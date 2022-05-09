"Не знаю, к чему этот парад? Нахрен он нужен? Позорно это все. Дебилизм полный", - перехоплена розмова окупанта. АУДIО

Розмова окупанта з матір'ю свідчить про негативні настрої населення РФ через відсутність перспектив та складнощі з роботою у зв'язку з запровадженими санкціями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на СБУ.

"Не знаю, к чему этот парад? На#рен он нужен? Позорно это все… У всех настроения нету… Дебилизм полный. Все поникшие ходят, грустные… Ну, большая часть людей. Они понимают, что и с работой туго сейчас настало, с этими санкциями. Короче, хе#ня одна…" – говорить "мирна" росіянка.

У СБУ підкреслюють, що Російська пропаганда підказала їй чіткі причинно-наслідкові зв’язки, і тепер жіночка щиро вірить, що українців потрібно знищувати.

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"Жарите шашлыки, да? Делайте с "хохляцких" этих шашлыки! Бейте этих гадов!.. После всего, что они делают, гады!" – радить мати сину-окупанту.

Відчувши на собі всі економічні негаразди та військові невдачі, більшість громадян РФ вирішили, що винна у цьому саме Україна – адже влаштувала жорсткий опір окупантам. У СБУ впевнені, що "тепер у росіян парад не перемоги, а ганьби".