Перші постріли ЗС України з американських гаубиць М777 по російських військах на Сході України. ВIДЕО

Американські гаубиці М777 вже передані у бойові підрозділи і знищують російських окупантів.

Відеозапис одного з перших пострілів з американської зброї опублікував на своїй сторінці в соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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