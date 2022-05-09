Путін здувся на "день перемоги" 9 травня. День 75 БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ. ВIДЕО
75-й день Народної війни України.
Росія почала обстрілювати сама себе для іще більшого нагнітання антиукраїнської істерії. Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.
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