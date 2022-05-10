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Воїни 59-ї ОМПБр знищили російську САУ Мста-С та кілька гармат Д-30. ВIДЕО

Військові 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка знищили рашистську самохідну артилерійську установку 2С19 "Мста-С"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці бригади.


"Ця смертоносна машина - далекобійна 152-міліметрова гаубиця -приволочена росіянами на нашу землю вбивати українців, відтепер валяється купкою брухту, засмічуючи українське поле. Заодно із нею під роздачу від наших воїнів попали ще кілька 122-міліметрових установок Д-30.

Що ж, день був врожайним. Але справжні жнива ще попереду", - зазначається  у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 59-ї ОМПБр знищують ворожий танк. ВIДЕО

Автор: 

артилерія (801) 59 окрема мотопіхотна бригада (130)


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Топ коментарі
+22
Дякуємо за врожайний день і чекаємо на ще більш врожайні дні , як Ви кажете 👍🏼👍🏼👍🏼✊💪🙏🏼
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10.05.2022 19:50 Відповісти
+18
59-й ОМПБр-респект.Не зупиняйтесь...
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10.05.2022 19:48 Відповісти
+15
Кацапия грозит новыми разработками оружия, невиданными в своем совершенстве ю

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10.05.2022 19:56 Відповісти
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59-й ОМПБр-респект.Не зупиняйтесь...
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10.05.2022 19:48 Відповісти
Дякуємо за врожайний день і чекаємо на ще більш врожайні дні , як Ви кажете 👍🏼👍🏼👍🏼✊💪🙏🏼
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10.05.2022 19:50 Відповісти
Кацапия грозит новыми разработками оружия, невиданными в своем совершенстве ю

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10.05.2022 19:56 Відповісти
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10.05.2022 19:57 Відповісти
Меня конечно не возьмут в космонавты, но от таких съёмок начинается морская болезнь. Тем кто корректирует респект, ябы через 5 минут обблевплся.
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10.05.2022 20:11 Відповісти
Проти М777 Мста вже не торт.
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10.05.2022 20:18 Відповісти
Дурниці, МСТА-С - дальність пострілу - 29 км, скорострільність - 8 п/хв, М777 -дальність пострілу 30 км, скорострільність - Інтенсивна: 5 пострілів за хвилину терміном до 2-х хвилин Стандартна: 2 постріли за хвилину. До того ж МСА-С це броньована САУ, а М777 - причіпна гаубиця. Треба порівнювати з М109А6 «Paladin».
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10.05.2022 21:19 Відповісти
МСТА-С,-рашиске гівно по далекобійності,порівняно з М777...

M777 - британська польова причіпна гаубиця калібру 155 міліметрів. Виробляється компанією BAE Systems. Її маса становить 4218 кілограмів і вона вважається найлегшою гаубицею подібного типу (для порівняння: маса аналогічної по дальності стрільби гаубиці M198 становить 7150 кг).

Гаубиця M777 може вести вогонь високоточними снарядами M982 Excalibur з максимальною дальністю до 40 км. Із використанням таких снарядів одна батарея може покривати вогнем територію площею до 1250 км².

M777 розгортається та згортається за 2-3 хв і здатна робити 2-5 пострілів за хвилину.
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10.05.2022 21:51 Відповісти
Так москалі, це вам не 2014 рік, коли ви гатили по українцям зі своєї території, без ризику отримати відповідь. Судячи по відео кацапів дуже точно накрили артилерією, можливо і з українських МСТА-С.
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10.05.2022 21:51 Відповісти
 
 