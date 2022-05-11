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Найближчим часом росіяни будуть шоковані від місця удару, якого завдадуть ЗСУ, - радник глави МВС Андрусів. ВIДЕО

Просування Україною окупанти досягають ціною стирання населених пунктів, коли вже українським солдатам навіть немає де оборонятись. Це займає у рашистів тижні й просто фізично вони так воювати не можуть довго. Варто очікувати, що через тиждень чи 10 днів вони змінять свою тактику.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

Щодо звільнення Херсону, то він зазначив, що стоїть питання в ціні цього наступу.

"Чим краще ми його підготуємо, то менші жертви понесемо. Робота ця є й не тільки у напрямку Херсону. Думаю, найближчим часом росіяни будуть шоковані від місця удару, якого завдадуть наші Збройні Сили. Ситуація змінюватиметься від того, як ми посилюватимемося західним озброєнням", – зазначив радник.

За словами Андрусіва, навіть зараз ми бачимо результат постачання зброї. Зокрема, українські військові проводять контрнаступи під Харковом.

"Це дуже правильно, бо цей контрнаступ дозволяє відсунути росіян від Харкова й вони більше не зможуть з артилерії обстрілювати житлові квартали", – пояснив радник.

Андрусів вважає ключовою метою росіян у війні – оточити наші війська в Операції Об'єднаних сил. Він сказав, що на сьогодні не бачить у них для цього достатньо сил. Крім цього, в окупантів також велика проблема виникла на півночі Харківської області. Звідти захисники їм загрожуватимуть, тому що можуть перерізати тили.

"Тому росіяни, навпаки, відтягуватимуть свої сили, щоб стримувати нас там. На сьогодні я такої спроможності в них не бачу, хоч вони фактично застосували все, що в них було й особливо відчутних результатів вони не досягли", – розповів радник.

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Андрусів пояснив, що просування окупанти досягають ціною стирання населених пунктів, коли вже українським солдатам навіть немає де оборонятись. Це займає у рашистів тижні й просто фізично вони так воювати не можуть довго. Тому він очікує, що через тиждень чи 10 днів вони змінять свою тактику.

"Я це називаю повзуча окупація. Вони перестануть атакувати по всіх фронтах, а зосереджуватимуться на кожному окремо й повільно", – сказав він.

Радник додав, що росіяни точно вже відмовилися від якихось захоплень України. Крім цього, за його словами, найближчим часом вони ще відмовляться від сухопутних коридорів до Придністров'я і фактично до кінця травня зосередяться на тих рубежах, які вони захопили.

"Їхня логіка така, що утримуємо захоплене й видаємо це за перемогу", – додав Андрусів.

Автор: 

армія рф (17889) ЗСУ (7680) Андрусів Віктор (13)


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Топ коментарі
+41
А язик же ж свербить.
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11.05.2022 14:46 Відповісти
+40
Він бодається з Антоніною, в кого язик довший.
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11.05.2022 14:48 Відповісти
+36
ага вже кримський міст зірвали 9 травня-а якщо так анонсують буде пшик і нічого
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11.05.2022 14:46 Відповісти
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Террорист Пушилин: гражданских на «Азовстали» уже не осталось, значит руки у нас развязаны.

Гауляйтер Херсона Стремоусов:

«Город Херсон - это Россия, никаких ХНР на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет. Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту Российской Федерации, и будет просьба ввести область в состав полноценного региона Российской Федерации».

Захарченко тоже когда-то говорил, что Донецк это Россия...

Учителя из Крыма отправятся в Херсонскую область, чтобы помочь местным педагогам перестроить учебный процесс под российские стандарты

