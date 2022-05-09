Російського посла в Польщі Андрєєва облили червоною фарбою і подарували йому жіночі трусики. ВIДЕО

Російського посла в Польщі Сергія Андрєєва під час спроби покласти вінок на кладовищі радянських військових у Варшаві облили червоною фарбою і подарували йому жіночі трусики

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент інциденту опублікований у соцмережах. Відомо, що поїхати з меморіального кладовища Андрєєв зміг тільки у супроводі поліції.

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