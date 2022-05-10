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"З десяток по ходу вложили! Оцей п#дар-РПГешник по мені в'#бав", - бійці 30-ї бригади після бою рахують знищених ворогів. ВIДЕО

Українські воїни з 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького в одному бою знищили більше десяти російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опубліковане відео, на якому наші воїни за допомогою безпілотника рахують знищених окупантів.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 30-ї ОМБр нищать російських окупантів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17854) знищення (7586) 30 окрема механізована бригада (155)


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Топ коментарі
+97
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10.05.2022 13:19 Відповісти
+71
Най буде!
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10.05.2022 13:12 Відповісти
+60
А можна скелети обгорівші орків? це для мене на ніч заспокійливе
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10.05.2022 13:14 Відповісти
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Най буде!
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10.05.2022 13:12 Відповісти
А можна скелети обгорівші орків? це для мене на ніч заспокійливе
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10.05.2022 13:14 Відповісти
карвалол і валідол не допомагає...а от трупи орків з вирваними кишками та залишками ніг і рук по асфальті ,та обгорівші трупи з гвинтокрила..от саме те ...
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10.05.2022 13:17 Відповісти
Хлопцям респект і подяка за свіженьких , підсмажених орків 👍🏼👍🏼👍🏼✊💪😊
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10.05.2022 13:19 Відповісти
Та ось, будь ласка :
https://t.me/surfacetensionua/23
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10.05.2022 14:25 Відповісти
Земля очищається від зла.
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10.05.2022 13:17 Відповісти
І чого вони їх рахують. За підрахунок платять чи що?
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10.05.2022 13:17 Відповісти
Так формуються щоденні зведені звіти про втрати ворога, які ми потім читаємо.
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10.05.2022 13:27 Відповісти
Ти не рибак, ти не зрозумієш
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10.05.2022 13:27 Відповісти
це важлива інфа для штабу. припустимо є данні, що в кущах сидить десять орків і танчик. А через хвилину приходять дані, що танчик згорів і рядом сім трупів. Виконуючи нескладні арифметичні операції можна вирахувати, що залишилось в кущах три орка.
Це я образно, але загальна концепція мабудь зрозуміла
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10.05.2022 13:29 Відповісти
За знищений танк - 48'000 гривень премії.
За знищену РСЗО - 60'000 гривень премії.
За знищений БПЛА - 36'000 гривень премії.
Та за кожну вантажівку - 12'000 гривень премії.
Хлопці, що завалили ркр мацква - отримали 250'000 гривень премії.

Та й за успішне "виконання бойвих завдань" - за кожне премія на підрозділ/роту/батальон/бригаду.

Чи ви думаєте піхтура (а не ПВО) зараз збиває іноді по 15-25 орланів на день і ретельно підбирає всі уламки, тягаючи на собі ті стінгери, старстреаки тощо, бо реально всі такі "свідомі", що аж прям "на сознатєльності" цілий день в небо дивляться та додаткові 20+кг на відділення тягають?

