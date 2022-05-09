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"Не знаю, к чему этот парад? Нахрен он нужен? Позорно это все. Дебилизм полный", - перехоплена розмова окупанта. АУДIО

Розмова окупанта з матір'ю свідчить про негативні настрої населення РФ через відсутність перспектив та складнощі з роботою у зв'язку з запровадженими санкціями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на СБУ.

"Не знаю, к чему этот парад? На#рен он нужен? Позорно это все… У всех настроения нету… Дебилизм полный. Все поникшие ходят, грустные… Ну, большая часть людей. Они понимают, что и с работой туго сейчас настало, с этими санкциями. Короче, хе#ня одна…" – говорить  "мирна" росіянка.

У СБУ підкреслюють, що Російська пропаганда підказала їй чіткі причинно-наслідкові зв’язки, і тепер жіночка щиро вірить, що українців потрібно знищувати.

Також дивіться: Окупант розповідає дружині про вбивства українців: "Шла мать с двумя детьми… Ну и че, наши вальнули ее при детях", - перехоплення СБУ. АУДIО

"Жарите шашлыки, да? Делайте с "хохляцких" этих шашлыки! Бейте этих гадов!.. После всего, что они делают, гады!" – радить мати сину-окупанту.

Відчувши на собі всі економічні негаразди та військові невдачі, більшість громадян РФ вирішили, що винна у цьому саме Україна – адже влаштувала жорсткий опір окупантам. У СБУ впевнені, що "тепер у росіян парад не перемоги, а ганьби".

парад (396) СБУ (12980) перехоплення (354)


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Топ коментарі
+40
Толи еще будет, свиноматка ******. И шашлык с тебя тоже скоро твои же соседи будут жарить, когда жрать будет нечего, мразина!!!!
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09.05.2022 12:16 Відповісти
+32
Кожен вбитий росіянин - це маленький крок до Перемоги людей над нелюдами-нацистами .
Слава Україні !!! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 )) Смерть російсько-фашистським загарбникам !
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09.05.2022 12:16 Відповісти
+31
Біомусор
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09.05.2022 12:16 Відповісти
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Дійсно ганебний парад.
Здувся вже ваш дід.
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09.05.2022 12:15 Відповісти
Он даже пледиком вроде укрылся, бо нози мерзнут
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09.05.2022 12:17 Відповісти
Ну да, весь мир гадал : объявление об аннексии уже захваченного; официальное объявление войны; всеобщая мобилизация; угроза ядерным ударом по НАТО - что же скажет путин ??? Ему нужны победы к 9 мая, что же он выдаст за победу - Мариуполь, Попасную, ещё что-нибудь ???
Куча аналитиков и политологов ловили намёки, акценты, мимику . . .

А оказалось, как у Михаила Салтыкова-Щедрина в произведении про медведя:

"-- Вот так скотина! Добрые люди кровопролитиев от него ждали, а он Чижика съел!"
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09.05.2022 14:06 Відповісти
Біомусор
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09.05.2022 12:16 Відповісти
Кожен вбитий росіянин - це маленький крок до Перемоги людей над нелюдами-нацистами .
Слава Україні !!! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 )) Смерть російсько-фашистським загарбникам !
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09.05.2022 12:16 Відповісти
Толи еще будет, свиноматка ******. И шашлык с тебя тоже скоро твои же соседи будут жарить, когда жрать будет нечего, мразина!!!!
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09.05.2022 12:16 Відповісти
Лапатная ублюдская свінаматка-та можеш палучить сваєго ублюдскава підсвинка харашо пражарєним і дохлим єслі павєзьот а нєт-сажрут сабакі...
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09.05.2022 12:18 Відповісти
Свиноматки вже не довольні. Скоро свинарник взбунтується.
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09.05.2022 12:18 Відповісти
ага, как станут буквой зю, как начнут бунтовать на каленях
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09.05.2022 13:31 Відповісти
Зато в Італії пряма трансляція пабєдабєсія з італійським перекладом. Рузкіє самиці, які поїхали в Італію за довшим чліном та дольче вітою, вітають одне одну та розповідають хто у них загинув у вов, та нєт вайнє.

