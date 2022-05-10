Воїни 54-ї механізованої бригади знищують колону техніки окупантів на Донеччині. ВIДЕО безпілотника
Воїни 54-ї механізованої бригади знищили колону окупантів на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+58 Cazzag
показати весь коментар10.05.2022 11:32 Відповісти Посилання
+33 Дмитрий Иванов #512538
показати весь коментар10.05.2022 11:37 Відповісти Посилання
+28 Vsevolod Marchenko
показати весь коментар10.05.2022 11:38 Відповісти Посилання
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Уклін нашим воїнам.
Слава ЗСУ!
як вони це роблять?
Вместо того, чтобы ВАМ ПОГИБАТЬ В БЕЗУСПЕШНЫХ И БЕСПЕРСПЕКТИВНЫХ попытках воевать в Украине против неизвестно насколько, однако понятно, что ОГРОМНОГО ЧИСЛА ОТЛИЧНО ВООРУЖЁННЫХ защитников Украины,
ВАМ НАМНОГО ПРОЩЕ И БЕЗОПАСНЕЕ, А ГЛАВНОЕ - С ШАНСОМ НА УСПЕХ устранить основную, главную и практически единственную настоящую причину вашего риска погибнуть - устранить одержимого глупыми идеями и ослеплённого страхом потерять власть Путлера.
Куда он ведёт Россию?
ПОДУМАЙТЕ уже, наконец, НЕ О ПРОШЛОМ, А О БУДУЩЕМ РОССИИ.