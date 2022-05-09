Добровольці з Білорусі ліквідували російського снайпера, а другого взяли у полон. ВIДЕО

Білоруські добровольці з батальйону імені Кастуся Каліновського ліквідували одного російського снайпера, а другого взяли у полон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці батальйону у фейсбуці.

"Чим займаються наші хлопці на фронті? Відловом російських снайперів!

Вчора при арешті двох снайперів один обрав "концерт Кабзона", а інший - здався в тюрму - і здав "все і всіх"!", - зазначається у повідомленні.

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