Україна зробила дуже важливий крок на шляху до членства в ЄС, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зробила ще один крок на шляху до Євросоюзу.
Про це він повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+12 Вячеслав Г.Д.
показати весь коментар09.05.2022 23:34 Відповісти Посилання
+9 wittmann1980
показати весь коментар09.05.2022 23:30 Відповісти Посилання
+9 время
показати весь коментар09.05.2022 23:41 Відповісти Посилання
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