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Новини Відео Війна
16 201 11

"Колеса нерівномірно накачані - резину буде їсти", - українські воїни жартують біля підбитого танку рашистів. ВIДЕО

Українські воїни підбили російський танк Т-72Б.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оглядаючи його вони жартують про його технічний стан.

"Колеса нерівномірно накачані - резину буде їсти", - каже один із воїнів, дивлячись на зруйновану вибухом гусеницю та гусеничний каток. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "За#бал этот Байрактар бегать за нами и стрелять нах#й! Сколько можно!? Где поддержка с воздуха?!" - перемовини капітана "Раптора" армії РФ поблизу Зміїного. АУДIО

Автор: 

армія рф (17866) знищення (7593)


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Топ коментарі
+42
Якщо наші хлопці на фронті в доброму гуморі, то і мені спокійно.
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10.05.2022 21:42 Відповісти
+36
Жарт на війні - велике діло!
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10.05.2022 21:41 Відповісти
+27
Рідненькі наші, бережи вас Господь.
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10.05.2022 21:49 Відповісти
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Жарт на війні - велике діло!
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10.05.2022 21:41 Відповісти
beritj kacapov - pustj rotom naduvajut ti kolesa
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10.05.2022 21:41 Відповісти
Якщо наші хлопці на фронті в доброму гуморі, то і мені спокійно.
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10.05.2022 21:42 Відповісти
На бровку наїхав. Це йому не "парєбрік".
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10.05.2022 21:48 Відповісти
Рідненькі наші, бережи вас Господь.
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10.05.2022 21:49 Відповісти
гумор допомагає жити і вювати
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10.05.2022 21:53 Відповісти
Отправляйте всё литовцам, они из двух сварят один!
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10.05.2022 22:01 Відповісти
nu ti i svoloch
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10.05.2022 22:09 Відповісти
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10.05.2022 22:17 Відповісти
Российские солдаты, ПОДУМАЙТЕ:

Вместо того, чтобы ВАМ ПОГИБАТЬ В ОБРЕЧЁННЫХ НА НЕИЗБЕЖНОЕ ПОРАЖЕНИЕ попытках воевать в Украине против неизвестно насколько, однако понятно, что ОГРОМНОГО ЧИСЛА ОТЛИЧНО ВООРУЖЁННЫХ защитников Украины,

ВАМ НАМНОГО ПРОЩЕ И БЕЗОПАСНЕЕ, А ГЛАВНОЕ - С ШАНСОМ НА УСПЕХ УСТРАНИТЬ основную, главную и практически единственную НАСТОЯЩУЮ ПРИЧИНУ ВАШЕГО РИСКА ПОГИБНУТЬ - УСТРАНИТЬ одержимого глупыми идеями и ослеплённого страхом потерять власть Путлера.

Куда он ведёт Россию?

ПОДУМАЙТЕ уже, наконец, НЕ О ПРОШЛОМ, А О БУДУЩЕМ РОССИИ.
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11.05.2022 02:42 Відповісти
Наши хлопцы жарят и жартують, жартують и жарят кацапоидов! 👍
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11.05.2022 12:33 Відповісти
 
 