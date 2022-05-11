"30 тисяч за кожну точку... Дочка буде в Москві учиться. Вона - умніца і отлічніца", - зрадник-коригувальник обстрілів Маріуполя. ВIДЕО
Мешканець Маріуполя на ім'я Михайло зізнався в соцмережах, що він за гроші допомагав російським окупантам і корегував обстріли Маріуполя.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, зізнання зрадника записано в одному з відеочатів.
"Це ти мене вважаєш предатєльом, а моя сім'я мені "спасіба" потом скаже. Моя дочка буде в Москві учиться... Вона умніца, отлічніца... Я коретіровщиком цілих дві неділі робив... 30 тисяч за кожну точку платили і гроші у мене на карточці - не обманули...", - каже зрадник.
Топ коментарі
+109 Володимир Логойда
показати весь коментар11.05.2022 12:16 Відповісти Посилання
+91 Перехватчик
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+87 Яр Холодний
показати весь коментар11.05.2022 12:17 Відповісти Посилання
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https://t.me/osintbees/370
Сегодня утром в Украинских каналах появилось видео с якобы корректировщиком огня из Мариуполя в чат-рулетке. "30 000 за точку, деньги на карте". Персонаж представился Михаилом.
Мы оперативно нашли его. Это оказался россиянин. Видимо, просто решил хайпануть.
Клименко Михаил Петрович, дата рождения 15 июля 1984, живет в г. Каменск-Шахтинский Ростовской обл. Проходил срочную службу в /ч 2094 Назрановский пограничный отряд (01.11.2002-09.12.2004).
Соцсети
https://vk.com/id113525194,
https://ok.ru/profile/425088775386
и
https://ok.ru/profile/355887717775
Почта
"30 тис за кажду точку казали... платили. І гроші в мене на картці.."(С)
Йому може загрожувати тільки самосуд від радних які загинули.
Что ждет тебя теперь и горе и беда.
Ведь ты - мудак Мишка, мудак - свинячит
И отвечает за паскудство он всегда!
Их всех нужно найти и уничтожить!