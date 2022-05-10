Воїни 59-ї ОМПБр знищили російську САУ Мста-С та кілька гармат Д-30. ВIДЕО

Військові 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка знищили рашистську самохідну артилерійську установку 2С19 "Мста-С"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці бригади.



"Ця смертоносна машина - далекобійна 152-міліметрова гаубиця -приволочена росіянами на нашу землю вбивати українців, відтепер валяється купкою брухту, засмічуючи українське поле. Заодно із нею під роздачу від наших воїнів попали ще кілька 122-міліметрових установок Д-30.

Що ж, день був врожайним. Але справжні жнива ще попереду", - зазначається у повідомленні.

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