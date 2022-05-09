Зараз надзвичайно важкі часи, проте ви залишаєтесь, щоб допомогти людям, - Трюдо подякував українським залізничникам. ВIДЕО

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо звернувся до працівників української залізниці, які допомагають з евакуацією і постачанням вантажів і допомоги Україні.

Відео звернення Трюдо опублікувала в телеграмі "Укрзалізниця", передає Цензор.НЕТ.

"Я хотів би сказати "дякую" всім залізничникам України. Зараз надзвичайно важкі часи, проте ви залишаєтесь, щоб допомогти людям евакуюватись, щоб доставити необхідні вантажі й допомогу.

Ви рухаєтесь вперед, щоб Україна продовжувала бути вільною та сильною. Дякую вам за все, що ви робите", - сказав канадський прем’єр і українською промовив "Слава Україні!"

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Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо 8 травня відвідав Україну, де зокрема побував в Ірпені та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.