З журналістом та військовослужбовцем Олександром Маховим попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Олександр загинув 4 травня, боронячи Україну від російської агресії під Ізюмом на Харківщині.

Прощання відбулося в Михайлівському соборі, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Олександр Махов народився 17 квітня 1986 року у Луганську. Закінчив факультет журналістики у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля.

Кар'єру розпочав на Луганському телебаченні. Після цього продовжив роботу як постійний кореспондент на телеканалах "Україна" та "Україна 24". З 2021 року працював воєнним кореспондентом на телеканалі "Дім".

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У перші дні війни Махов вступив до лав ЗСУ та поєднував військову службу з журналістикою.

Автор фото та відео Олег Богачук























