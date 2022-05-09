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З журналістом та військовослужбовцем Олександром Маховим попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Олександр загинув 4 травня, боронячи Україну від російської агресії під Ізюмом на Харківщині.

Прощання відбулося в Михайлівському соборі, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Олександр Махов народився 17 квітня 1986 року у Луганську. Закінчив факультет журналістики у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля.

Кар'єру розпочав на Луганському телебаченні. Після цього продовжив роботу як постійний кореспондент на телеканалах "Україна" та "Україна 24". З 2021 року працював воєнним кореспондентом на телеканалі "Дім".

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У перші дні війни Махов вступив до лав ЗСУ та поєднував військову службу з журналістикою.

Автор фото та відео Олег Богачук

З журналістом та військовослужбовцем Олександром Маховим попрощалися в Києві 01
З журналістом та військовослужбовцем Олександром Маховим попрощалися в Києві 02
З журналістом та військовослужбовцем Олександром Маховим попрощалися в Києві 03
З журналістом та військовослужбовцем Олександром Маховим попрощалися в Києві 04
З журналістом та військовослужбовцем Олександром Маховим попрощалися в Києві 05
З журналістом та військовослужбовцем Олександром Маховим попрощалися в Києві 06
З журналістом та військовослужбовцем Олександром Маховим попрощалися в Києві 07
З журналістом та військовослужбовцем Олександром Маховим попрощалися в Києві 08
З журналістом та військовослужбовцем Олександром Маховим попрощалися в Києві 09З журналістом та військовослужбовцем Олександром Маховим попрощалися в Києві 10
З журналістом та військовослужбовцем Олександром Маховим попрощалися в Києві 11
З журналістом та військовослужбовцем Олександром Маховим попрощалися в Києві 12З журналістом та військовослужбовцем Олександром Маховим попрощалися в Києві 13
З журналістом та військовослужбовцем Олександром Маховим попрощалися в Києві 14З журналістом та військовослужбовцем Олександром Маховим попрощалися в Києві 15З журналістом та військовослужбовцем Олександром Маховим попрощалися в Києві 16З журналістом та військовослужбовцем Олександром Маховим попрощалися в Києві 17З журналістом та військовослужбовцем Олександром Маховим попрощалися в Києві 18

Автор: 

похорон (1289) смерть (6779) втрати (4449) Богачук Олег (1457)


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Дякую тобі за все, Друже.

Упокій Боже твою душу.

Хай Українська земля буде тобі пухом.

Герої не вмирають!
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09.05.2022 15:36 Відповісти
🇺🇦🙏🙏🙏
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09.05.2022 15:48 Відповісти
R.I.P
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09.05.2022 16:13 Відповісти
Вічна пам*ять...
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09.05.2022 16:29 Відповісти
Жоден герой полеглий за волю України не повинен бути забутим... Пам'ятаймо!
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09.05.2022 16:51 Відповісти
Україна сумує за Героєм , який мужньо захищав нашу землю 😪😪😪
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09.05.2022 18:19 Відповісти
 
 