"Не знаю, к чему этот парад? Нахрен он нужен? Позорно это все. Дебилизм полный", - перехоплена розмова окупанта. АУДIО
Розмова окупанта з матір'ю свідчить про негативні настрої населення РФ через відсутність перспектив та складнощі з роботою у зв'язку з запровадженими санкціями.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на СБУ.
"Не знаю, к чему этот парад? На#рен он нужен? Позорно это все… У всех настроения нету… Дебилизм полный. Все поникшие ходят, грустные… Ну, большая часть людей. Они понимают, что и с работой туго сейчас настало, с этими санкциями. Короче, хе#ня одна…" – говорить "мирна" росіянка.
У СБУ підкреслюють, що Російська пропаганда підказала їй чіткі причинно-наслідкові зв’язки, і тепер жіночка щиро вірить, що українців потрібно знищувати.
"Жарите шашлыки, да? Делайте с "хохляцких" этих шашлыки! Бейте этих гадов!.. После всего, что они делают, гады!" – радить мати сину-окупанту.
Відчувши на собі всі економічні негаразди та військові невдачі, більшість громадян РФ вирішили, що винна у цьому саме Україна – адже влаштувала жорсткий опір окупантам. У СБУ впевнені, що "тепер у росіян парад не перемоги, а ганьби".
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Здувся вже ваш дід.
Куча аналитиков и политологов ловили намёки, акценты, мимику . . .
А оказалось, как у Михаила Салтыкова-Щедрина в произведении про медведя:
"-- Вот так скотина! Добрые люди кровопролитиев от него ждали, а он Чижика съел!"
Слава Україні !!! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 )) Смерть російсько-фашистським загарбникам !
Цей парад демонструє останні передсмертні судоми вялічія імперії зла, незабаром ця територія буде ізольована від цивілізованого світу.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003 1 hr ·Із психоделічного в карканні пуйла:
- "Нескончаемый поток бессмертного полка". І тут він точно правий. Доки не заберуть своїх орків з України там тільки приростатиме. Вони ж цих утилізованих мародерів, убивць і ґвалтівників цьогоріч наказали зараховувати до того БП і носити на паличках на парадах.
- "Россия сражается на своей земле". Гнида, звісно. Але тут уже дуже чіткий посил. Все те, що вони зараз захопили, віддавати не збираються й планують офіційно анексувати. Тому будь-які переговори з пуйлом позбавлені сенсу. Вони вже де-факто зарахували й де-юре анонсували включення нині захоплених територій до складу своєї імперії зла. Ця цитата плешивого саме про це. І план такий виношували давно. Той, хто розмінував прохід з Криму чітко працював на анексію цих земель. А те, що влада відмовляється назвати зрадників, свідчить, що всі вони (окрім одного-єдиного екс-генерала СБУ) досі у вищому керівництві країни...
- "Россия дала упреждающий отпор агрессии, это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение". Ну, тут і коментувати зайве. путька остаточно скотився до рівня лукашенкі та перетворюється вже на посміховисько. Раніше лука старався його цитувати, а тепер усе навпаки...
Загалом, текст дещо схожий на той витік, який передруковував у себе два дні тому. Ні про що. З такого тексту можна було б починати розкрутку теми про "остаточно виконані завдання спєцапєраціі та її завершення". Бо з контексту воно аж просилося. Але цього не прозвучало. Зрештою, пуйло сам себе загнав у тупик.
А в підсумку: і путлєр, і його раша, і їхній вермахт здулися (навіть візуально). І це приємно. А погано те, що відступати воно не може, нема там задньої передачі... І друга біда: воно вчепилося у вже захоплені території, як вош кожуха й фактично анонсує їх включення до своєї федерастії. І це б ще пів біди, бо наші ЗСУ ці плани скоро можуть перекреслити. Якщо їм дадуть. Згадайте: звільнення Херсона було питанням одного-двох днів, але тоді оперативно забрали генерала Марченка й наступ припинили. Здається, що коли пуйло робив сьогодні свої заяви, то з деким у Києві це було синхронізовано. Я навіть знаю, з ким.