Всі ми люди. І матеріальний стимул знищення кацапів - теж є. І непаганий.
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10.05.2022 16:08 Відповісти
то щоб ми не скигли, що цифрп на горі не змінюється.
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30.05.2022 17:47 Відповісти
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10.05.2022 13:19 Відповісти
🤣🤣🤣
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10.05.2022 13:21 Відповісти
Гарнюче.
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10.05.2022 13:19 Відповісти
Красавцы. ВСУ как на рыбалке улов подсчитывают. Настоящий украинец должен построить дом, вырастить сына и завалить с десяток кацапов.
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10.05.2022 13:20 Відповісти
підрахуй ватників
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10.05.2022 13:21 Відповісти
склади пазл
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10.05.2022 13:34 Відповісти
Уралвагонзавод негодует!
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10.05.2022 13:22 Відповісти
Напис "Спортивный режим" на екрані доставляє
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10.05.2022 13:22 Відповісти
куди доставляє, що доставляє?
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10.05.2022 13:53 Відповісти
Интернет жаргон
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10.05.2022 14:23 Відповісти
Надпис «спортивний режим» добряче повеселив
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10.05.2022 13:23 Відповісти
Візьми тепер їх порахуй, там рука та нога, голова без тулупа і мозгів, яйця в одні стороні, а хер в іншій і невідомо чий. Ось так ваньки стають невідомими солдатами, колись їм пам'ятник поставлять, один на всіх і назвуть «неізвесному салдату».
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10.05.2022 13:23 Відповісти
"Маловато,понимаешь! Маловато будет!" (с)
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10.05.2022 13:24 Відповісти
У украинцев видом спорта стало убивать русских оккупантов
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10.05.2022 13:24 Відповісти
Та нее - просто гарна традиція...))
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10.05.2022 13:26 Відповісти
Кажись я знаю яке популярне мобільне "пріложеніє" можна зробить...
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10.05.2022 13:25 Відповісти
Порахуй трупи москальні?
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10.05.2022 13:32 Відповісти
"Гугл-Дед рашн-ЧМО-Мепс"...)))
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10.05.2022 15:48 Відповісти
В счет кафе включают деньги для Украины. Бедный мужик офигел от такого сервиса в едальне, находящейся в Техасе.
Одно там такое заведение с сюрпризом в счете или много - неизвестно

с телеги: на дне
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10.05.2022 13:29 Відповісти
будь проклят тот кто отдал приказ напасть на Украину. гибнут молодые
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10.05.2022 13:33 Відповісти
Преступные приказы можно не выполнять.
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10.05.2022 13:53 Відповісти
а тобі, тіпа, орків жалко?!
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10.05.2022 22:36 Відповісти
Ну скільки вже можна нагадувати...не ненормативна лексика, а державна мова російської федерації!!
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10.05.2022 13:40 Відповісти
а дідька, вони навіть матюків своїх власних не мають, все скомуніздили.
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30.05.2022 17:50 Відповісти
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10.05.2022 13:41 Відповісти
на екрані напис - "СПОРТИВНИЙ РЕЖИМ"
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10.05.2022 13:43 Відповісти
файно
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10.05.2022 13:45 Відповісти
Хлопцы, вы бы не матерились бы как кацапы!
На мове же столько можно чувств выразить и как красиво! 👍
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10.05.2022 13:46 Відповісти
Нічого кращого за русскій мат для сильних емоцій в світі немає. Японські таксисти користуються російським матом, для лайки, бо в їх мові немає лайливих слів.
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10.05.2022 13:55 Відповісти
Взагалі то все з тюркських мов і як завжди спі-жена.
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10.05.2022 13:57 Відповісти
Попёрло быдло в Украину с Раши,
Как из сортира Путина дерьмо.
Запомни, встретишь руZZкого в параше,
То замочи быстрее это чмо!
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10.05.2022 13:52 Відповісти
"Спортивный режим", "Память заполнена"...
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10.05.2022 14:04 Відповісти
помог тебе твой путин? сдох как последняя тварь ни за что, ну и поделом, значит это была твоя ценность для этого мира. Нет мозгов - ****#@те в ад!
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10.05.2022 14:05 Відповісти
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10.05.2022 14:18 Відповісти
Видовище трупів кацапні - це не естетично, але ж як гарно і тішить око )))
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10.05.2022 14:20 Відповісти
ніщо так не прикрашає пейзажу, як трупи дохлих кацапів.
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10.05.2022 16:40 Відповісти
Чуттєве відео, і сюжет гарний. А розв'язка мене заворожила!
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10.05.2022 14:33 Відповісти
Молодці хлопці . Кожен вбитий росіянин - це маленький крок до Перемоги людей над нелюдами-нацистами .
Слава Україні ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 )) Смерть російсько-фашистським загарбникам !
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10.05.2022 15:25 Відповісти
становлюсь некрофилом
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10.05.2022 15:34 Відповісти
Вірніше некромосквофілом.
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10.05.2022 18:44 Відповісти
Оце "базар"
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10.05.2022 16:32 Відповісти
ось так сходили наші хлопці на травневі шашлички ,підсмажили русню.
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10.05.2022 19:46 Відповісти
 
 