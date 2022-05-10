"За#бал этот Байрактар бегать за нами и стрелять нах#й! Сколько можно!? Где поддержка с воздуха?!" - перемовини капітана "Раптора" армії РФ поблизу Зміїного. АУДIО
Капітан катера типу "Раптор" армії РФ налякався українських "Байрактарів" і вимагав від командування підтримки з повітря.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, це стає зрозумілим із запису перемовин окупанта, які опублікував ресурс InformNapalm.
По даним ресурсу, радіобмін був зафіксований на відкритому морському рятувальному каналі в той час, коли українські військові успішно атакували ще два подібні катери окупантів.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+147 IgorYakovlevich
показати весь коментар10.05.2022 17:28 Відповісти Посилання
+127 Дмитрий Иванов #466733
показати весь коментар10.05.2022 17:27 Відповісти Посилання
+124 Койот Восточноукраинский
показати весь коментар10.05.2022 17:25 Відповісти Посилання
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причавивпропелером порубав, то й візжить
(саме від однієї бокової смуги голоси «як у Дональда Дака»)
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Зігзаг Маккряк спєшіт на помощь!
Кацапська свиня панікує.
Понятно, что Змеиный это Украина, но что-бы пропиариться и поставить там наш флаг на пару часов для этого рисковать жизнями спецназовцев - это пустая трата ценного человеческого ресурса.
Острів ми зараз не втримаємо.
Если есть, то организаторов этой авантюры нужно расстрелять! Ибо это явное предательство! Такая операция очевидно, не имеет абсолютно никакого смысла!
Під час виконання бойового завдання біля острова Зміїний загинув 34-річний військовий з Вінниччини, який служив у морській авіації
Сумну звістку 10 травня https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1148938132564291&id=100023443455518 повідомила голова Оратівської громади Галина Лошак.
Ільчук Василь Васильович служив у 10-й морській авіаційній бригаді, що належить до авіації ВМС України.
Йому було 34 роки…
У воїна залишилась мама, дружина і донечка.
«Він загинув за всіх нас, за Україну.
Овдовіла молода дружина, осиротіла донечка.
Низький уклін мамі Тетяні Андріївні, яка виховала Героя. Щирі співчуття. Навіки закрилось сонце, життя зупинилось, втратило сенс. Василь був дуже добрим. Не зателефонує більше, не приїде…
Героя поховають в Оратові…», - написала Галина Лошак.
Вічна шана і пам'ять Герою!
Це вчора підтвердив Чмут на титрубі на каналі 'Право на поплаву'
Боже, як воно вищить, отой 85-й, це - капець.
В істериці.
Я дуже сподіваюся, що він таки буль-буль, шоб вспокоївся.
Хлопці, давайте ще.
Вместо того, чтобы ВАМ ПОГИБАТЬ В ОБРЕЧЁННЫХ НА НЕИЗБЕЖНОЕ ПОРАЖЕНИЕ попытках воевать в Украине против неизвестно насколько, однако понятно, что ОГРОМНОГО ЧИСЛА ОТЛИЧНО ВООРУЖЁННЫХ защитников Украины,
ВАМ НАМНОГО ПРОЩЕ И БЕЗОПАСНЕЕ, А ГЛАВНОЕ - С ШАНСОМ НА УСПЕХ УСТРАНИТЬ основную, главную и практически единственную НАСТОЯЩУЮ ПРИЧИНУ ВАШЕГО РИСКА ПОГИБНУТЬ - УСТРАНИТЬ одержимого глупыми идеями и ослеплённого страхом потерять власть Путлера.
Куда он ведёт Россию?
ПОДУМАЙТЕ уже, наконец, НЕ О ПРОШЛОМ, А О БУДУЩЕМ РОССИИ.