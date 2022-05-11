"Я бы им письки резала, звезды на спинах вырезала, и вообще по уху бы каждый день отрезала, по пальцу", - дружина окупанта про українських дітей. АУДIО

Мешканка Білгородської області РФ розповіла про своє бажання катувати українських дітей, які опинилися через війну у її містечку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона заявила у перехопленій СБУ розмові з чоловіком-окупантом. Причиною такої ненависті до українських дітей стала ситуація, коли маленькі українці відмовилися малювати "патріотичну" символіку "ко Дню Победи" на уроках в місцевій школі.

"Я бы им наркотики вколола, если бы работала, смотрела бы им в глаза и сказала бы: "Сдыхайте, мучайтесь". Я бы им письки резала, звезды на спинах вырезала, и вообще по уху бы каждый день отрезала, по пальцу, чтобы им больно так было", - говорить рашистка.

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