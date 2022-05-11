"30 тисяч за кожну точку... Дочка буде в Москві учиться. Вона - умніца і отлічніца", - зрадник-коригувальник обстрілів Маріуполя. ВIДЕО

Мешканець Маріуполя на ім'я Михайло зізнався в соцмережах, що він за гроші допомагав російським окупантам і корегував обстріли Маріуполя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зізнання зрадника записано в одному з відеочатів.

"Це ти мене вважаєш предатєльом, а моя сім'я мені "спасіба" потом скаже. Моя дочка буде в Москві учиться... Вона умніца, отлічніца... Я коретіровщиком цілих дві неділі робив... 30 тисяч за кожну точку платили і гроші у мене на карточці - не обманули...", - каже зрадник.

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