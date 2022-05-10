Тіла ліквідованих на Київщині росіян збирають у рефрижератори, - Al Jazeera. ВIДЕО

Катарський телеканал Al Jazeera показав рефрижератор, заповнений тілами ліквідованих на Київщині російських окупантів. Це загарбники, яких не захотіли забирати росіяни.

Відповідний сюжет оприлюднено на сторінці телеканалу в YouTube, повідомляє Цензор.НЕТ.

На тілах - форма російської армії. Також видно етикетку бронежилета, виробленого в РФ та шеврони, що свідчать про належність загиблих до конкретних військових частин або елітних десантних військ Росії.

Також журналісти показали вкрадені у українців золоті прикраси, які виявили у окупантів.

Полковник ЗСУ Володимир Лямзін повідомив журналістам, що ці тіла Росія забирати відмовилася. Їх поховають на території України.

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