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11.05.2022 15:18 Відповісти
Никому уже не интересно что там себе кацапы планируют делать. Присоединять - отсоединять и т.д. Все будет освобождаться от нечеисти в любом случае и вне зависимости от кацапского статуса.
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11.05.2022 15:24 Відповісти
Из кровавой войны мерзкие ватные клоуны делают кровавое шапито... из какой-то ОПы вещает "советник" - подполковник арестович, с ним уже соревнуется какой-то "советник МВД" андрусив... эти советники с видом туалетных философов аннонсируют контрудары нашей армии, обсуждают действия наших ВС и т.д. И все это на фоне ежечасного телевизионного гундежа небритого янелоха ... Кто-нибудь помнит что-либо подобное от официальных лиц государства в 2014, 2015, 2016 ...?? Правильно как-то сказал один журналист в лицо ватному скомороху : война это не 95 квартал ...
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11.05.2022 15:26 Відповісти
"Языком метёт как метлой машет.."
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11.05.2022 15:31 Відповісти
Болтун-находка для шпиона. Ці покидьки з поліції завжи були знахідками для Московії.
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11.05.2022 15:34 Відповісти
ЗВИЗДУН !!!!!
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11.05.2022 17:55 Відповісти
Скільки раз Залужний просив тримати пащі закритими? Та тік-ток плісняві війська і лайна в дупі не утримають.
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11.05.2022 15:36 Відповісти
Пусть болтуны говорят, кацапы должны напрягаться от каждого шороху, ну где же будет удар
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11.05.2022 16:16 Відповісти
Рішення приймає той, хто справу робить. Справу робить ЗСУ. Вони попросили, не один раз, не відкривати рота до оголошення Генштабом.
У чому складність? У бажанні попіаритися?
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11.05.2022 16:56 Відповісти
На це можна відповісти "не хочете, щоб патякали - не розкривайте всіляким підарасам інформацію". Хто такий Геращенко? Ніхто. Хто такий Андрусів? Таке саме ніхто. (Це звісно в плані посад, без образ). Звідки в двох "ніхто" постійно береться інформація? Це - питання для "седьіх дядек с мальчишеским задором в глазах и большими лопатами для копания говна" (С)
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11.05.2022 18:35 Відповісти
Надо чтобы они были шокированы от самого удара а не от места удара..
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11.05.2022 17:07 Відповісти
"А я, вам, щас покажу на карте!"(с)
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11.05.2022 15:37 Відповісти
и бла бла бла, мне как то уже не вериться за Херсон
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11.05.2022 15:41 Відповісти
це ше якийсь інший арестович...
я бачу, я це називаю, це правильно і т.д..
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11.05.2022 16:19 Відповісти
на цензорі стільки хороших точок ударів проанансовано,що рашисти дезорієнтовані і слова радника втратили цінність. Ура диванним військам)
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11.05.2022 15:41 Відповісти
Схоже всі зе-радники регулярно разом десь на шашликах бухають.
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11.05.2022 15:44 Відповісти
Где ответственные за сдачу Херсона и Мелитополя??? Где пожизненные сроки??? на руках предателей тысячи жертв по всему побережью и включая Мариупольские жертвы - десятки тысяч жертв, а может и сотни тысяч. С этих предателей ответственных нужно кожу живьем снять!!!
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11.05.2022 15:56 Відповісти
ко-ко-ко
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11.05.2022 16:52 Відповісти
Головні відповідальні сидять в кремлі.
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11.05.2022 17:18 Відповісти
Если наступательный удар будет по Белгороду, Брянску, Курску, то кацапы точно будут в шокированы.
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11.05.2022 16:11 Відповісти
Будемо чекати новин
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11.05.2022 16:15 Відповісти
может, впереди пойдёт сам Андрусив со знаменем?
тогда точно все будут шокированы
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11.05.2022 16:19 Відповісти
в Украіні ********-пропагандонів збільшилося ше на одну одиницю? це створіння вітя андрусів рекламує ворогу майбутні плани ЗСУ чи поліція буде визволяти захоплені територіі самотуж, без ЗСУ? блть, як вже дістали усі ці ******* на кшталт афєрістовічєй зеленого забарвлення! дайте, нарешті, нашим славним ЗСУ спокійно, без реклами та анонсів, перемелювати окупанта! карочє, вітя андрусів, займися корисною справою!..
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11.05.2022 16:20 Відповісти
Никто из из комментаторов не угадал.
Вдарим по островам Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, а так же по южной части Сахалина.
Передадим их Японии.
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11.05.2022 16:21 Відповісти
Головне не промазати та не вдарити по Хіросімі. Ото буде несподіванка для всіх
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11.05.2022 18:36 Відповісти
Москва?
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11.05.2022 16:24 Відповісти
Есть предположение, что это будет инфраструктурный объект, который критически важен для обеспечения логистики вражеских сил и средств. Об этом объекте раньше упоминали, но так, в шутку, а теперь с получением современных средств поражения, можно и попробовать
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11.05.2022 16:32 Відповісти
Все гадают где же и когда нанесут тот удар. А я так точно знаю такого человека который все знает точно. Это Лукашенко. У него даже карта есть. Он нам ее потом покажет. Главное чтобы он за шесть часов до удара на упреждение не ввел в Украину белорусскую могучую армию.
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11.05.2022 16:52 Відповісти
Наверное подкараулят Путина и двойным ударом его по яйцам, по яйцам... (злой сарказм)
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11.05.2022 16:59 Відповісти
АСТАНАВИТЕСЬ!!! [Витя Легитимный]
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11.05.2022 17:16 Відповісти
Знову патякання у майбутньому часі! Знову про плани? Яке взагалі відношення до армійських операцій має якийсь радник міністра, йбйгдшмть?! Та хто-небудь дайте вже цим говірким шоуменам по писку за таке! І за гогілашвілі ще трішки насипте, щоб "з гіркою" було.
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11.05.2022 18:01 Відповісти
В свому "господарств" не хай розберуться.Он в Чернігові 150 служивих прогнали, бо здриснули. Судяться. А в інших областях прифронтових? А вони про плани оборони з Люсьєн торочать навипередки. Он Аваков свого бувшого корифана стерти із землі хоче. Теж вояка, як і його дружбан Коломойша. Ментам віри немає, в цих радників рівень обписати і об........ двері.
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11.05.2022 18:19 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/category/pojasnenija/ Битва за Харьков
Сегодня в рамках Битвы за Донбасс основная битва (по влиянию на всю войну пока) - за Харьков и вокруг него.

Украина проводит здесь контрнаступление и у России сложная вилка - удерживать любой ценой харьковское направление либо сосредоточиться на Донбассе. Ибо на оба направления пока у России нет ресурсов. Пожелаем ВСУ удачи.

https://www.ponomaroleg.com/author/webmaster/ Олег Пономарь
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11.05.2022 18:33 Відповісти
Треба з цих савєтніків організувати роту та відправити на передову. Нехай там савєтують.
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11.05.2022 19:24 Відповісти
Мост крысиный ...))
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11.05.2022 19:55 Відповісти
де їх вирощують тих пророків т експертів - то арестович то цей провидець .
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11.05.2022 20:25 Відповісти
Невже зелене МВС планує напад на Зелений клин? Там точно поліцаїв ніхто не чекає, особливо китайці.
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11.05.2022 21:05 Відповісти
все ждали мост 09.05...
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11.05.2022 22:17 Відповісти
Кількість придурків в керівництві знову повертається на довоєнний рівень
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12.05.2022 09:03 Відповісти
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