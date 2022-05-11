УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11413 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
40 440 163

"Я бы им письки резала, звезды на спинах вырезала, и вообще по уху бы каждый день отрезала, по пальцу", - дружина окупанта про українських дітей. АУДIО

Мешканка Білгородської області РФ розповіла про своє бажання катувати українських дітей, які опинилися через війну у її містечку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона заявила у перехопленій СБУ розмові з чоловіком-окупантом. Причиною такої ненависті до українських дітей стала ситуація, коли маленькі українці відмовилися малювати "патріотичну" символіку "ко Дню Победи" на уроках в місцевій школі.

"Я бы им наркотики вколола, если бы работала, смотрела бы им в глаза и сказала бы: "Сдыхайте, мучайтесь". Я бы им письки резала, звезды на спинах вырезала, и вообще по уху бы каждый день отрезала, по пальцу, чтобы им больно так было", - говорить рашистка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Лупили до смерти, ноги ломали, мне это так нравится": Рашист і його мати "кайфують" від катування українців, - перехоплення ГУР МО. АУДIО

Автор: 

армія рф (17876) діти (5157) катування (611)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+94
Це лише частина того що потрібно знати про мерзенних кацапських свиней...
показати весь коментар
11.05.2022 10:35 Відповісти
+84
А визжат они зачетно, когда им мешок с дерьмом приходит из Украины...
показати весь коментар
11.05.2022 10:34 Відповісти
+58
На мокшанії таких самок більшість. Типова скрепна тваринка.
показати весь коментар
11.05.2022 10:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Як би у нас були спецслужби на зразок Мосаду то вони би находили всі дані на цих людоїдів і виловлювали би їх, в крайньому ліквідація. Більшість з них ці самки-людоїди поїдуть завтра в Туреччину чи Єгипет, Грецію та Балкани вони **********. Вичисляти і вбивати там.
показати весь коментар
11.05.2022 11:35 Відповісти
А не отрезать ей самой сиську или оба в патриотическом духе? Таким тёткам место в психиатрической больнице в камере строгого режима.
показати весь коментар
11.05.2022 11:40 Відповісти
получается выход один, в ядерную пыль....
показати весь коментар
11.05.2022 12:44 Відповісти
то краще корму для собак наробити. Тільки б собаки не отруїлися.
показати весь коментар
12.05.2022 08:39 Відповісти
просто нет слов.
показати весь коментар
11.05.2022 11:41 Відповісти
Я бы писал "ко Дню Их Победы" (можно и с маленьких букв)
показати весь коментар
11.05.2022 11:48 Відповісти
Чикотилы , скоро вернётся, в парашу , этоже латентные маньяки и садисты , и тогда для москалей начнётся веселуха
показати весь коментар
11.05.2022 11:51 Відповісти
Мешканці пекла, насправді, не розуміють, що живуть у пеклі, бо нічого іншого не знають.
показати весь коментар
11.05.2022 13:06 Відповісти
*****, они реально конченые? Я хоть их ненавижу, но уж письки их детям с пальцами резать даже у меня такое на ум не приходит...
показати весь коментар
11.05.2022 12:03 Відповісти
А що, по Алеппо, Ідлібу, Лівія, ЦАР не було зрозуміло???? Це все було відомо в 2019, але 73% хоч пасміяцця хотілось. Насміялись, мляді?
показати весь коментар
11.05.2022 12:08 Відповісти
Паскуда...
Кацапи, це гівно на 100 відсотків лишнє у цьому світі...
Якщо вони і мають жити, то десь глибоко під землею, в норах, шахтах, гирлах вулканів й в слизьких печерах!
Замурованих!!!
показати весь коментар
11.05.2022 12:06 Відповісти
Ну хто там в мирне очко хотів дивитись? Своїх-то діток він вивіз, це він нашим діткам нічого не сказав "шоп не була панікі". 3 просрані роки нам дорого обходяться і ще дороже обійдуться. Дякую лише дідусю Байдену, Залужному і всім нашим військовим.
показати весь коментар
11.05.2022 12:07 Відповісти
Чому тут дивуватись? Батьківщина нацизму з катуванням, концлагерями, массовими розстрілами й голодоморами дорослих і дітей, зовсім не фашистська німеччина. Радянський Союз та її правонаступниця - роZZія з її бидло-монголо-массою, ось первородне всесвітнє зло.
показати весь коментар
11.05.2022 12:08 Відповісти
Не удивлен ни разу.
Внучка вертухая 100%
показати весь коментар
11.05.2022 12:12 Відповісти
Истынное лицо руССкого человека. Благодаря интернету теперь весь мир узнает кто есть кто
показати весь коментар
11.05.2022 12:18 Відповісти
Це історично нація людоїдів і некрофілів. Це всі повинні знати, це треба в нас в школах вчити замість "мишебраття" та "словянські народи". Кацапи не словяни і ніколи їми не були. Це мокшансько-поганські племена. про них ще написано в "Повісті времених літ", почитайте і бажано старі видання бо нові підчищали. Вони так і жили всю історію людства на людоїдстві і обмані, на війнах і знищенні інших народів. Нічого не помінялось і в 20-у столітті і в наші часи. Там досі дикий культ насилля, ностальгії за якимись старими часами, царем-батюшкою, сатаною сталіним. То все передається вже генетично. І це победобєсіє то яскавий приклад людоїдства і некрофілії. Чим далі від тої війни тим в них сильніше то все бурлить. Інші народи давно забули ту війну і живуть в мирі, а цим людоїдам покою немає і не буде поки їх не винищити з лиця Землі
показати весь коментар
11.05.2022 12:19 Відповісти
Та досить вже носитися в 21-му сторіччі з цими расистськими концепциями "слов'яни/не-слов'яни"! От серби і ********* картопляні - вже точно слов'яни, і що? Якось від цього нам легше, чи вони нам "братами" від цього стають? А якісь мешканці Великої Британії чи Литви - ні, не слов'яни, але скрутний час показує, хто нам справжні брати, а хто ні! Тим більше в нашому глобалістичному світі практично не залишилось чистих "рас" і "етносів", всі вже перемішалися в більшому чи меншому ступені. І українці історично не чисті слов'яни теж.

