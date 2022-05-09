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Мобілізовані у квітні росіяни вже потрапили в полон і дають свідчення. ВIДЕО

Російські окупанти, яких мобілізували у квітні, потрапили у полон Збройних сил України і дають свідчення українським спецслужбам про приховану мобілізацію в РФ.

Як передає Цензор.НЕТ про це повідомляється на сторінці СБУ у фейсбуці.

Як зазначається, російські загарбники, яких мобілізувати у квітні, вже потрапили у полон і дають свідчення

Їм обіцяли великі гроші і відносно спокійні завдання: розбирати завали та впорядковувати вулиці у так званих "Л/ДНР", переносити і вантажити вбитих і поранених, а також чергувати на блокпостах. Насправді ж усіх "резервістів" шлють у найгарячіші бойові точки.

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Про це СБУ стало відомо зі свідчень загарбників, які потрапили в полон і розповідають про приховану мобілізацію в РФ.

На відео – бійці з полку "БАРС 7" ЗС РФ. Це спеціальний підрозділ окупантів, сформований на базі Південного військового округу за кілька місяців перед початком широкомасштабного вторгнення в Україну.

Розшифровується "БАРС" як "боевой армейский резерв страны".

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Їхній полк був ущент розбитий українськими захисниками 30 квітня у бою під Золотим (Луганська область).

У кожного полоненого – своя історія, але призначення в армії одне – бути гарматним м’ясом. Дехто навіть не встиг зробити жодного пострілу і дуже цьому радіє.

"Вони зробили правильне рішення: склали зброю і здалися в полон. Це єдиний спосіб для окупантів вціліти", - підсумовують в СБУ.

Автор: 

СБУ (12980) мобілізація (3119) полонені (2299)


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Топ коментарі
+32
Этот парад в Москве последний
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09.05.2022 15:19 Відповісти
+18
Як би "діди" їх побачили з цією ганчіркою, певне відкрили би вогонь
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09.05.2022 15:26 Відповісти
+11
Прикидаються шлангами. Їхали поживитися, тобто пограбувати, але пішло не так. Дорослі мужики а блеють тепер як невинні овечки. Фу, гидко дивитися.
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09.05.2022 15:26 Відповісти
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09.05.2022 15:19 Відповісти
Херсон, що за фігня? Картинка для рашаТВ чи правда стільки вати зібралося з дідами на палках?
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09.05.2022 15:20 Відповісти
русня говорить шо 10000 людей. Ото всьо гастрольори з Криму та дири, та декілька місцевих шльондр
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09.05.2022 15:21 Відповісти
Як би "діди" їх побачили з цією ганчіркою, певне відкрили би вогонь
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09.05.2022 15:26 Відповісти
діди в кацапів були такі самі потвори, як і їхні вишкребки. Не відкрили б.
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09.05.2022 16:04 Відповісти
немає махновців, порубали каців, як капусту на щі
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09.05.2022 18:02 Відповісти
І де тут на фото 10000 людей? Навіть однієї тисячі немає.
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09.05.2022 15:32 Відповісти
Какие 10000, *******? Даже на этом фото не больше 200 человек видно. Это 0.1% жителей Херсона
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09.05.2022 15:33 Відповісти
Свинопес, это ты *******. Я же написал, что об этом пишут мокшанские паблики
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09.05.2022 15:36 Відповісти
Гнида москальская, глаз нету посчитать сколько людей на фото, а не перепечатывать раша сми? Не получилась у тебя рашисткая затравка. Под британским впн сидит русский ваня и пытается зраду постить) пойди утопись, Херсон временно под оккупацией
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09.05.2022 16:23 Відповісти


Людина тобі яскраво продемонструвала чергову парашистьську брехню про 10 тис. та виклала для прівняння фото, що там і близько стільки зрадників не було, навіть с завезенними крисчанами.
Не дійшло, "розумнику"?
Це таки ти в неадекваті, хамиш, ще і використовуєш чИстА москальску мову - мат.
Хтось може через VPN пише, може в інший країні знаходиться, а може на тимчасово окупованій території.
А чому ти, нібито в Україні, на рАсєйській весь час коментуєш?

