Найближчим часом росіяни будуть шоковані від місця удару, якого завдадуть ЗСУ, - радник глави МВС Андрусів. ВIДЕО

Просування Україною окупанти досягають ціною стирання населених пунктів, коли вже українським солдатам навіть немає де оборонятись. Це займає у рашистів тижні й просто фізично вони так воювати не можуть довго. Варто очікувати, що через тиждень чи 10 днів вони змінять свою тактику.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

Щодо звільнення Херсону, то він зазначив, що стоїть питання в ціні цього наступу.

"Чим краще ми його підготуємо, то менші жертви понесемо. Робота ця є й не тільки у напрямку Херсону. Думаю, найближчим часом росіяни будуть шоковані від місця удару, якого завдадуть наші Збройні Сили. Ситуація змінюватиметься від того, як ми посилюватимемося західним озброєнням", – зазначив радник.

За словами Андрусіва, навіть зараз ми бачимо результат постачання зброї. Зокрема, українські військові проводять контрнаступи під Харковом.

"Це дуже правильно, бо цей контрнаступ дозволяє відсунути росіян від Харкова й вони більше не зможуть з артилерії обстрілювати житлові квартали", – пояснив радник.

Андрусів вважає ключовою метою росіян у війні – оточити наші війська в Операції Об'єднаних сил. Він сказав, що на сьогодні не бачить у них для цього достатньо сил. Крім цього, в окупантів також велика проблема виникла на півночі Харківської області. Звідти захисники їм загрожуватимуть, тому що можуть перерізати тили.

"Тому росіяни, навпаки, відтягуватимуть свої сили, щоб стримувати нас там. На сьогодні я такої спроможності в них не бачу, хоч вони фактично застосували все, що в них було й особливо відчутних результатів вони не досягли", – розповів радник.

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Андрусів пояснив, що просування окупанти досягають ціною стирання населених пунктів, коли вже українським солдатам навіть немає де оборонятись. Це займає у рашистів тижні й просто фізично вони так воювати не можуть довго. Тому він очікує, що через тиждень чи 10 днів вони змінять свою тактику.

"Я це називаю повзуча окупація. Вони перестануть атакувати по всіх фронтах, а зосереджуватимуться на кожному окремо й повільно", – сказав він.

Радник додав, що росіяни точно вже відмовилися від якихось захоплень України. Крім цього, за його словами, найближчим часом вони ще відмовляться від сухопутних коридорів до Придністров'я і фактично до кінця травня зосередяться на тих рубежах, які вони захопили.

"Їхня логіка така, що утримуємо захоплене й видаємо це за перемогу", – додав Андрусів.