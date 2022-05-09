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Командир прикордонників на "Азовсталі" Падитель: Захищаємо Маріуполь в надлюдських умовах. ВIДЕО

Начальник Донецького прикордонного загону Валерій Падитель розповів про ситуацію на "Азовсталі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Сили оборони Маріуполя продовжують захищати місто-герой. Прикордонники Донецького прикордонного загону, прикордонники Морського загону, побратими у Збройних Силах України, Національній поліції, Національній гвардії, продовжують виконувати свій обов’язок. Так, ми знаходимося у дуже важких умовах. Надлюдських. Але разом із тим продовжуємо захищати свій край", - наголосив він.

За словами Падителя, захисники міста бачать, які кроки робить військово-політичне керівництво держави, і розуміє - про них не забули.

"Знаємо, що про нас не забули. Кожен день знаходимося на зв’язку з керівництвом відомства. Хоча запевнити всіх: наш обов’язок - захистити країну, відновити її цілісність, зробити все, щоб людьми, які стоять на обороні міста, у майбутньому пишалися. Хочу запевнити: правда на нашому боці. Віра на нашому боці. Бог на нашому боці. Перемога буде за нами. Слава Україні!" - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штурм "Азовсталі" триває: рашисти намагаються відрізати всі шляхи відходу українським захисникам. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6142) Азовсталь (446)


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Топ коментарі
+33
Рідненькі, хай береже та допомагає вам Господь і Матінка Божа
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09.05.2022 20:55 Відповісти
+23
сподіваюсь, що не забули. Серце кров'ю обливається. Скільки ж можна, там же наші гинуть в нелюдських умовах
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09.05.2022 20:55 Відповісти
+15
ми вийшли на майдан в підтримку азовців, прикордонників у Маріуполі, але мєнти нас запакували у автозаки. ОСЬ ВСЯ ДОПОМОГА ДЕРЖАВИ - це замовчування трагедії і не допомогати нашим хлопцям що там помирають.
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09.05.2022 21:03 Відповісти
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Видели какой трындец в небе китайском?
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09.05.2022 20:54 Відповісти
А можна детальніше?
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09.05.2022 21:20 Відповісти
сподіваюсь, що не забули. Серце кров'ю обливається. Скільки ж можна, там же наші гинуть в нелюдських умовах
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09.05.2022 20:55 Відповісти
Рідненькі, хай береже та допомагає вам Господь і Матінка Божа
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09.05.2022 20:55 Відповісти
это в противовесок вчерашней пресконференции азова?а вот интересно на марафоне это сегоднешнее заявление с -нас не забыли- покажут ?потому что вчерашние критическое не показали а показали зэ-гевару и песика
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09.05.2022 21:01 Відповісти
ми вийшли на майдан в підтримку азовців, прикордонників у Маріуполі, але мєнти нас запакували у автозаки. ОСЬ ВСЯ ДОПОМОГА ДЕРЖАВИ - це замовчування трагедії і не допомогати нашим хлопцям що там помирають.
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09.05.2022 21:03 Відповісти
Шо ти мелеш? Звідкіля тобі знати як там-у пеклі? тобі знати
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09.05.2022 21:20 Відповісти
Нічого не маю проти захисників Героїв, але також на підсвідомому рівні ця ситуація з Азовсталлю не дає однозначної відповіді. Якщо відкинути емоції то запитань більше ніж відповідей. Що Азовсталь це "інформаційний" потужний інструмент не сумніваюсь у цьому. А як він насправді реалізовується невідомо. Якщо не сприймати зараз все буквально, а додати трохи конспірології.. Можливо цей інструмент готувався заздалегіть як якась інфо пастка.. І туди дійсно було завезено всього в достатку, а завдання, сидіти забарикадованими і чекати на час Ч. Інакше в голові не вкладається навіщо вони там і навіщо кацапам намагатись їх штурмувати, якщо достатньо просто блокувати входи виходи. Звідки там електрика в підвалах та інтернет. Але це моя допитливість вслух так сказати. Те що там пЕкло, сумнівів абсолютно немає. Але дуже схожа ця ситуація на заздалегідь продуманий предмет торгу, для яких цілей невідомо, для народних мас чи для військово політичного керівництва цАпів, чи для союзників, чи для всіх одразу, невідомо
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09.05.2022 22:08 Відповісти
Конспіролог?
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10.05.2022 00:02 Відповісти
Так, багато питаннь, наприклад, в самому початку бійцям було запропоновано відійти з Маріуполя - вони лишилися, питання - якщо б відійшли то де б були вже орки?...Те що перед самісінькою війною був відкритий (розмінований) прохід на материк - теж плюс питання, а тепер ці два об*єднати, виникає третє, яке навіть не хочеться озвучувати...Допишіть, будь-ласка далі...
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10.05.2022 13:00 Відповісти
Ви помиляєтесь на всі100% А все просто ,у Маріуполі - + 70%рузгагаварящяя ,смердюча вата і як би там не було потріотів ,полку ''АЗОВ'',то окупантів зустрічали би з квітами і хлібом і це мало би дуже погані наслідки для України, як у середині держави так і на міжнародній арені з усіма наслідками .Перечислять,............, не буду....... Тому Залужний і розмістив там ''Азов'' та якісно укомплектував всім необхідним для довготривалої оборони. Ви напевно ,поінформовані,як коспіролог))), чому війська агресора,вільно вийшли з Криму і за 4 год були у Херсоні ??? І як би не ,,Азов'' ,то по великому рахунку південь країни вже був би повністю окупований а керівництво держави (всі скопом) заглядували би пуйлу в очко і не було би підтримки заходу і частини України з перспективою за пів року повної окупації всієї держави.
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10.05.2022 17:11 Відповісти
Правильні слова. Слава вам,герої Азовсталі!!!🇺🇦💐
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09.05.2022 21:18 Відповісти
Тримайтеся, люди!
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09.05.2022 22:03 Відповісти
Всім, від кого це залежить, - не допустіть отруєння захисників Азовсталі бойовими хімічними речовинами!
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10.05.2022 00:05 Відповісти
Господи, який він, бідний, - змучений.
Дорогі наші Захисники, молимося усім силам і віримо в те, що ви залишитися живими.
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10.05.2022 01:12 Відповісти
*залишитеся
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10.05.2022 01:14 Відповісти
Героям Слава!
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10.05.2022 17:39 Відповісти
 
 