Нормальні люди в такому випадку публічно вибачаються, а якщо - ні, то вони мало чим відрізняються від кацапів.
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09.05.2022 18:43 Відповісти
І і дуть на куй, чи то пак, за парєбрік.
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10.05.2022 23:41 Відповісти
Це не Херсон, це Бердянськ! Якщо в Московії пишуть що то Херсон - то все херня і провокація!
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09.05.2022 15:34 Відповісти
хоть ви таку херню не пишіть. місто під окупацією
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09.05.2022 15:24 Відповісти
Свинопес, і що це змінює?
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09.05.2022 15:29 Відповісти
Скорее всего большая часть с Крыма завезли плюс местная вата
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09.05.2022 15:26 Відповісти
Це не Херсон в Херсоні їх було чоловік двісті від сили половина була з Криму ну а половина наші недороси. Прикро що вони в нас є але ж навіть у Львові їх як гівна.
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09.05.2022 19:51 Відповісти
Прикидаються шлангами. Їхали поживитися, тобто пограбувати, але пішло не так. Дорослі мужики а блеють тепер як невинні овечки. Фу, гидко дивитися.
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09.05.2022 15:26 Відповісти
у кого мозги еще думают сразу отказ написали, а это цвет нации руссо-фашисто
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09.05.2022 15:52 Відповісти
Пи#здят орки. Им что врать, что дышать. ну не скажет он что пошел добровольцем воевать .
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09.05.2022 15:29 Відповісти
взяли, собрали, повезли, привезли, сказали... везде какие-то загадочные "они", телепортировали несчастных терпил мачить хахлов
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09.05.2022 15:31 Відповісти
Допит і на розстріл . Кожен вбитий кацап - крок до Перемоги людства над фашизмом .
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09.05.2022 15:33 Відповісти
Пофартило довбой...м.
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09.05.2022 15:34 Відповісти
коммент с куоры из прошлого про корабли) гугль переводчик

Роб Виненберг

· https://www.quora.com/Is-Russia-retreating-from-Ukraine/answer/Cem-Arslan-2?comment_id=251045756&comment_type=2 28 февраля

Учтите, что нехватка еды, бензина и боеприпасов также ограничит возможности защитников. Советские истребители все еще бороздят воздушное пространство и на 5-й день преднамеренно обстреляли жилые пригороды Харькова с большим количеством человеческих жертв. Надеюсь, эти «Стингеры» еще можно отправить защитникам Киева и Харькова. Однако ничего нельзя сделать против высокоэффективных советских военных кораблей, поддерживающих сухопутное наступление в Черном и Азовском морях после того, как Бердянск был захвачен русскими. Однако некоторые снайперы могли иметь большое значение против русских, которые сейчас патрулируют улицы.

Рома Ильто

· https://therussianbear.quora.com/Is-Russia-retreating-from-Ukraine-1?comment_id=262026618&comment_type=2 27 апр.

Россия в конечном итоге потеряет контроль над оккупированными территориями, включая Крым. Тем более, что они преимущественно населены украинцами.
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09.05.2022 15:34 Відповісти
3,14..ть як дихають. Вівці без винні їхали печево роздавати ууууу блюдкі.
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09.05.2022 15:36 Відповісти
Навіщо довго чекати? Мобілізувався, здався, од'ївся, попрацював на свіжому повітрі і поїхав додому, та по нашим справам, ще й з грошима.
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09.05.2022 15:45 Відповісти
Где это платили 1,5тыс баксов разнорабочему? Что за бред.
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09.05.2022 16:42 Відповісти
И главное все стоят на блок постах, разбирают завалы, кухари, связисты, водители камазов, трактористы и т.д. А кто же *** стреляет и убивает наших солдат и мирных? Для них (орков) ******* как дышать!!!
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09.05.2022 18:07 Відповісти
 
 