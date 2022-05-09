З журналістом та військовослужбовцем Олександром Маховим попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Олександр загинув 4 травня, боронячи Україну від російської агресії під Ізюмом на Харківщині.
Прощання відбулося в Михайлівському соборі, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Олександр Махов народився 17 квітня 1986 року у Луганську. Закінчив факультет журналістики у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля.
Кар'єру розпочав на Луганському телебаченні. Після цього продовжив роботу як постійний кореспондент на телеканалах "Україна" та "Україна 24". З 2021 року працював воєнним кореспондентом на телеканалі "Дім".
У перші дні війни Махов вступив до лав ЗСУ та поєднував військову службу з журналістикою.
Автор фото та відео Олег Богачук
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