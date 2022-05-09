Командир прикордонників на "Азовсталі" Падитель: Захищаємо Маріуполь в надлюдських умовах. ВIДЕО
Начальник Донецького прикордонного загону Валерій Падитель розповів про ситуацію на "Азовсталі".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"Сили оборони Маріуполя продовжують захищати місто-герой. Прикордонники Донецького прикордонного загону, прикордонники Морського загону, побратими у Збройних Силах України, Національній поліції, Національній гвардії, продовжують виконувати свій обов’язок. Так, ми знаходимося у дуже важких умовах. Надлюдських. Але разом із тим продовжуємо захищати свій край", - наголосив він.
За словами Падителя, захисники міста бачать, які кроки робить військово-політичне керівництво держави, і розуміє - про них не забули.
"Знаємо, що про нас не забули. Кожен день знаходимося на зв’язку з керівництвом відомства. Хоча запевнити всіх: наш обов’язок - захистити країну, відновити її цілісність, зробити все, щоб людьми, які стоять на обороні міста, у майбутньому пишалися. Хочу запевнити: правда на нашому боці. Віра на нашому боці. Бог на нашому боці. Перемога буде за нами. Слава Україні!" - підсумував він.
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