"Мы в мире животних. Срач и свинарник", - місце базування підрозділу окупантів у щойно визволеному селі на Харківщині. ВIДЕО
Російські окупанти, що влаштували місце базування в ошатному приватному будинку, перетворили його на "срач і свинарник".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис на якому зафіксоване місце перебування окупантів, опублікували бійці спецпідрозділу "KRAKEN", які визволили населений пункт.
"Срач и натуральный свинарник. Вот так жили русские мрази в одном из населенных пунктов Харьковской области", - пишкть автори відео у коментарі.
Топ коментарі
+39 Solomon #418722
показати весь коментар11.05.2022 12:08 Відповісти Посилання
+26 Zemer
показати весь коментар11.05.2022 12:09 Відповісти Посилання
+25 A San
показати весь коментар11.05.2022 11:59 Відповісти Посилання
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"Мама, я нє знал, я ні разу нє стрєлял"
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Что вы ищете? У вас уже есть две национальные идеи:
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- " Хорошо не живем - и другим не дадим"
Так объедените эти две в одну - и все :
"Гадили, гадим - и гадить будем"
@prof_preobr
·
https://twitter.com/prof_preobr/status/1524270861947133953 3 ч
РИА: на базе полка "Азов" нашли учебник "Английский для военных".
Когда российские солдаты убивают и насилуют в Буче - это "защита Донбасса".
Когда украинские солдаты учат английский у себя дома - это явный нацизм и подготовка к нападению НАТО на Россию.
Не путайте.