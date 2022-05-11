"Мы в мире животних. Срач и свинарник", - місце базування підрозділу окупантів у щойно визволеному селі на Харківщині. ВIДЕО

Російські окупанти, що влаштували місце базування в ошатному приватному будинку, перетворили його на "срач і свинарник".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис на якому зафіксоване місце перебування окупантів, опублікували бійці спецпідрозділу "KRAKEN", які визволили населений пункт.

"Срач и натуральный свинарник. Вот так жили русские мрази в одном из населенных пунктов Харьковской области", - пишкть автори відео у коментарі.

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