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Путін здувся на "день перемоги" 9 травня. День 75 БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ. ВIДЕО

75-й день Народної війни України.

Росія почала обстрілювати сама себе для іще більшого нагнітання антиукраїнської істерії. Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна починає контрнаступ на Харківщині. День 71 БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: 

Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+18
2015 год. Война с РФ, море крови, верещук тусит в Москве со своей подругой - российской пропагандонкой Мариной Ахмедовой, пособницей террористов "ДНР". Теперь вы знаете что Верещук - гнилая рашистская консерва. "Мэри Поппинс", все, пора улетать в Ростов
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09.05.2022 21:06 Відповісти
+12
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09.05.2022 21:09 Відповісти
+11
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09.05.2022 21:07 Відповісти
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2015 год. Война с РФ, море крови, верещук тусит в Москве со своей подругой - российской пропагандонкой Мариной Ахмедовой, пособницей террористов "ДНР". Теперь вы знаете что Верещук - гнилая рашистская консерва. "Мэри Поппинс", все, пора улетать в Ростов
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09.05.2022 21:06 Відповісти
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09.05.2022 21:07 Відповісти
муж верещук сам с сбу учавствовал в зачистке\уничтожении майдана в 2014
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09.05.2022 21:36 Відповісти
и лично ел украиноязычых распятых младенцев
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09.05.2022 21:57 Відповісти
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09.05.2022 21:07 Відповісти
Кажуть це був останній парад у москві
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09.05.2022 21:08 Відповісти
какой такой последний а парад победы ВСУ где будет ?
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09.05.2022 21:15 Відповісти
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09.05.2022 21:09 Відповісти
У Берліні побили Наталю Мосійчук... дякую! Дякую ВСУ! Ви найкращі!
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09.05.2022 21:13 Відповісти
По перше - побили знімальну групу, по друге - побили кацапи. Досі радієш?
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09.05.2022 21:17 Відповісти
так, fratricide ворогів - радує
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09.05.2022 21:29 Відповісти
Громадян України побили в Німеччині москалі, поліція з якими не впоралась, або не хотіла цього зробити, з чого радієш?
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09.05.2022 21:26 Відповісти
Шарій теж громадянин України...
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09.05.2022 22:03 Відповісти
Мосийчук это продажное говно
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09.05.2022 22:18 Відповісти
Дуже цікаво було дізнатись про долю ось цих потвор які чекали кацапів

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09.05.2022 21:24 Відповісти
Або як склалася доля цыэъ потвори з губами як обезянячадупа
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09.05.2022 21:25 Відповісти
Дальнобої таких ******* )))
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09.05.2022 21:54 Відповісти
Фууууу.... така гидота. навіщо її людям показувати.
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09.05.2022 21:58 Відповісти
Воно вважає, що чим більше рот схожий на хвору на геморой дупу тим краще))
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09.05.2022 22:15 Відповісти
Пане Богдане,путлер покладав квіти Одесі і Києву,Одесу вже обстрілюють,можливо обстріляють Київ.Киянам краще перестрахуватись.
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09.05.2022 22:55 Відповісти
 
 