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"За#бал этот Байрактар бегать за нами и стрелять нах#й! Сколько можно!? Где поддержка с воздуха?!" - перемовини капітана "Раптора" армії РФ поблизу Зміїного. АУДIО

Капітан катера типу "Раптор" армії РФ налякався українських "Байрактарів" і вимагав від командування підтримки з повітря.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це стає зрозумілим із запису перемовин окупанта, які опублікував ресурс InformNapalm.

По даним ресурсу, радіобмін був зафіксований на відкритому морському рятувальному каналі в той час, коли українські військові успішно атакували ще два подібні катери окупантів.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Байрактар" знищив ще два катери російських окупантів біля острова Зміїний. ВIДЕО безпілотника

Автор: 

армія рф (17866) Зміїний (164) знищення (7593)


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Топ коментарі
+147
- Централная, я Пятый, за мной гонится Байрактар, пришлите поддержку с воздуха!
- Пятый, я Центральная! Вас понял, вычеркиваю...
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10.05.2022 17:28 Відповісти
+127
Это не Байрик за вами бегает, а вы от него. А вообще не бегайте, а то подохните уставшими и на концерте у Кобзона будете выглядеть не комильфо
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10.05.2022 17:27 Відповісти
+124
Смысл было ваньке так долго маневрировать? Сгорел уставшим и обоссаным.
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10.05.2022 17:25 Відповісти
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***, так же визжит как и тогда когда украинский буксир таранили, это такой принцип отбора в российский флот, чтоб визжать хорошо умел?
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10.05.2022 19:11 Відповісти
Так они ж свинособаки - половина визжит, половина гавкает.
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10.05.2022 19:15 Відповісти
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10.05.2022 20:17 Відповісти
ахахахахахаах ******** 😃😃😃😃
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10.05.2022 23:16 Відповісти
«Байрактар» яйця трохи причавив пропелером порубав, то й візжить
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10.05.2022 21:53 Відповісти
А где воинская дисциплина? Визжать как пся крев? Да плевали кацапы на ваши катеры, им авиация на вес золота. Это единственное, что у них работает, те же наземные ракеты не летели никуда в трети случаев. Иначе и Китай, и ОАЭ с СА, и Азия просто харкнут в харю, ведь предложить им будет нечего.
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10.05.2022 19:24 Відповісти
От судьбы не убежишь.... Расслабься и получи билет на концерт Кобзона
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10.05.2022 19:41 Відповісти
Бєзвазмєздно, себто на халяву.
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11.05.2022 00:12 Відповісти
Где где?, в Караганде! Зачётно подгорает. Ну что, накосили укропа, уроды мамины? А далі буде!
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10.05.2022 19:44 Відповісти
их "воздух" в Москве.
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10.05.2022 20:04 Відповісти
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10.05.2022 20:09 Відповісти
Пятый, пятый, я десятый, за мной Бандера гонится))
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10.05.2022 20:35 Відповісти
чудова історія. головний орк катера выдал истинную правду о сруссих слава сцарю Швабростана!
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10.05.2022 20:50 Відповісти
Страшно,кацапи? Далі буде...
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10.05.2022 20:51 Відповісти
Качество связи 41 года. Орки с унитаза...
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10.05.2022 21:33 Відповісти
Короткі хвилі, SSB, все канонічно...

(саме від однієї бокової смуги голоси «як у Дональда Дака»)
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10.05.2022 22:07 Відповісти
Ха-ха! 81, я 85! ААА где воздух? АAA байрактар ​​мне страшно! Мне не хватает зигзага.
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10.05.2022 21:38 Відповісти
Мне не хватает зигзага.
******
Зігзаг Маккряк спєшіт на помощь!

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10.05.2022 22:17 Відповісти
зигзаг, пилот, ни разу не посадивший самолет)
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15.05.2022 15:59 Відповісти
где "воздух", где "воздух" ? -в писте "воздух !
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10.05.2022 22:28 Відповісти