Нє, ну то шо кацапи "історично нація людоїдів і некрофілів" і точно не-слов'яни. Тут не посперечаєшся
показати весь коментар
12.05.2022 07:03 Відповісти
саме тому ********* БУДЕ ЗНИЩЕНА!
показати весь коментар
11.05.2022 12:21 Відповісти
Ця недокраїна з одичалими істотами не повинна взагалі існувати.
показати весь коментар
11.05.2022 12:22 Відповісти
це відповідь на питання про "добрих та поганих" мацкалів..
"добрих"в чорних пакетах а "поганих в дуже чорних пакетах хоронити
показати весь коментар
11.05.2022 12:24 Відповісти
Это с такими вот ЗЕбил шашлык дружеский кушать собрался? Теперь понятно, почему они свободно так из Крыма выползли.
показати весь коментар
11.05.2022 12:28 Відповісти
Хорошо бы найти эту тетку, и ломтями её и настругать бы
показати весь коментар
11.05.2022 12:29 Відповісти
Московія має стати лепрозорієм!
показати весь коментар
11.05.2022 12:32 Відповісти
Зачем выставлять эту запись?Пусть нам СБУ покажет эту дырку,без ушей,пальцев и с п..ськой во рту.
показати весь коментар
11.05.2022 12:35 Відповісти
Хтось вичислить цю суку щоб прикончити? Принаймні пригрозити щоб не тявкала багато. Це ж треба бути такою деграданткою! Господи, за що ти покарав цей білий світ цією здичавілою країною? Де вони взялися на нашу голову?
показати весь коментар
11.05.2022 12:39 Відповісти
Все це вчергове доводить,що кацапи не люди. Помилка цивілізації...
показати весь коментар
11.05.2022 12:42 Відповісти
Нужно опубликовать ее паспортные данные, место жительства, всю информацию об этой русской твари сделать максимально доступной и распространить в СМИ и соцсетях.
показати весь коментар
11.05.2022 12:48 Відповісти
Білгородська область, кажете? Чи завітати до неї? "Доброго вечора! Ми з України!"

