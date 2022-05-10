"Здесь ваньки и потерялись. Хотели зайти в Харьков", - українці трактором тягнуть трофейну бронемашину вздовж багатокілометрової розбитої колони армії РФ. ВIДЕО
В мережі опубліковане відео, на якому зафіксована величезна колона знищеної техніки окупантів на Харківщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений з трофейної бронемашини, яку автор відео з іншими людьми тягнуть кудись трактором.
Топ коментарі
+124 Ksenia VB
показати весь коментар10.05.2022 10:06 Відповісти Посилання
+58 Чайка Київ
показати весь коментар10.05.2022 10:23 Відповісти Посилання
+47 vismavista
показати весь коментар10.05.2022 10:16 Відповісти Посилання
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звільнять. 2014 рік.
гундяев : " "Будем надеяться на то, что миссия российских воинов по защите свободы и самобытности этих людей и самой их жизни не встретит ожесточенного сопротивления, которое приведет к крупномасштабным столкновениям"
Якщо не хочете щоб ми вас визволили, ми вас знищимо, задля порятунку вашого життя та самобутності.
У кацапів згвалтування, то щире, палке кохання. Одним словом- нелюди.
https://t.me/gruz_200_rus/2207?single
Не зовсім так - Штати отримали велику військову базу на Окінаві - це трохи більше 1м2
Выкраду вместе с забором... (с)