Кацапська свиня панікує.
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10.05.2022 23:26 Відповісти
Прошла информация о попытке высадки нашего спецназа на остров Змеиный и потерях. Просьба не кидать спецназ на подобные безрассудные операции, так как при отсутствии постоянной поддержки с моря, удержать остров невозможно. Он простреливается со всех сторон. Сейчас мы клепаем русских ванек, которых регулярно туда отправляют. Но занимать остров самим сейчас это терять людей.
Понятно, что Змеиный это Украина, но что-бы пропиариться и поставить там наш флаг на пару часов для этого рисковать жизнями спецназовцев - это пустая трата ценного человеческого ресурса.
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10.05.2022 23:40 Відповісти
Я бачила цю інформацію. Про втрати не чула. Жаль. Ні, не треба класти наших хлопців.
Острів ми зараз не втримаємо.
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11.05.2022 00:49 Відповісти
Информацию видел только от кацапов. Есть подтверждение с нашей стороны???
Если есть, то организаторов этой авантюры нужно расстрелять! Ибо это явное предательство! Такая операция очевидно, не имеет абсолютно никакого смысла!
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11.05.2022 03:38 Відповісти
https://www.vinnitsa.info/news/pid-chas-vykonannya-boyovoho-zavdannya-bilya-ostrova-********-zahynuv-34-richnyy-viys-kovyy-z-vinnychchyny-yakyy-sluzhyv-u-mors-kiy-aviatsiyi.html?fbclid=IwAR1RkiPR4vGk5jNYPqvcvRUEHWSvokVrdzOSM1GeuFi7cCWSBnWdbAM6ge0

Під час виконання бойового завдання біля острова Зміїний загинув 34-річний військовий з Вінниччини, який служив у морській авіації

Сумну звістку 10 травня https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1148938132564291&id=100023443455518 повідомила голова Оратівської громади Галина Лошак.

Ільчук Василь Васильович служив у 10-й морській авіаційній бригаді, що належить до авіації ВМС України.

Йому було 34 роки…

У воїна залишилась мама, дружина і донечка.

«Він загинув за всіх нас, за Україну.

Овдовіла молода дружина, осиротіла донечка.

Низький уклін мамі Тетяні Андріївні, яка виховала Героя. Щирі співчуття. Навіки закрилось сонце, життя зупинилось, втратило сенс. Василь був дуже добрим. Не зателефонує більше, не приїде…

Героя поховають в Оратові…», - написала Галина Лошак.

Вічна шана і пам'ять Герою!
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11.05.2022 07:55 Відповісти
так, те відео підбиття висадки десанту з вертухи на Зміїному, яке зняв байрактар, і викладене тут 2-3 дні назад - це було знищення наших. Там пілотом вертухи був український ТОП льотчик.... НА ЖАЛЬ!
Це вчора підтвердив Чмут на титрубі на каналі 'Право на поплаву'
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11.05.2022 04:15 Відповісти
полный рот "земля"
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10.05.2022 23:50 Відповісти
Чудова п'єска, слухав би і слухав. Один від безвиході і страху всцикається, а другий майже спить на ходу.
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10.05.2022 23:55 Відповісти
Ой, я отримала стільки насолоди !
Боже, як воно вищить, отой 85-й, це - капець.

В істериці.
Я дуже сподіваюся, що він таки буль-буль, шоб вспокоївся.

Хлопці, давайте ще.
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11.05.2022 00:41 Відповісти
Хібащо 4ою попали....мабуть недосвідчений пілот....ще й Байрактар міг загубити....їх потрібно швидо уводити після ударів - винищувачу їх не важко збити....
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11.05.2022 03:41 Відповісти
"Успішно атакували" і "знищили" - це не тоді, коли катер горить, а тоді, коли він уже не може "бегать", бо по дну моря "бегать" незручно.
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11.05.2022 01:11 Відповісти
Российские солдаты, ПОДУМАЙТЕ:

Вместо того, чтобы ВАМ ПОГИБАТЬ В ОБРЕЧЁННЫХ НА НЕИЗБЕЖНОЕ ПОРАЖЕНИЕ попытках воевать в Украине против неизвестно насколько, однако понятно, что ОГРОМНОГО ЧИСЛА ОТЛИЧНО ВООРУЖЁННЫХ защитников Украины,

ВАМ НАМНОГО ПРОЩЕ И БЕЗОПАСНЕЕ, А ГЛАВНОЕ - С ШАНСОМ НА УСПЕХ УСТРАНИТЬ основную, главную и практически единственную НАСТОЯЩУЮ ПРИЧИНУ ВАШЕГО РИСКА ПОГИБНУТЬ - УСТРАНИТЬ одержимого глупыми идеями и ослеплённого страхом потерять власть Путлера.

Куда он ведёт Россию?

ПОДУМАЙТЕ уже, наконец, НЕ О ПРОШЛОМ, А О БУДУЩЕМ РОССИИ.
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11.05.2022 02:52 Відповісти
Визжит, как грязная *****. слушать противно.
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15.05.2022 20:24 Відповісти
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