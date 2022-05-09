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Російські окупанти продовжують звозити до братської могили у селищі Виноградне під Маріуполем тіла містян. ВIДЕО

Під Маріуполем російські окупанти продовжують звозити до братської могили у селищі Виноградне тіла містян.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Сектор захоронення суттєво збільшився, повідомляють у міськраді.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти вкотре почали штурм "Азовсталі". Невдало намагалися прорватися через міст, що був воротами евакуації, - Андрющенко. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17833) Маріуполь (3243) воєнні злочини (1877)


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Топ коментарі
+15
Боже милий, який жах. Царство Небесне всім вбитим кацапськими нелюдами.
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09.05.2022 09:49 Відповісти
+11
***** разминировало путь к югу...?
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09.05.2022 10:04 Відповісти
+7
Як сказали захисники Маріуполя - влада провалила захист міст та людей.
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09.05.2022 09:54 Відповісти
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Боже милий, який жах. Царство Небесне всім вбитим кацапськими нелюдами.
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09.05.2022 09:49 Відповісти
Жах, якщо згадати про москальськи пересувні крематорії. Від людей навіть могили не лишається...
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09.05.2022 09:56 Відповісти
Як сказали захисники Маріуполя - влада провалила захист міст та людей.
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09.05.2022 09:54 Відповісти
То есть, виноват не путлер, а нынешняя украинская власть?
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09.05.2022 09:59 Відповісти
***** разминировало путь к югу...?
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09.05.2022 10:04 Відповісти
вони всю оборону зосередили на Києві, щоб дупи свої захищати, а південь залишили "десь посередині"
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09.05.2022 10:14 Відповісти
Вот здесь не свисти. Как раз Киев вначале нападения почти некому было оборонять и нечем Тероборона на блокпостах с бутылками с бензином стояла против танков и рашистских ДРГ которые расстреливали тероборону в спину. У меня над головой десятки калибров пролетели в на Киев. Киев только чудом рашисты не захватили. А самые боеспособные войска с бронетехникой стояли на дамбасе. Оборону Киева только сейчас начали строить. Так что не свисти что все было брошено на защиту Киева а остальные города оставили
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09.05.2022 10:20 Відповісти
а до этого дороги строили и арохама слушали
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09.05.2022 10:40 Відповісти
Сам не свисти! Києв і київська область це абсолютно різні речі! В Києві жодного кацапського солдата не було! Що заважало так само зробити наприклад з Херсоном, який ще й до того на правому березі розташований?! Область втримати важко, бо велика, місто реально! Те саме зараз з містом Запоріжжя, вся область захоплена, а місто саме -ні. Кияни бісять своєю близорукістю!
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09.05.2022 10:49 Відповісти
погугли відосіки як в києві відстрілювали дрг що проривалось в місто
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09.05.2022 11:10 Відповісти
Що заважало так само зробити наприклад з Херсоном, який ще й до того на правому березі розташований?!

Арестович чітко сказав "про*бали", а я сказав би більш розлого: "президент і зелена влада здали оркам Херсонщину і Приазов'я за домовленістю з Ху*лом , раніше зірвали затримання вагнерівців, виводили бюджетні гроші з будівництв і недофінансовували армію перед загрозою війни зі сторони Мордору.
План президента і шобли майже спрацював: "просто пєрєстать стрєлять" вдалося на Херсонщині і Приазов'ї (орки практично не постраждали), доріг і решта інфраструктури майже не має (факт крадіжки хрін віднайдеш), Абрамовичу помогли (буде купа бабла за послуги), буде допомога західних держав (ще можна буде пи*дити, щоб надолужити втрачене за час війни), а захисників Маріуполя, які підпсували трохи "офісні плани"зроблять героями, але посмертно (щоб не розпатякали зайве).
В результаті ЗМІ зліплять з лайна "героя"(
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09.05.2022 15:07 Відповісти
Крысы позорные

...быдло мавзолейное...🦍
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09.05.2022 10:11 Відповісти
А можна якось ідентифікувати тих, хто фізично займається захороненням маріупольців? Це ж безцінні свідки.
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09.05.2022 10:52 Відповісти
Освободители мордорские! Гореть вам в АДУ за все ваши Zверства. Пособники освободителей, предатели УкраиньІ, дорогу в АД для освободителей мордорских будете вьІравнивать своими никчемньІми душонками.
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10.05.2022 06:35 Відповісти
 
 