Цей парад демонструє останні передсмертні судоми вялічія імперії зла, незабаром ця територія буде ізольована від цивілізованого світу.
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09.05.2022 12:21 Відповісти
Хотілося ж на рабів перетворити українців,а воно не вийшло....і ще й по зубах отримали,і санкції працюють,і дупа з усіх боків....але винні українці,а не ***** ,і не їхній затьмарений мозок...
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09.05.2022 12:23 Відповісти
компенсація за шашлик з личинки на якийсь час має покращити настрій самиці безхвостої тайгової мавпи
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09.05.2022 12:25 Відповісти
Морок ...Мордор.
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09.05.2022 12:26 Відповісти
Ах, настроения нет?
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09.05.2022 12:29 Відповісти
Тупая русская *****,нужен звонок от майора Чернобаева,очень хочется ее поросячий визг послушать
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09.05.2022 12:37 Відповісти
Toli jeshcho budet suki ruskije , a tak , mertvecam nastrajenije ni pomeha
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09.05.2022 12:39 Відповісти
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09.05.2022 12:45 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZX7TZjNi6KtckvGSgLy7mtGVHAkgg7dZa0o5Ep662Du7cIB_1_jTxQ_KWiGRKRmozRKos8_8a0Bp6ITOtBnz5RggnYl2wbU6_W9DQ6k5q_OFnnX_QNxYsJ5awunhEv92gc&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003 1 hr ·Із психоделічного в карканні пуйла:

- "Нескончаемый поток бессмертного полка". І тут він точно правий. Доки не заберуть своїх орків з України там тільки приростатиме. Вони ж цих утилізованих мародерів, убивць і ґвалтівників цьогоріч наказали зараховувати до того БП і носити на паличках на парадах.

- "Россия сражается на своей земле". Гнида, звісно. Але тут уже дуже чіткий посил. Все те, що вони зараз захопили, віддавати не збираються й планують офіційно анексувати. Тому будь-які переговори з пуйлом позбавлені сенсу. Вони вже де-факто зарахували й де-юре анонсували включення нині захоплених територій до складу своєї імперії зла. Ця цитата плешивого саме про це. І план такий виношували давно. Той, хто розмінував прохід з Криму чітко працював на анексію цих земель. А те, що влада відмовляється назвати зрадників, свідчить, що всі вони (окрім одного-єдиного екс-генерала СБУ) досі у вищому керівництві країни...

- "Россия дала упреждающий отпор агрессии, это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение". Ну, тут і коментувати зайве. путька остаточно скотився до рівня лукашенкі та перетворюється вже на посміховисько. Раніше лука старався його цитувати, а тепер усе навпаки...

Загалом, текст дещо схожий на той витік, який передруковував у себе два дні тому. Ні про що. З такого тексту можна було б починати розкрутку теми про "остаточно виконані завдання спєцапєраціі та її завершення". Бо з контексту воно аж просилося. Але цього не прозвучало. Зрештою, пуйло сам себе загнав у тупик.

А в підсумку: і путлєр, і його раша, і їхній вермахт здулися (навіть візуально). І це приємно. А погано те, що відступати воно не може, нема там задньої передачі... І друга біда: воно вчепилося у вже захоплені території, як вош кожуха й фактично анонсує їх включення до своєї федерастії. І це б ще пів біди, бо наші ЗСУ ці плани скоро можуть перекреслити. Якщо їм дадуть. Згадайте: звільнення Херсона було питанням одного-двох днів, але тоді оперативно забрали генерала Марченка й наступ припинили. Здається, що коли пуйло робив сьогодні свої заяви, то з деким у Києві це було синхронізовано. Я навіть знаю, з ким.
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09.05.2022 12:48 Відповісти
какая страна, такой и парад......
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09.05.2022 12:49 Відповісти
ця скажена свиноматка шашлика "хахляцкого" захотіла.. тільки шашлик отримати зможе якраз із свого отприска, який їй незабаром привезуть в пакеті на расіюшку.
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09.05.2022 12:50 Відповісти
***,яке ж воно кончане! Наука таких хвороб навіть і не знає!
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09.05.2022 13:08 Відповісти
...а уж как мы вас ненавидим, гадов! Настроение будет еще хуже, тетка дурная=)
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09.05.2022 13:09 Відповісти
женщины их опасные для общества.
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09.05.2022 13:21 Відповісти
кацапія здувається... насєлєніє, по своїй тупості й недорозвинетості свої бєди пробує на нас перенести... захлиніться, суки кацапські, своїм победобєсієм, звільніть від себе Світ!!! А нам в Європу, в сім,ю вільних народів.
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09.05.2022 16:05 Відповісти
Чтоб ты издохла, старая тварь и тебя закопали в одном гробу вместе с твоим живым сыном!
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11.05.2022 23:40 Відповісти
 
 