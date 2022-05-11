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"30 тисяч за кожну точку... Дочка буде в Москві учиться. Вона - умніца і отлічніца", - зрадник-коригувальник обстрілів Маріуполя. ВIДЕО

Мешканець Маріуполя на ім'я Михайло зізнався в соцмережах, що він за гроші допомагав російським окупантам і корегував обстріли Маріуполя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зізнання зрадника записано в одному з відеочатів.

"Це ти мене вважаєш предатєльом, а моя сім'я мені "спасіба" потом скаже. Моя дочка буде в Москві учиться... Вона умніца, отлічніца... Я коретіровщиком цілих дві неділі робив... 30 тисяч за кожну точку платили і гроші у мене на карточці - не обманули...", - каже зрадник.

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Автор: 

Маріуполь (3245) державна зрада (1717)


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Топ коментарі
+109
Придурок. Найдут тебя, даже в Москве, и эти 30 тысяч серебренников тебе счастья не принесут. Интересно что тогда скажет твоя семья . . .
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11.05.2022 12:16 Відповісти
+91
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11.05.2022 12:16 Відповісти
+87
Бажаю йому тієї долі що "догнала" його "собрата" на Городнянщині Той проводив кацапів у тил наших військ а також видавав колишніх АТОвців Після втечі кацапів знайшли в лісі повішеним і з відрізаним язиком!
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11.05.2022 12:17 Відповісти
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Просто шмат гівна...
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11.05.2022 13:15 Відповісти
Добре, що ця скотина себе на Ютюб засвітила. Люди, які залишились без житла і власного майна, самі його знайдуть і повішають, як здохлого пса.
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11.05.2022 13:32 Відповісти
Судя по виду это дол"""ба деньги ему преводили прям на укр. карту. Срочно идентифицировать и дляначала заблокировать счета! Это для начала- я думаю компетентные оганы этим уже занимаются!
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11.05.2022 13:34 Відповісти
После отсидки лишать гражданства всю семью , оставлять ,только вид на жительство
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11.05.2022 13:37 Відповісти
...вид на проживання у колонії разом з татусем.
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27.05.2022 14:16 Відповісти
Фамілія не потрібна хватить твоєї харі,а останнє діло на нами.Слава ЗСУ!
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11.05.2022 14:10 Відповісти
Ну так прославить на весь инет этого наводчика, его семью и дочку! Зачем гниду прятать?
Пусть мир знает своего "героя"! На рынке, в булочной, в парикмахерской...
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11.05.2022 14:11 Відповісти

https://t.me/osintbees/370
Сегодня утром в Украинских каналах появилось видео с якобы корректировщиком огня из Мариуполя в чат-рулетке. "30 000 за точку, деньги на карте". Персонаж представился Михаилом.

Мы оперативно нашли его. Это оказался россиянин. Видимо, просто решил хайпануть.

Клименко Михаил Петрович, дата рождения 15 июля 1984, живет в г. Каменск-Шахтинский Ростовской обл. Проходил срочную службу в /ч 2094 Назрановский пограничный отряд (01.11.2002-09.12.2004).

Соцсети
https://vk.com/id113525194,
https://ok.ru/profile/425088775386
и
https://ok.ru/profile/355887717775

Почта
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11.05.2022 14:12 Відповісти
Интересно, когда оно поедет на спицапирацию? Недорабатывает военкомат.
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11.05.2022 14:43 Відповісти
Молодці, гарно і оперативно розкопали всі дані на цього лайнового гобліна! 👺💩
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11.05.2022 17:35 Відповісти
По мордяці видно, що або не просихає, або діабет.
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11.05.2022 15:52 Відповісти
То, що кацапцег примітивний звіздун будо зрозуміло з його монолога:
"30 тис за кажду точку казали... платили. І гроші в мене на картці.."(С)
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11.05.2022 17:43 Відповісти
ми можемо його лякати як завгодно, але з нашою судовою системою йому майже нічого не загрожує, згадаємо Штепу і ще безліч аналогів (деякі навіть стали депутатами ВР - народ все прощає).
Йому може загрожувати тільки самосуд від радних які загинули.
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11.05.2022 14:16 Відповісти
Такого лайна на востокі україни дуже багато. Тому зараз треба їх по максімуму виявляти в ще вільних городах востока України і висилати в парашу.
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11.05.2022 14:33 Відповісти
а що то таке "востокі", "востока"?
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12.05.2022 08:45 Відповісти
дивовижно... людина сама хвалиться, що вона - лайно. І дочка його таке ж лайно і лайном і здохне. От як шкідливо вірити рашці, що бути лайном - це норм
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11.05.2022 14:37 Відповісти
Дурнику в московіі нема ніякого образованія московія всі ноухау пожизненно воруе за кордоном а всі таланти тікають за кордон при перший ж нагоді. Кацапстан це звірі ординці з якими весь світ спілкувався тільки за ради топлива
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11.05.2022 15:22 Відповісти
По морде опознать и зажмурить! Где бы не находился! Пора уже этим заниматься профессионально, такие твари не должны жить!
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11.05.2022 15:50 Відповісти
Ты - корректировщик Мишка, а это значит
Что ждет тебя теперь и горе и беда.
Ведь ты - мудак Мишка, мудак - свинячит
И отвечает за паскудство он всегда!
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11.05.2022 15:55 Відповісти
Похоже уже не будет его дочка спокойно учиться в Москве...
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11.05.2022 16:04 Відповісти
а там часто такое, приехала экзамены не сдала и работать...на трассу
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11.05.2022 16:26 Відповісти
Это кандидат на премию Дарвина. Спокойно признаться на камеру, сказать свое имя, состав семьи, наличие укр карточки, баланс которой проверяется СБУ на раз-два... В общем, найдут тебя и твою доцю, вопрос времени только
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11.05.2022 16:41 Відповісти
Дочку по колу чечени в Мацкві будуть пускать,а цього прєдателя замочать гопники цеглою по голові,отака доля цього холуя!
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11.05.2022 16:47 Відповісти
Його доньку судити на його очах с дружиную а його розстріляти.І так с кожною тварюкою судити не тульки їх а і їх дітей і їх родичів щоб знали і розуміли що буде зними за те горе що вони принесли в інші родини.Справедливість може бути тільки людей !
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11.05.2022 17:00 Відповісти
В Ізраїлі дім терориста зносять і сім'я остається на вулиці. Гарний приклад співвідповідальності за скоєний злочин.
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11.05.2022 17:29 Відповісти
Рідкісна мерзота. Таку враження що він навіть не розуміє що допомогав вбивати людей з якими бачився щодня, дихав одним повітрям.
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11.05.2022 17:26 Відповісти
Вот https://www.youtube.com/watch?v=Z67cnC0fUwk&t=50s еще один "герой", что пришел за 9000 км убивать и насиловать в Украину .
Их всех нужно найти и уничтожить!
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11.05.2022 18:07 Відповісти
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11.05.2022 18:12 Відповісти
Не принесут те деньги счастья.
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11.05.2022 22:51 Відповісти
Більшого дебіла я в житті не зустрічала.... А "умница и отличница" ж ще гірша!!!! І саме тому вони не зрозуміють за що їм прилітатме. І дуже скоро!!!! І це мерзотне кодло коли почне конати, навіть не здатне буде зрозуміти, за що їм те. Хотілося б знати подальшу долю цього навозу. Їх варто би відслідковувати, але, бажано, не втручатися....Для чистоти експерименту. У нас в душах буде (більше -менше) баланс.
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11.05.2022 23:06 Відповісти
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