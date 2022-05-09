Україна зробила дуже важливий крок на шляху до членства в ЄС, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зробила ще один крок на шляху до Євросоюзу.

Про це він повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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