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Новини Відео Війна
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Воїни 54-ї механізованої бригади знищують колону техніки окупантів на Донеччині. ВIДЕО безпілотника

Воїни 54-ї механізованої бригади знищили колону окупантів на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах. 

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Автор: 

армія рф (17854) знищення (7586) Донецька область (8824)


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Топ коментарі
+58
Красівоє...
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10.05.2022 11:32 Відповісти
+33
Их *********, а они лезут и лезут, тупо по одним и тем же дорогам. Дегенераты гребанные
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10.05.2022 11:37 Відповісти
+28
Схоже, що ні з однієї коробки не вискочив жоден кацап.
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10.05.2022 11:38 Відповісти
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Красівоє...
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10.05.2022 11:32 Відповісти
Просто шiкардос 👌✌️🇺🇦
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10.05.2022 11:46 Відповісти
Як по нотах!
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10.05.2022 11:35 Відповісти
опять camrip, когда уже fullHD?
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10.05.2022 11:35 Відповісти
Як мед то ще й ложкою?
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10.05.2022 11:47 Відповісти
Их *********, а они лезут и лезут, тупо по одним и тем же дорогам. Дегенераты гребанные
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10.05.2022 11:37 Відповісти
Змінюється командування і снова в бой по тем же дорогам
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10.05.2022 11:43 Відповісти
Зеля зря дороги сторил шоли? 😂
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10.05.2022 12:11 Відповісти
В цьому і полягає сутність війни - лізти і стріляти.
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11.05.2022 09:29 Відповісти
Схоже, що ні з однієї коробки не вискочив жоден кацап.
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10.05.2022 11:38 Відповісти
Выскочили. Во все стороны, но только после прямого попадания
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10.05.2022 12:02 Відповісти
Частями
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10.05.2022 12:45 Відповісти
Uletelji v formate jedrennoi pilji.
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10.05.2022 15:30 Відповісти
тупо колоною,кучком,як на марші
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10.05.2022 11:40 Відповісти
Тупі, але уперті.
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10.05.2022 11:40 Відповісти
Волшебники!
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10.05.2022 11:43 Відповісти
лучшее успокоительное
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10.05.2022 11:45 Відповісти
Влучно і сильно. Гарна робота.
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10.05.2022 11:50 Відповісти
Просто безсмертні, як і їх полки.
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10.05.2022 11:51 Відповісти
Гарні шашлики вийшли
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10.05.2022 11:56 Відповісти
А как коробочка то летела. Ха, успел! Не попали! Блэт.
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10.05.2022 12:03 Відповісти
Metrov 150 vverh.
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10.05.2022 15:31 Відповісти
Наші б'ють з такою точністю наче прямою наводкою чи фугаси попередньо заклали. Неймовірно.
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10.05.2022 12:07 Відповісти
Такое впечатление что и артой накрыли и потом танками добивали...
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10.05.2022 12:12 Відповісти
Красавчики! Киньте ссылу на хит в ролике , "допоможе ЗСУ" норм качает)
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10.05.2022 12:15 Відповісти
Как же красиво они горят)
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10.05.2022 12:15 Відповісти
Точність фантастична.
Уклін нашим воїнам.
Слава ЗСУ!
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10.05.2022 12:26 Відповісти
Опять вяликих по.уярили.
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10.05.2022 12:32 Відповісти
Есть мнение что буряты с дагами газет не читают, и не знают о существовании Джавелинов и Байрактаров. Засылают роту разведчиков, смотрят, танков, пушек, дзотов нет, типа можно ехать. Также есть мнение что ***** тактически не руководит операцией вообще, а просто требует результатов от командующих, которые каждое утро задают себе вопрос, какого иглесиаса я тут бегаю по Украине в ссаных трусах, что я тут забыл, где мой бассейн, коньяк и чёрная икра.
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10.05.2022 12:44 Відповісти
Ось цей кліп треба відправить на MTV...
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10.05.2022 13:19 Відповісти
хлопці, я не знаю, чим ви їх так, але не зупиняйтесь!
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10.05.2022 13:26 Відповісти
топ
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10.05.2022 13:31 Відповісти
Теперь НАТО может не волноваться - его защитит ЗСУ!
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10.05.2022 13:33 Відповісти
Здорово!
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10.05.2022 13:40 Відповісти
яка краса!
як вони це роблять?
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10.05.2022 13:48 Відповісти
Красота! Так і знищать наші герої - артилеристи всю цю рашистську нечисть.
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10.05.2022 14:17 Відповісти
Кацапи мають радіти : "Що згорить, те не згниє" (Українська народна приказка)
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10.05.2022 17:40 Відповісти
Российские солдаты, ПОДУМАЙТЕ:

Вместо того, чтобы ВАМ ПОГИБАТЬ В БЕЗУСПЕШНЫХ И БЕСПЕРСПЕКТИВНЫХ попытках воевать в Украине против неизвестно насколько, однако понятно, что ОГРОМНОГО ЧИСЛА ОТЛИЧНО ВООРУЖЁННЫХ защитников Украины,

ВАМ НАМНОГО ПРОЩЕ И БЕЗОПАСНЕЕ, А ГЛАВНОЕ - С ШАНСОМ НА УСПЕХ устранить основную, главную и практически единственную настоящую причину вашего риска погибнуть - устранить одержимого глупыми идеями и ослеплённого страхом потерять власть Путлера.

Куда он ведёт Россию?

ПОДУМАЙТЕ уже, наконец, НЕ О ПРОШЛОМ, А О БУДУЩЕМ РОССИИ.
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11.05.2022 02:16 Відповісти
 
 