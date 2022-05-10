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Тіла ліквідованих на Київщині росіян збирають у рефрижератори, - Al Jazeera. ВIДЕО

Катарський телеканал Al Jazeera показав рефрижератор, заповнений тілами ліквідованих на Київщині російських окупантів. Це загарбники, яких не захотіли забирати росіяни.

Відповідний сюжет оприлюднено на сторінці телеканалу в YouTube, повідомляє Цензор.НЕТ.

На тілах - форма російської армії. Також видно етикетку бронежилета, виробленого в РФ та шеврони, що свідчать про належність загиблих до конкретних військових частин або елітних десантних військ Росії.

Також журналісти показали вкрадені у українців золоті прикраси, які виявили у окупантів.

Полковник ЗСУ Володимир Лямзін повідомив журналістам, що ці тіла Росія забирати відмовилася. Їх поховають на території України.

Читайте: Окупанти спочатку привозять гуманітарку, а потім на цих же вантажівках вивозять трупи, - Маріупольська міська рада. ФОТО

Автор: 

армія рф (17854) Київська область (4098) труп (100)


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Топ коментарі
+47
Нахер їх тут закопувати , щоб орки потім до могили «безіменного солдата » ходили та шабаш влаштовували? Спалити нахер, і вислати оркам рахунок за дрова чи газ
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10.05.2022 11:36 Відповісти
+21
И чтобы во время сжигания ветер дул в сторону Рашки
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10.05.2022 11:47 Відповісти
+20

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10.05.2022 11:58 Відповісти
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10.05.2022 11:36 Відповісти
Не знаю як ви, я чекаю коли китайські змі почнуть показувати не проросійську дичину, а хоча б нейтральну, поки не так, перемоги не видно...
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10.05.2022 11:36 Відповісти
Нахер їх тут закопувати , щоб орки потім до могили «безіменного солдата » ходили та шабаш влаштовували? Спалити нахер, і вислати оркам рахунок за дрова чи газ
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10.05.2022 11:36 Відповісти
И чтобы во время сжигания ветер дул в сторону Рашки
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10.05.2022 11:47 Відповісти
А ты деньги считаешь или для тебя государства бесконечный запас, обменяли наших на ихних, оставшихся закопали, пусть потом экзгумтруют. ничего на русских деньги тратить
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10.05.2022 13:21 Відповісти
ДНК потім треба буде надавати. Так шо спалювати, нажаль, неможна.
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10.05.2022 13:21 Відповісти
для ДНК по пальцу отщипнуть, остальное на мусоросжигательный завод
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10.05.2022 13:32 Відповісти
расплєскалась сінєва.
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10.05.2022 11:42 Відповісти
Уже фиолетовина
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10.05.2022 11:58 Відповісти
І замість фонтану по рефрижератору.
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10.05.2022 12:04 Відповісти
Привезти трупы в крупные города, разложить на площадях на льду что бы все видели, потом собрать и отдать в РФ или похорони-то в братской могиле.
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10.05.2022 11:48 Відповісти
Ніяких братських могил! У нас купа дурнів, які досі до пам'ятників "ленінів-сталінів" досі ходять з квітами. Уявляєте, яким місце паломництва для любителів "русскаго міра" буде ця могила? Нах..й! Спалити і попіл по вітру! Ні - в Дніпро. Хоч якась користь - раки наїдяться!
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10.05.2022 12:22 Відповісти
раки попіл не їдять, дохлятину
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10.05.2022 12:46 Відповісти
Так я і пишу - або спалити і розвіяти, або, щоб паливо не витрачати - зразу в Дніпро. Дивись, може хтось що і додому морем допливе))))
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10.05.2022 12:58 Відповісти
Неможна так, Дніпро не Ганг, в Україні не слід створювати Варанасі, гріх навіть шуткувати на цю тему. Там явно немає ніяких індусів. Окупант, як уже в мішку- не ворог, з мертвих в Україні з предка-віка ніхто не знущався, навіть як вкрай лиходій.
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10.05.2022 18:51 Відповісти
І раки не їдять м"яса Їдять рачихи Раки тільки рослинну їжу жують (так само - і з комарями)
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10.05.2022 23:11 Відповісти
Тебе никто не говорит про братскую могилу, просто яма. Как мусор прикопать и колышет поставить
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10.05.2022 13:23 Відповісти
Хотите реки загадить кацапами и привести к экологической катастрофе? Отвезти их к границе и выбросить за поребрик - пусть там разлагаются. Или сжечь на хрен, а пепел - на удобрения.
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10.05.2022 13:41 Відповісти
А лучше размеситить их перед российскими посольствами, пусть попробуют их не забрать..
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10.05.2022 13:41 Відповісти
Після знищення штабу Юго-Західного фронту біля Прилук вермахт швидко здійснив обряд поховання. Генералів ЧА хоронили в трунах, а вояків у братських могилах. у 1943 році ЧА зджійснювала ексгумацію поховань вищого офіцерського складу, щоб пересвідчитись у правдивості загибелі саме в урочищі Шумейково. А сама ЧА хоронила тих хто "біля дороги". Як образно писав В.Суворов в книзі про маршала Жору - собирали тех кто у дороги, а те, что в кустах так и лежат непохороненними до сих пор.
Не потрібно уподоблятись атавізмам племен андрофагів "доброго куска Азии"
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10.05.2022 11:55 Відповісти

