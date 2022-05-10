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Новини Відео Війна
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"Здесь ваньки и потерялись. Хотели зайти в Харьков", - українці трактором тягнуть трофейну бронемашину вздовж багатокілометрової розбитої колони армії РФ. ВIДЕО

В мережі опубліковане відео, на якому зафіксована величезна колона знищеної техніки окупантів на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений з трофейної бронемашини, яку автор відео з іншими людьми тягнуть кудись трактором.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 93-ї ОМБр влаштували "парад" на трофейних російських танках. ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (17854) трактор (70) Харківщина (6054) знищення (7586) трофеї (187)


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Топ коментарі
+124
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10.05.2022 10:06 Відповісти
+58
За тією ж схемою вони й Україну прийшли звільнять.
2014 рік.
гундяев : " "Будем надеяться на то, что миссия российских воинов по защите свободы и самобытности этих людей и самой их жизни не встретит ожесточенного сопротивления, которое приведет к крупномасштабным столкновениям"
Якщо не хочете щоб ми вас визволили, ми вас знищимо, задля порятунку вашого життя та самобутності.

У кацапів згвалтування, то щире, палке кохання. Одним словом- нелюди.
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10.05.2022 10:23 Відповісти
+47
Дядьке респект! Лучше чем профи-телекомментатор.
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10.05.2022 10:16 Відповісти
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10.05.2022 10:06 Відповісти
За тією ж схемою вони й Україну прийшли звільнять.
2014 рік.
гундяев : " "Будем надеяться на то, что миссия российских воинов по защите свободы и самобытности этих людей и самой их жизни не встретит ожесточенного сопротивления, которое приведет к крупномасштабным столкновениям"
Якщо не хочете щоб ми вас визволили, ми вас знищимо, задля порятунку вашого життя та самобутності.

У кацапів згвалтування, то щире, палке кохання. Одним словом- нелюди.
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10.05.2022 10:23 Відповісти
АУЕ - самобытность тех людей.
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10.05.2022 11:33 Відповісти
Істинно так і було , так кремлядь хоче і тепер зробити .Собиратели земель хренови .
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10.05.2022 10:44 Відповісти
Бачу тільки лайкі а комента не бачу? І так часто буває ,що це за глюк?
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10.05.2022 10:52 Відповісти
так буває, обнови сторінку
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10.05.2022 11:14 Відповісти
Так парад в москві таку колону і нагадував, розбиті,ржаві,дохлики. Тримайтесь і бережіть Україну
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10.05.2022 10:06 Відповісти
Згідний. Нажаль ніхто не додумався це відео вчора виставити під назвою парад пєрємоги прямая трансляція. Хай би москалі подивилися на реальний парад військової техніки.
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10.05.2022 11:09 Відповісти
Вони скоро будуть з діючих частин техніку вивозити за пляшку скломою
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10.05.2022 10:11 Відповісти
Николаевское направление. Российский снайпер был демилитаризован, его коллега решил досрочно прекратить "освобождение" Украины и сдался в плен.
https://t.me/gruz_200_rus/2207?single
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10.05.2022 10:15 Відповісти
Орчонок 18 років. Було тут,кропивою хоть 5 точку підлікували? Чи зразу до мами якоїсь направили
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10.05.2022 10:18 Відповісти
Дядьке респект! Лучше чем профи-телекомментатор.
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10.05.2022 10:16 Відповісти
А згадаймо дядька з Бучі і його репортаж зі смартфоном десь 26 лютого. І його крилатий вислів:"Кацапйо *****. "
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10.05.2022 10:42 Відповісти
Чи він вижив? Я теж його згадую.
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10.05.2022 12:32 Відповісти
Шикарное видео!
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10.05.2022 10:23 Відповісти
то Бутусов показував якраз з цієї дороги недавно..знімав відео звідсіля
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10.05.2022 10:25 Відповісти
Чудовий парат.
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10.05.2022 10:33 Відповісти
это новое видео,?
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10.05.2022 10:38 Відповісти
Видео новое,бои старые. Мартовские.
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10.05.2022 10:44 Відповісти
Красівоє 🇺🇦 👍
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10.05.2022 10:58 Відповісти
Да, и в Харьков заходить не надо. Просто на всякий случай предупреждаю. Здесь даже сявки вежливыми стали. Для своих
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10.05.2022 11:00 Відповісти
В Харькове сейчас слово "орки" одно из мягких в отношении каца..здолей.
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10.05.2022 11:14 Відповісти
Штатовский Ленд-ліз допоміг кремлівській нечисті-совку, вистояти, ще й окупувати пів Європи... невдячність совка наскільки нахабна, що приписав собі "перемогу" на 100%, роки пройшли, розумію, Ленд-ліз для совка був помилковою емоцією, ІІІ Рейх повинен був знищити совок на завжди... Штатовська міць здолала би ІІІ Рейх ще в 45-му і з того часу всі зколонізовані совком народи були б вільними. Штати не захватили собі по Перемозі над Японією і Рейхом ні 1 м2 землі - несли тільки звільнення, свободу й розвиток.... Низький уклін Штатам і їх союзникам - англо-саксам!!
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10.05.2022 11:15 Відповісти
"Штати не захватили собі по Перемозі над Японією і Рейхом ні 1 м2 землі"

Не зовсім так - Штати отримали велику військову базу на Окінаві - це трохи більше 1м2
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10.05.2022 12:02 Відповісти
взяти в оренду на правах переможця, щоб контролювати переможених і військові потуги потенційних і відкритих ворогів, це не одне з тим, що совок загріб і приєднав - Кенігсберг, Курили, Сахалін, частину Фінляндії і так дальші... В противагу совку- Окінава, Рамштайн... потрібні Штатам і цивілізованим країнам до поки існує загроза Світу й цивілізації від фашистів. комуністів і їх сімбіотичних гнійників.
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10.05.2022 12:26 Відповісти
Звісно, що це не одне й те саме, але взяли вони "в аренду", якщо не помиляюсь, за $1, чи щось типу того. Тобто - по-факту - це все ж таки захоплення території для власних потреб - просто під іншим соусом. А "це потрібно на противагу" і таке інше - це вже нюанси.
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10.05.2022 22:12 Відповісти
Люди радіють ,якщо США створює в них бази. Це гроші іфраструктура , робочі місця і захист від таких ідіотів як москалі.
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11.05.2022 06:15 Відповісти
"там ещё штук пять потерьнетов внутри"
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10.05.2022 11:46 Відповісти
Дай Боже здоров'я українським трактористам!
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10.05.2022 11:53 Відповісти
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10.05.2022 12:05 Відповісти
Прикольно. Слава українським воїнам !
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10.05.2022 12:14 Відповісти
там с зп вычтут спишут на прапорщика..это подороже патрона пм как раньше...скандал..чп части..)))
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10.05.2022 12:26 Відповісти
***** вдалося російськомовні області України зробити затятими бандерівцями. За таке варто зробити з нього чучело і в зоомузеї показувати наступним поколінням українців.
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10.05.2022 12:39 Відповісти
Слава Богу, слава Україні.
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10.05.2022 13:08 Відповісти
Спрячь за высокий забор БМП-шку,
Выкраду вместе с забором... (с)
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10.05.2022 15:17 Відповісти
 
 