І подивитися, як воно дзюрчить і як ті відрізалки в неї трусяться...
показати весь коментар
11.05.2022 12:52 Відповісти
А прийде час будуть волать "снимите санкции детей кормить нечеммм!!"...і що снімуть....? а наших вбивають і вони ж нас ненавидять, ну панове продовжуйте розмовляти уззким язиком, обовязково не знімайте з програм в наших школах вивчення язика.В мене питання ЧОМУі ДОКИ?
показати весь коментар
11.05.2022 13:14 Відповісти
Саме до совісті таких інкубаторів любить звертатися Боневтік
показати весь коментар
11.05.2022 13:20 Відповісти
Так це ж прАААстия росінці, ви що... хватитьненавидеть іт.д. так от не путін їх породив, а вони путіна...не буде цього породять нового...
показати весь коментар
11.05.2022 13:20 Відповісти
ONİ VSEQDA TAKİMİ İ BİLİ.İ OSTANUTSYA TAKİMİ JE ,POKA NE VİMRUT KAK DİNOZAVRİ.SOBSTVENNO,K ETOMU İ İDYOT
показати весь коментар
11.05.2022 13:58 Відповісти
Amen, brother!
показати весь коментар
11.05.2022 14:21 Відповісти
Попробовала бы эта тупая ***** вякнуть такое про израильтян - интересно, как бы долго эта ******* еще прожила? Вычислить и показательно ликвидировать суку. Проделать с ней все, что она хочет сделать с украинскими детьми.
показати весь коментар
11.05.2022 14:00 Відповісти
прежде чем глядеть путину в глаза посмотри в глаза этим тварям тогда и поймёшь стоит ли договариваться с ним.
показати весь коментар
11.05.2022 14:21 Відповісти
Кого может родить такое существо?это даже не животное, нет названия, от ненависти лопнет.
показати весь коментар
11.05.2022 14:33 Відповісти
"Греческий историк Геродот (484-425 г.до н.э.) писал, что на просторах нынешней Московии живёт народ андрофаги, т.е. людоеды (Геродот Геликаранасский, «Описание Скифии»). И действительно, археологи нашли в Московии немало т.н. «мусорников», которые существовали в эпоху неолит (2 тыс. лет до н.э.), а Геродот писал об этом за 500 лет до н.э. Следовательно, предки московитов несколько тысяч лет были людоедами. Возможно, оставались такими и после рождества Христова, на что намекают московские песни. Ещё и в XX в. существовала песня, в которой жена похвалялась убить своего мужа, из его костей сварить холодец, из его печени - сотворить пирог, а из мозга сварить юшку (И.Родинов, Наше преступление»). Как-то богатый сибиряк накануне 1905 г. пригласил адмирала А.Шидловского на свадьбу своего сына, на которой гостя угостили в числе прочего и пельменями. Адмирал почувствовал непривычный вкус и спросил хозяина, из какого мяса они сделаны. Тот долго не хотел говорить, но под честное слово гостя сообщил, что они из человечины. Остальные гости (местные) об этом знали. Возмущённый адмирал сообщил об этом властям, те начали следствие, но революция помешала довести дело до суда. В XIX в. власти упоминали многочисленные случаи, когда московиты не хоронили своих мертвецов, а выбрасывали на съедение зверям "
показати весь коментар
11.05.2022 14:34 Відповісти
«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир…» - И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ
показати весь коментар
11.05.2022 14:44 Відповісти
це улюблений філософ путлєра
справжній філософ-рашист, великий прихильник нацизму
показати весь коментар
11.05.2022 18:15 Відповісти
А.И.Солженицын: "Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но...смертные»
показати весь коментар
11.05.2022 14:45 Відповісти
а сам солженіцин був таким же кацапом-виродком, шовіністом і рашистом
показати весь коментар
11.05.2022 18:17 Відповісти
В селах кажуть "твої речі тобі на плечі", то бажаю все це її вилупкам отримати від рук соплеменнікові на її очах.
показати весь коментар
11.05.2022 14:47 Відповісти
я пытаюсь изобрести биореактор, куда можно будет кидать живого кацапа, а его там переработает на электроэнергию. это отличный стартап - топлива на долго хватит, и наконец прекратим загрязнять планету.
показати весь коментар
11.05.2022 15:01 Відповісти
Нічого дивного, типова кацапка. Доки не буде знищено *********, Україна буде під загрозою війни. Смерть рашистським оркам! Слава Україні!
показати весь коментар
11.05.2022 15:20 Відповісти
«В селі Старий Салтів на Харківщині російські нелюди два тижні гвалтували директорку школи. Коли "натішились" розстріляли з великокаліберного кулемета з БТР. Розірване на шматки тіло жінки не дозволяли поховати, так і лежало пошматоване з розкиданими кишками. Не"кадировці", не "вагнерівці". "Простиє русскіє рєбята", призивникі-строковикі, росіяни, серед них і буряти. Це цивілізація варварів-нелюдів. Це антицівілізація.

