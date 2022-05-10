"З десяток по ходу вложили! Оцей п#дар-РПГешник по мені в'#бав", - бійці 30-ї бригади після бою рахують знищених ворогів. ВIДЕО

Українські воїни з 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького в одному бою знищили більше десяти російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опубліковане відео, на якому наші воїни за допомогою безпілотника рахують знищених окупантів.

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