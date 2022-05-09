21 російський військовий захоплений в полон у бункері колишньої частини ППО поблизу села Циркуни на Харківщині. ВIДЕО

Українські воїни захопили в полон 21 російського військового поблизу села Циркуни на Харківщині.

Як повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, окупанти ховалися в бункері на території колишнього підрозділу ППО.

"Це розгромлені російські позиції на території колишньої частини ППО поблизу села Циркуни. В цьому бункері здався в полон 21 російський військослужбовець, після того як їх оточили воїни 92-ї бригади", - каже Бутусов і публікує відеозапис з місця події.

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