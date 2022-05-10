"Колеса нерівномірно накачані - резину буде їсти", - українські воїни жартують біля підбитого танку рашистів. ВIДЕО
Українські воїни підбили російський танк Т-72Б.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оглядаючи його вони жартують про його технічний стан.
"Колеса нерівномірно накачані - резину буде їсти", - каже один із воїнів, дивлячись на зруйновану вибухом гусеницю та гусеничний каток.
Топ коментарі
+42 Trevor Tro
показати весь коментар10.05.2022 21:42 Відповісти Посилання
+36 Pavlo Bubenko
показати весь коментар10.05.2022 21:41 Відповісти Посилання
+27 Чайка Київ
показати весь коментар10.05.2022 21:49 Відповісти Посилання
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Вместо того, чтобы ВАМ ПОГИБАТЬ В ОБРЕЧЁННЫХ НА НЕИЗБЕЖНОЕ ПОРАЖЕНИЕ попытках воевать в Украине против неизвестно насколько, однако понятно, что ОГРОМНОГО ЧИСЛА ОТЛИЧНО ВООРУЖЁННЫХ защитников Украины,
ВАМ НАМНОГО ПРОЩЕ И БЕЗОПАСНЕЕ, А ГЛАВНОЕ - С ШАНСОМ НА УСПЕХ УСТРАНИТЬ основную, главную и практически единственную НАСТОЯЩУЮ ПРИЧИНУ ВАШЕГО РИСКА ПОГИБНУТЬ - УСТРАНИТЬ одержимого глупыми идеями и ослеплённого страхом потерять власть Путлера.
Куда он ведёт Россию?
ПОДУМАЙТЕ уже, наконец, НЕ О ПРОШЛОМ, А О БУДУЩЕМ РОССИИ.