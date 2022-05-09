Російського посла в Польщі Андрєєва облили червоною фарбою і подарували йому жіночі трусики. ВIДЕО
Російського посла в Польщі Сергія Андрєєва під час спроби покласти вінок на кладовищі радянських військових у Варшаві облили червоною фарбою і подарували йому жіночі трусики
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент інциденту опублікований у соцмережах. Відомо, що поїхати з меморіального кладовища Андрєєв зміг тільки у супроводі поліції.
Топ коментарі
+95 Друг Народа
показати весь коментар09.05.2022 13:30 Відповісти Посилання
+69 Alex 777 #507122
показати весь коментар09.05.2022 13:30 Відповісти Посилання
+60 Mordor must die
показати весь коментар09.05.2022 13:31 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
якщо не жорсткіше
Всю їх московитську історію їхнє смердюче болото хтось дуже наполегливо хоче завоювати.
Вообще же сочетание крови и женских трусиков - намек на критические дни для рашки. Изойдет засранная территория кровью!
російське мзс щось прокукурікало з приводу розфарбування їхнього посла в Польщі.
https://t.me/ukraine_ukrainy/1041