Воїни 59-ї ОМПБр знищили російську САУ Мста-С та кілька гармат Д-30. ВIДЕО
Військові 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка знищили рашистську самохідну артилерійську установку 2С19 "Мста-С"
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці бригади.
"Ця смертоносна машина - далекобійна 152-міліметрова гаубиця -приволочена росіянами на нашу землю вбивати українців, відтепер валяється купкою брухту, засмічуючи українське поле. Заодно із нею під роздачу від наших воїнів попали ще кілька 122-міліметрових установок Д-30.
Що ж, день був врожайним. Але справжні жнива ще попереду", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+22 Amber
показати весь коментар10.05.2022 19:50 Відповісти Посилання
+18 Александр Чуднивец #474549
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+15 Иллария Соняшникова
показати весь коментар10.05.2022 19:56 Відповісти Посилання
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M777 - британська польова причіпна гаубиця калібру 155 міліметрів. Виробляється компанією BAE Systems. Її маса становить 4218 кілограмів і вона вважається найлегшою гаубицею подібного типу (для порівняння: маса аналогічної по дальності стрільби гаубиці M198 становить 7150 кг).
Гаубиця M777 може вести вогонь високоточними снарядами M982 Excalibur з максимальною дальністю до 40 км. Із використанням таких снарядів одна батарея може покривати вогнем територію площею до 1250 км².
M777 розгортається та згортається за 2-3 хв і здатна робити 2-5 пострілів за хвилину.