Добровольці з Білорусі ліквідували російського снайпера, а другого взяли у полон. ВIДЕО
Білоруські добровольці з батальйону імені Кастуся Каліновського ліквідували одного російського снайпера, а другого взяли у полон.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці батальйону у фейсбуці.
"Чим займаються наші хлопці на фронті? Відловом російських снайперів!
Вчора при арешті двох снайперів один обрав "концерт Кабзона", а інший - здався в тюрму - і здав "все і всіх"!", - зазначається у повідомленні.
Николаевская обл., взятый в плен старший лейтенант из Краснодара https://t.co/HVE9MRryLM #всрф #потерьнет pic.twitter.com/lP8o25UZVr— Necro Mancer (@666_mancer) May 9, 2022
Топ коментарі
+73 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар09.05.2022 20:30 Відповісти Посилання
+55 Зэлэный_Змий
показати весь коментар09.05.2022 20:32 Відповісти Посилання
+41 Red_Sky_On
показати весь коментар09.05.2022 20:36 Відповісти Посилання
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Це фото Президента на могилі солдата.
Слава Україні ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 )) Смерть російсько-фашистським загарбникам !
Мені цікаво інше - а цей старлєй знає, що він собі вирок підписав тюремний? Адже згідно з конвенцією і Статутами він зобов"язаний повідомить після взяття в полон лише свої особисті дані та номер в/ч А він "співає, як соловей" Повернеться з полону і цей відеозапис послужить доказом проти нього Кілька років тюрми впаяють!
Білоруси, справді. Написаним акцент не передасиш. Але це факт.
Мы дзякуем вам, сябры.