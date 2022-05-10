Із наступного тижня у Харкові планується відновити рух наземного громадського транспорту. ВIДЕО

Від наступного тижня в Харкові планується частково відновити рух маршруток і тролейбусів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Харківської міськради.

"Я планую з наступного тижня запустити маршрути. Зрозуміло, в усіченому режимі буде. Маршрутки запустимо і спробуємо тролейбуси запустити", - сказав міський голова Ігор Терехов, спілкуючись із харків'янами.

"Трамваї ніхто з Харкова прибирати не збирається", - сказано в повідомленні.

Читайте також: По Харкову вперше з початку війни не летять снаряди, - Терехов

Терехов пообіцяв, що у місті залишаться трамвайні маршрути, а також зазначив, що на запуск метро, яке зараз використовується як бомбосховище, знадобиться значно більше часу.

"Щодо метро дуже серйозна ситуація. Після того, як я зможу людей вивести назовні, ще 2 місяці (потрібно, щоб відновити рух поїздів - ред). Метро - це найскладніше. Тому будемо обходитися зараз автобусами, тролейбусами", - сказав Терехов.