Не називайте їх «фашистами» чи «нацистами". Ті робили страшні речі, але отакого не робили. Російська цивілізація це найгірше, що створило людство. Це витвір сатани, це спільне творіння світової байдужості, безпринципності і переваги матеріальної вигоди над мораллю. Це продукт угоднічєства, коллаборації т. зв. "цивілізованого світу" і антилюдської більшовицької системи. Це "порозуміння" світового християнства і НКВД-КГБ-ФСБ. І коли нинішній Папа Римський відкриває рота, він знову черговий раз розпинає Христа.
О.Чорний»
Це, суть їх населення, це - проклята країна, без найменших виключень.
показати весь коментар
11.05.2022 15:58 Відповісти
"Нет, ну там же тоже люди, " "росияне не виноваты, это все путин", "мы не враги русскому народу" , "это все телевизор и пропаганда". Ні, бл...дь! Лупить з градів, знищувати під корінець, зверху посипати сіллю та вапном і залити бетоном! Забув, ще плюнути зверху.
показати весь коментар
11.05.2022 15:59 Відповісти
Нахера оцей цирк з тими записами?
Довести, що це хтось конкретно - не вдасться. Прізвища, імена, по-батькові, адреси - не озвучують. Невже СБУ думає, що українці не знають, хто такі "рузьге" й без їхніх сеансів зв'язку???
Знають. Чи думають, що поодинокі беззбройні, ненавчені громадяни будуть виконувати каральні акції?!! Мабуть ні.
Тож організуйте їх винищення. Своїми силами та засобами.
На то вам ми податки сплачуємо. Тихо й без зайвого гаміру.
показати весь коментар
11.05.2022 16:04 Відповісти
Данілов уже розповів, що створюється такий підрозділ, на зразок ізраільського Моссаду. Будуть кацапи всі знайдені і поступово знищені. Всі, хто винний, отримують покарання. Смерть.
показати весь коментар
12.05.2022 08:46 Відповісти
"...Но зато политика была общей любимицей. Разговор на тему о необходимости завоевания Индии или об укрощении Англии мог затянуться бесконечно. С не меньшей страстью говорили о способах радикального искоренения евреев с лица земли, но в этом вопросе верх всегда брал Объедок, сочинявший изумительно жестокие проекты, и ротмистр, желавший везде быть первым, избегал этой темы..." "Бывшие люди" Горький М. 1897 г.
Путина тогда еще не было, но народ уже был на "дне" цивилизации!
показати весь коментар
11.05.2022 16:08 Відповісти
"...Но зато политика была общей любимицей. Разговор на тему о необходимости завоевания Индии или об укрощении Англии мог затянуться бесконечно. С не меньшей страстью говорили о способах радикального искоренения евреев с лица земли, но в этом вопросе верх всегда брал Объедок, сочинявший изумительно жестокие проекты, и ротмистр, желавший везде быть первым, избегал этой темы..." "Бывшие люди" Горький М. 1897 г.
Путина тогда еще не было, но народ уже был на "дне" цивилизации!
показати весь коментар
11.05.2022 16:09 Відповісти
Ось таких треба в першу чергу знаходити і знищувати.
показати весь коментар
11.05.2022 17:11 Відповісти
Страна победивших шизофреников
показати весь коментар
11.05.2022 17:25 Відповісти
И эта садистка там не одна такая. Сколько уже рашка вывезла детей к себе? И что с ними будет среди ублюдочных кацапов?
показати весь коментар
11.05.2022 19:45 Відповісти
Статья Московити гірше орди

