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Новини Відео Війна
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21 російський військовий захоплений в полон у бункері колишньої частини ППО поблизу села Циркуни на Харківщині. ВIДЕО

Українські воїни захопили в полон 21 російського військового поблизу села Циркуни на Харківщині.

Як повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, окупанти ховалися в бункері на території колишнього підрозділу ППО.

"Це розгромлені російські позиції на території колишньої частини ППО поблизу села Циркуни. В цьому бункері здався в полон 21 російський військослужбовець, після того як їх оточили воїни 92-ї бригади", - каже Бутусов і публікує відеозапис з місця події.

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Автор: 

армія рф (17842) Харківщина (6054) Бутусов Юрій (3617) полонені (2299)


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Топ коментарі
+30
Вони схожі на лапатних бомжів а не на війскових...Хоча їх лапатні військові і є бомжі...
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09.05.2022 12:31 Відповісти
+19
Может и банально прозвучит, но почему бы их не расстрелять?
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09.05.2022 12:32 Відповісти
+14
Тиждень тому подзвонив з підєра двоюрідний брат дружини. Жаль не догадався записати розмову. Головний мій посил манкурту-пенсіонеру оркоармії:" Ти підполковник запасу лапотної бомжової армії і командир чмонь." Послати за кораблем не встиг, бо відключився "родствєннічег".
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09.05.2022 12:51 Відповісти
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Вони схожі на лапатних бомжів а не на війскових...Хоча їх лапатні військові і є бомжі...
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09.05.2022 12:31 Відповісти
Тиждень тому подзвонив з підєра двоюрідний брат дружини. Жаль не догадався записати розмову. Головний мій посил манкурту-пенсіонеру оркоармії:" Ти підполковник запасу лапотної бомжової армії і командир чмонь." Послати за кораблем не встиг, бо відключився "родствєннічег".
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09.05.2022 12:51 Відповісти
Может и банально прозвучит, но почему бы их не расстрелять?
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09.05.2022 12:32 Відповісти
Нахера?
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09.05.2022 12:32 Відповісти
Как минимум, что б не тратить деньги на их кормежку, не?
На Азовцев их все равно не поменяешь. Так нахер они тогда нужны?
Чтоб пенисова поменяла их на таксистов и маргиналов из ордила?
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09.05.2022 12:47 Відповісти
тут неясно звідкиля вони, можуть бути з ОРДЛО
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09.05.2022 13:25 Відповісти
Если с ордила, то темболее расстрелять. Они даже своим вжопачленцам не нужны по умолчанию. А кацапам темпаче
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09.05.2022 13:52 Відповісти
Їжа в Україні одна з найдешевших світі - годування це найменша проблема (ми ж не кацапи).
Полонений це цінний ресурс як для пропаганди так і тупо з практичних міркувань - той хто не стріляє і не буде стріляти в нас до кінця війни.
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09.05.2022 15:48 Відповісти
Не гуманно❗К макрону на гильотину отправить👍. Мы ведь в Европу идем
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09.05.2022 12:37 Відповісти
микрон только минеты русским умеет делать
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09.05.2022 13:05 Відповісти
Нельзя "расстрелять" тех, кого уже взяли в плен и засветили на видео. Это ударит по иммиджу Украины в цивилизованном мире. А нам этот иммидж еще как нужен.
Да и для обмена необходимы пленные.
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09.05.2022 13:39 Відповісти
Если нельзя, но очень хочется, то можна. Просто не нужно это снимать и выкладывать, а делать по тихому!!!
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09.05.2022 13:48 Відповісти
Тоді глупо просити, щоб випустили Азов, чи я не прав?
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09.05.2022 14:56 Відповісти
А гранатки в той бункер покидать, не?
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09.05.2022 12:32 Відповісти
там вже нікого нема
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09.05.2022 13:26 Відповісти
Судя по камуфляжу - это люди без национальности и гражданства - ЛНР/ДНР.
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09.05.2022 12:32 Відповісти
Вчора десь на Цензорі був перехват мобільний то ватосамка з даунбаса сказала дебілу самцю даунбаському:"Ви же ліцо републік!" Ось таке "зачмоненоє у них ліцо".
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09.05.2022 12:56 Відповісти
бомжи... (бомжи пардон...ибо среди вас есть нормальные и чистоплотные...) а это стадо ...мясо...
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09.05.2022 12:35 Відповісти
Орки мутировали в обезьян из зоопарка
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09.05.2022 12:43 Відповісти
Всех РАССТРЕЛЯТЬ!!!
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09.05.2022 12:45 Відповісти
Юрію, обережно, - там можуть бути кацапські розтяжки, або якась інша кацапська гидота.
Воно ж там і жрало, і срало на одному місці...
Треба дуже уважно дивитися під ноги.
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09.05.2022 12:45 Відповісти
Один в клетке сразу раком стал, как бы привык что-ли?
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09.05.2022 12:53 Відповісти
Гвалтівників ще годувати за рахунок згвалтованих
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09.05.2022 13:01 Відповісти
Интересно ракеты по нашим городам рашистское ПВО пускает? Ну на фига вам эти упыри-убийцы нужны? Их же обменяют и они опять будут по нам ракетами стрелять. Пвошники относятся к категории дефицитных спецов которых надо долго готовить, поэтому они не жильцы (как и ракетчики артиллеристы, лётчики, подводники, моряки и т.д) чем их меньше тем слабее в техническом отношении рашка. Это суровая истина войны.
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09.05.2022 13:02 Відповісти
На ЧАЕС отправить на расчистку лесов и полей.
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09.05.2022 13:23 Відповісти
пане Юрію, чого ви не цінуєте своє життя і їдете в небезпеку? . Хочеться, щоб ви і надалі надавали нам дорогоцінну інформацію, але дуже шкода справжніх журналістів, вас мало і ви дуже потрібні Батьківщині і зараз і особливо в майбутньому
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09.05.2022 13:41 Відповісти
В цей бункер орки прибули по совкових даних,знали що він ще є.
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09.05.2022 14:03 Відповісти
А скільки людей вони розстріляли у тому селі?
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10.05.2022 11:07 Відповісти
 
 