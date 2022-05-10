Тіла ліквідованих на Київщині росіян збирають у рефрижератори, - Al Jazeera. ВIДЕО
Катарський телеканал Al Jazeera показав рефрижератор, заповнений тілами ліквідованих на Київщині російських окупантів. Це загарбники, яких не захотіли забирати росіяни.
Відповідний сюжет оприлюднено на сторінці телеканалу в YouTube, повідомляє Цензор.НЕТ.
На тілах - форма російської армії. Також видно етикетку бронежилета, виробленого в РФ та шеврони, що свідчать про належність загиблих до конкретних військових частин або елітних десантних військ Росії.
Також журналісти показали вкрадені у українців золоті прикраси, які виявили у окупантів.
Полковник ЗСУ Володимир Лямзін повідомив журналістам, що ці тіла Росія забирати відмовилася. Їх поховають на території України.
Топ коментарі
+47 Ivan Naumeiko #507716
показати весь коментар10.05.2022 11:36 Відповісти Посилання
+21 Valter Valter
показати весь коментар10.05.2022 11:47 Відповісти Посилання
+20 Jimmy Hill
показати весь коментар10.05.2022 11:58 Відповісти Посилання
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Не потрібно уподоблятись атавізмам племен андрофагів "доброго куска Азии"
можна на кордоні з бульбостаном. підняти там настрій....
День победы, ты от нас уже далек, был у мамы сын, теперь он уголек
Танки, пушки, самолеты нам сожгли, и отправили туда где корабли
Этот день победы - трупами пропах
На параде только Zетки на гробах
Плачут мамки в новых краденых трусах,
Нет победы, нет победы, нет победы…
https://www.youtube.com/watch?v=Tvmu0DHufXI
Думаю їх можна кидати біля позицій кацапів, чи заставити полонених кацапів відвозити їх на кацапські позиції, забити ЗІЛ під завязку і норм.