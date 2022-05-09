Мобілізовані у квітні росіяни вже потрапили в полон і дають свідчення. ВIДЕО
Російські окупанти, яких мобілізували у квітні, потрапили у полон Збройних сил України і дають свідчення українським спецслужбам про приховану мобілізацію в РФ.
Як передає Цензор.НЕТ про це повідомляється на сторінці СБУ у фейсбуці.
Як зазначається, російські загарбники, яких мобілізувати у квітні, вже потрапили у полон і дають свідчення
Їм обіцяли великі гроші і відносно спокійні завдання: розбирати завали та впорядковувати вулиці у так званих "Л/ДНР", переносити і вантажити вбитих і поранених, а також чергувати на блокпостах. Насправді ж усіх "резервістів" шлють у найгарячіші бойові точки.
Про це СБУ стало відомо зі свідчень загарбників, які потрапили в полон і розповідають про приховану мобілізацію в РФ.
На відео – бійці з полку "БАРС 7" ЗС РФ. Це спеціальний підрозділ окупантів, сформований на базі Південного військового округу за кілька місяців перед початком широкомасштабного вторгнення в Україну.
Розшифровується "БАРС" як "боевой армейский резерв страны".
Їхній полк був ущент розбитий українськими захисниками 30 квітня у бою під Золотим (Луганська область).
У кожного полоненого – своя історія, але призначення в армії одне – бути гарматним м’ясом. Дехто навіть не встиг зробити жодного пострілу і дуже цьому радіє.
"Вони зробили правильне рішення: склали зброю і здалися в полон. Це єдиний спосіб для окупантів вціліти", - підсумовують в СБУ.
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Людина тобі яскраво продемонструвала чергову парашистьську брехню про 10 тис. та виклала для прівняння фото, що там і близько стільки зрадників не було, навіть с завезенними крисчанами.
Не дійшло, "розумнику"?
Це таки ти в неадекваті, хамиш, ще і використовуєш чИстА москальску мову - мат.
Хтось може через VPN пише, може в інший країні знаходиться, а може на тимчасово окупованій території.
А чому ти, нібито в Україні, на рАсєйській весь час коментуєш?
Нормальні люди в такому випадку публічно вибачаються, а якщо - ні, то вони мало чим відрізняються від кацапів.
Роб Виненберг
· https://www.quora.com/Is-Russia-retreating-from-Ukraine/answer/Cem-Arslan-2?comment_id=251045756&comment_type=2 28 февраля
Учтите, что нехватка еды, бензина и боеприпасов также ограничит возможности защитников. Советские истребители все еще бороздят воздушное пространство и на 5-й день преднамеренно обстреляли жилые пригороды Харькова с большим количеством человеческих жертв. Надеюсь, эти «Стингеры» еще можно отправить защитникам Киева и Харькова. Однако ничего нельзя сделать против высокоэффективных советских военных кораблей, поддерживающих сухопутное наступление в Черном и Азовском морях после того, как Бердянск был захвачен русскими. Однако некоторые снайперы могли иметь большое значение против русских, которые сейчас патрулируют улицы.
Рома Ильто
· https://therussianbear.quora.com/Is-Russia-retreating-from-Ukraine-1?comment_id=262026618&comment_type=2 27 апр.
Россия в конечном итоге потеряет контроль над оккупированными территориями, включая Крым. Тем более, что они преимущественно населены украинцами.