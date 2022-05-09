Мобілізовані у квітні росіяни вже потрапили в полон і дають свідчення. ВIДЕО

Російські окупанти, яких мобілізували у квітні, потрапили у полон Збройних сил України і дають свідчення українським спецслужбам про приховану мобілізацію в РФ.

Як передає Цензор.НЕТ про це повідомляється на сторінці СБУ у фейсбуці.

Як зазначається, російські загарбники, яких мобілізувати у квітні, вже потрапили у полон і дають свідчення

Їм обіцяли великі гроші і відносно спокійні завдання: розбирати завали та впорядковувати вулиці у так званих "Л/ДНР", переносити і вантажити вбитих і поранених, а також чергувати на блокпостах. Насправді ж усіх "резервістів" шлють у найгарячіші бойові точки.

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Про це СБУ стало відомо зі свідчень загарбників, які потрапили в полон і розповідають про приховану мобілізацію в РФ.

На відео – бійці з полку "БАРС 7" ЗС РФ. Це спеціальний підрозділ окупантів, сформований на базі Південного військового округу за кілька місяців перед початком широкомасштабного вторгнення в Україну.

Розшифровується "БАРС" як "боевой армейский резерв страны".

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Їхній полк був ущент розбитий українськими захисниками 30 квітня у бою під Золотим (Луганська область).

У кожного полоненого – своя історія, але призначення в армії одне – бути гарматним м’ясом. Дехто навіть не встиг зробити жодного пострілу і дуже цьому радіє.

"Вони зробили правильне рішення: склали зброю і здалися в полон. Це єдиний спосіб для окупантів вціліти", - підсумовують в СБУ.