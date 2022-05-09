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Україна зробила дуже важливий крок на шляху до членства в ЄС, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зробила ще один крок на шляху до Євросоюзу.

Про це він повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Також читайте: Вдячний Президенту і народу США, - Зеленський подякував за закон про ленд-ліз

Автор: 

Зеленський Володимир (24368)


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Топ коментарі
+12
Какой крок? Заполнить какую-то фигню это реально технически ни на сантиметр в ЕС не приближает. Сказочный длб.
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09.05.2022 23:34 Відповісти
+9
Да, особенно макарон уже заявил что Украине ещё десятки лет до вступления в ЕС. Ну к тому времени уже и ЕС не будет.
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09.05.2022 23:30 Відповісти
+9
Йшов би краще грати на роялю. Поки таке буде при владі, доки Україна буде страждати.
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09.05.2022 23:41 Відповісти
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Заявляю - я зробив дуже важливий крок до польоту у коцмос!
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09.05.2022 23:27 Відповісти
ну в коцмос так в коцмос - а где это
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09.05.2022 23:28 Відповісти
вєздє...
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09.05.2022 23:30 Відповісти
Яка різниця? Але я прагну туди втрапити
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09.05.2022 23:31 Відповісти
Да, особенно макарон уже заявил что Украине ещё десятки лет до вступления в ЕС. Ну к тому времени уже и ЕС не будет.
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09.05.2022 23:30 Відповісти
Какой крок? Заполнить какую-то фигню это реально технически ни на сантиметр в ЕС не приближает. Сказочный длб.
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09.05.2022 23:34 Відповісти
Подмена понятий. Заполнение опросника преподносится как великое достижение, в то время как единственным результатом этих телодвижений является статус кандидата в ЕС. А он не гарантирован.

На второй срок очень хочется.
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09.05.2022 23:36 Відповісти
Йшов би краще грати на роялю. Поки таке буде при владі, доки Україна буде страждати.
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09.05.2022 23:41 Відповісти
Заполнить бумажку буквами - великое достижение. Хвала Зеленскому! За сданный юго-восток Украины Зеленскому тоже воздастся
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09.05.2022 23:44 Відповісти
рассусоливания зеленого шапито про "членство в ЕС" это очередной информационный шум, главная задача которого отвлечь общество от главного вопроса - почему "слуги Бени" во главе с главным "найвеличнейшим слугой" делают все возможное, чтобы увести страну от вступления в НАТО? НАТО нам, в отличии от Бени и его про-москальских слуг, жизненно необходимо ибо только там мы получим "ядерный зонтик" и реальную поддержку стран-членов альянса, без которых вероятность новых войн с ********** будет только возрастать.
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09.05.2022 23:45 Відповісти
В конце-концов, останется последний шаг - избавится от олигархов, и тут мы пришли...
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09.05.2022 23:46 Відповісти
С полезными идиотами Орбаном и Макароном вступление в ЕС становится неочевидным. И живут же на свете такие подлецы!
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09.05.2022 23:51 Відповісти
Треба ще подивитися, що там цей полум'яний єесівець ******** в опитувальнику.
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10.05.2022 00:08 Відповісти
Зєлупа добре усвідомлює, що Україна не зможе отримати членство, і добре знає саме через що. Але, як завжди, цей подонок сцить в очі.
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10.05.2022 04:45 Відповісти
Ми зробили вагомий крок для того щоб митники брали лишень п'ять євро,а не десять за оформлення гуманітарної допомоги.Ми зробили український суд настільки чистим,що за державну зраду ми відпускаємо людей лишень за 50 тисяч вічнозелених,а не лишаємо ув'язненого у сізо СБУ.Ми завезли наскільки багато гуманітарної допомоги,що кожен депутат і чиновник навіть глухого села зможе прогодувати себе і свою сім'ю на роки наперед і нічого не віддати на фронт.
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10.05.2022 07:42 Відповісти
Создание в Украине диктатуры ,которую вы зробили с Ермаком это даже великий крок на шляху до вступления в ЕС.
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24.07.2022 01:37 Відповісти
 
 