Сигізмунд Герберштейн, німецький дипломат у 1517-1526 рр., писав про московитів: «Становище жінок найжалюгідніше. Бо вони жодну жінку не вважають чесною, якщо вона не живе під замком і якщо її не стережуть так, що вона ніколи не з'являється на публіку. Вони вважають розпусною ту жінку, яку бачить хтось сторонній.

У Московії є один німець, коваль на ім'я Іордан, який одружився на московитці. Поживши трохи з чоловіком, дружина одного дня сказала йому ласкаво: "Чому ти, найдорожчий, не любиш мене"? Чоловік відповів: "Навпаки, дуже я люблю тебе". "Чому тоді мене не бив на знак твоєї любові"? - запитала вона. Згодом чоловік жорстоко її побив і признавався мені, що після цього дружина стала любити його значно більше. Це він повторював потім дуже часто і нарешті зламав їй шию і коліна».

Побут московитів досліджував Микола Костомаров, що дало йому змогу пізніше написати працю, в якій довів велику різницю між московитами і українцями: «Обращение мужьев с женами было таково: по обыкновению у мужа висела плеть, исключительно назначенная для жены и называемая дурак; за ничтожную вину муж таскал жену за волосы, раздевал донага, привязывал веревками и сек дураком до крови - это называлось учить жену; у иных мужьев вместо плети играли ту же роль розги, и жену секли как маленького ребенка, а у других, напротив, дубина - и жену били как скотину. Такого рода обращение не только не казалось предосудительным, но еще вменялось мужу в нравственную обязанность. Кто не бил жены, о том благочестивые люди говорили, что он дом свой не строит и о своей душе не радеет, и сам погублен будет и в сем веце и в будущем, и дом свой погубит».
показати весь коментар
11.05.2022 22:55 Відповісти
они не люди
показати весь коментар
11.05.2022 22:56 Відповісти
Зневага до жіноцтва вросла в московитський побут і в психологію. Ось що писав М. Костомаров: «Нередко случалось, что господин насиловал своих рабынь не обращая внимания на их мужей, растлевал девиц; случалось, что убивал до смерти людей из своей дворни, - все ему сходило с рук. Самые слуги не имели понятия, чтобы могло быть иначе и не оскорблялись побоями и увечьями: за всяким тычком не угоняешься, гласит пословица; рабу все равно было, справедливо или несправедливо его били: господин сыщет вину, коли захочет ударить - говорили они».

Англійський посол в Московії Флетчер у 1588 р. писав про Московію: «Уся країна наповнена всілякими гріхами цього роду. Петрей (шведський дипломат) каже, що не раз був свідком, як хто-небудь незаможний міг сам пропонувати свою дружину багатієві за кілька рублів і навіть сам стояв на варті під час любовного побачення, поки дружина не віддасть йому отриману плату».
показати весь коментар
11.05.2022 23:49 Відповісти
Оце аудіоперехоплення треба розповсюджувати по усім країнам у всьому світі з відповідним перекладом: шоб усі хто хоч на йоту відкриє свою пащеку "за харошіх рюзьгіх" - одразу ж її закривали!
показати весь коментар
12.05.2022 00:56 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 