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10.05.2022 11:58 Відповісти
Нащо їх тут ховати?? Щоб у вати були "могіли нєізвєсного солдата" на нашій території, на які будуть ломитися всякі там родичи?? Спалили та і все.
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10.05.2022 12:00 Відповісти
Чтобы не тратить время и деньги, и в Украине не было эпидемии
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10.05.2022 13:26 Відповісти
Какие могилы? Зарыть , как бешеных собак, а поверх дорогу проложить. Или сжечь. В общем, что дешевле и экономней. Но собирать тысячи трупаков в морозильниках точно нельзя.
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10.05.2022 13:43 Відповісти
в самоскиди і висипати на кордоні...
можна на кордоні з бульбостаном. підняти там настрій....
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10.05.2022 14:33 Відповісти
Новый хит про "День Победы" для рашистов. 09.05.2022

День победы, ты от нас уже далек, был у мамы сын, теперь он уголек
Танки, пушки, самолеты нам сожгли, и отправили туда где корабли
Этот день победы - трупами пропах
На параде только Zетки на гробах
Плачут мамки в новых краденых трусах,
Нет победы, нет победы, нет победы…

https://www.youtube.com/watch?v=Tvmu0DHufXI
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10.05.2022 12:07 Відповісти
тьфу, надо бы остаться людьми и не радоваться чужому горю, но..., блин, я радуюсь...
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10.05.2022 12:14 Відповісти
ще витрачаємося на рефрижератори, а потім на їх дезінфекцію
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10.05.2022 12:16 Відповісти
Ще чорний мішок 20$, білий 60$, плюс робота судмедексперта та транспортування
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10.05.2022 13:52 Відповісти
Хотите скотинячек наших потравить кацапятиной?
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10.05.2022 13:37 Відповісти
Вони забули сказати головне: рашка навмисно не забирає трупаків, щоб не виплачувати компенсації ватним самкам, бо ж "прапавший бєзвєсті".
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10.05.2022 12:45 Відповісти
Цю справу при мудрій владі можна було б обставити належним чином. Ну наприклад зробити сайт МВД чи СБУ і дати всю інфу по двухсотих орках в тому числі з фото жмурів і наявних документах. А хакерам донести цю інфу на мордор. Чи є толк з того що десь 32 тисячі оркозвернень на розшук зниклих"борцов за мір і житєлєй дамбасса" про які була інфа на Цензорі -на даний момент невідомо.
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10.05.2022 13:02 Відповісти
У нас є сміттєзвалища у великих містах, там закопати та сміттям засипати і не казати де, навряд по сміттю хтось лазитиме. А мамки кацапський грошей не отримають, бо зникли синки)))
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10.05.2022 12:49 Відповісти
катапультою закидати на оркостан, або бульбостан.
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10.05.2022 12:49 Відповісти
Гарний репортаж.
Думаю їх можна кидати біля позицій кацапів, чи заставити полонених кацапів відвозити їх на кацапські позиції, забити ЗІЛ під завязку і норм.
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10.05.2022 13:16 Відповісти
Гарний "врожай"...
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10.05.2022 13:20 Відповісти
Якщо можна було б завантажити їх в літак та скинути десь над Белгородом або Воронежем Курськом або краще над Москвою нехай збирають там.Так було б добре
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10.05.2022 13:48 Відповісти
Ih nado vesti v Moskvu in vistavitj ha Krasnoi ploshadi pered mauzolejem.
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10.05.2022 15:34 Відповісти
Вибрать гарні місця у Харківській та Сумській області (там де проходять близько одна від одної залізнична колія і автотраса з Москви і там їх закопать Поставить хрест який буде видно тим що проїжджає На хресті напис: "Доля всіх завойовників" Можна вказать кількість похованих (імен ми не знаємо бо згідно з розпорядженням МО РФ з 1 березня 2022 року у тих хто йшов на "спецоперацію" командуванням вилучалися документи що посвідчують особу) Ми ж не дикуни - паскудить тіла загиблих Однак нагадування повинно буть!!!
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11.05.2022 07:22 Відповісти
 
 