"За#бал этот Байрактар бегать за нами и стрелять нах#й! Сколько можно!? Где поддержка с воздуха?!" - перемовини капітана "Раптора" армії РФ поблизу Зміїного. АУДIО

Капітан катера типу "Раптор" армії РФ налякався українських "Байрактарів" і вимагав від командування підтримки з повітря.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це стає зрозумілим із запису перемовин окупанта, які опублікував ресурс InformNapalm.

По даним ресурсу, радіобмін був зафіксований на відкритому морському рятувальному каналі в той час, коли українські військові успішно атакували ще два подібні катери окупантів.

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