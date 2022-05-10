УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10156 відвідувачів онлайн
Новини Відео
3 524 7

Із наступного тижня у Харкові планується відновити рух наземного громадського транспорту. ВIДЕО

Від наступного тижня в Харкові планується частково відновити рух маршруток і тролейбусів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Харківської міськради.

"Я планую з наступного тижня запустити маршрути. Зрозуміло, в усіченому режимі буде. Маршрутки запустимо і спробуємо тролейбуси запустити", - сказав міський голова Ігор Терехов, спілкуючись із харків'янами.

"Трамваї ніхто з Харкова прибирати не збирається", - сказано в повідомленні.

Читайте також: По Харкову вперше з початку війни не летять снаряди, - Терехов

Терехов пообіцяв, що у місті залишаться трамвайні маршрути, а також зазначив, що на запуск метро, яке зараз використовується як бомбосховище, знадобиться значно більше часу.

"Щодо метро дуже серйозна ситуація. Після того, як я зможу людей вивести назовні, ще 2 місяці (потрібно, щоб відновити рух поїздів - ред). Метро - це найскладніше. Тому будемо обходитися зараз автобусами, тролейбусами", - сказав Терехов.

Автор: 

транспорт (1409) Харків (5707) Терехов Ігор (314)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Только напругу чтоб нормально. Снаряды, еду на позиции троллейбусом подбросить - это уже технологическое преимущество. Радуемся за Вас.
показати весь коментар
10.05.2022 21:19 Відповісти
хло хорошо денацифицировал "русский" Харьков от рашизма
показати весь коментар
10.05.2022 21:35 Відповісти
Трамвай всьо. Жалко. Город без трамвая не такой уютный.
показати весь коментар
10.05.2022 22:09 Відповісти
без метро очень плохо в Харькове. надо запускать метро как можно скорее, чтобы город ожил. если там и сидят какие-то люди (сомневаюсь что их сейчас там много), пусть находят им другое место. это нечестно и глупо, метро отдали паре сотен людей, а забрали у миллиона жителей.
показати весь коментар
10.05.2022 22:51 Відповісти
Я думаю там проблема не в тому що людей ніде діти. Скоріш за все знищена якась інфраструкутра.
показати весь коментар
11.05.2022 10:53 Відповісти
Трамваї в Харкові побило. Суччі кацапи

показати весь коментар
10.05.2022 23:42 Відповісти
 
 