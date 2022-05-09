21 російський військовий захоплений в полон у бункері колишньої частини ППО поблизу села Циркуни на Харківщині. ВIДЕО
Українські воїни захопили в полон 21 російського військового поблизу села Циркуни на Харківщині.
Як повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, окупанти ховалися в бункері на території колишнього підрозділу ППО.
"Це розгромлені російські позиції на території колишньої частини ППО поблизу села Циркуни. В цьому бункері здався в полон 21 російський військослужбовець, після того як їх оточили воїни 92-ї бригади", - каже Бутусов і публікує відеозапис з місця події.
Топ коментарі
+30 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар09.05.2022 12:31 Відповісти Посилання
+19 Підлога Маккартні
показати весь коментар09.05.2022 12:32 Відповісти Посилання
+14 Петро Якимчук #487385
показати весь коментар09.05.2022 12:51 Відповісти Посилання
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На Азовцев их все равно не поменяешь. Так нахер они тогда нужны?
Чтоб пенисова поменяла их на таксистов и маргиналов из ордила?
Полонений це цінний ресурс як для пропаганди так і тупо з практичних міркувань - той хто не стріляє і не буде стріляти в нас до кінця війни.
Да и для обмена необходимы пленные.
Воно ж там і жрало, і срало на одному місці...
Треба дуже уважно дивитися під ноги.