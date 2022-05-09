УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10767 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
2 286 3

Зараз надзвичайно важкі часи, проте ви залишаєтесь, щоб допомогти людям, - Трюдо подякував українським залізничникам. ВIДЕО

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо звернувся до працівників української залізниці, які допомагають з евакуацією і постачанням вантажів і допомоги Україні.

Відео звернення Трюдо опублікувала в телеграмі "Укрзалізниця", передає Цензор.НЕТ.

"Я хотів би сказати "дякую" всім залізничникам України. Зараз надзвичайно важкі часи, проте ви залишаєтесь, щоб допомогти людям евакуюватись, щоб доставити необхідні вантажі й допомогу.

Ви рухаєтесь вперед, щоб Україна продовжувала бути вільною та сильною. Дякую вам за все, що ви робите", - сказав канадський прем’єр і українською промовив "Слава Україні!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада виділить Україні ще $40 мільйонів оборонної допомоги, - Трюдо

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо 8 травня відвідав Україну, де зокрема побував в Ірпені та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Автор: 

Укрзалізниця (6905) Трюдо Джастін (355)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От клятий бандерівець
показати весь коментар
09.05.2022 15:10 Відповісти
Закривайте соцмережі, краще вже не буде Трюдо, Зеленський та Патрон
показати весь коментар
09.05.2022 15:15 Відповісти
А ось підвезли на лопаті відповідь на питання, що сталося на південному напрямку? Вони ********. Десятки тисяч життів - вони просто ********. Будут разбіраться.
*****.
https://twitter.com/saniolli/status/1523399862150045696
показати весь коментар
09.05.2022 15:16 Відповісти
 
 