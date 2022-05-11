Китайські журналісти зафіксували вибух та політ башти російського танку, атакованого українськими бійцями. ВIДЕО

Китайські воєнні журналісти, що працюють з боку окупантів, з безпосередньої близькості зафіксували вибух російського танку, підбитого українськими воїнами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис оприлюднений у Китаї, опублікований в соцмережах. На записі видно момент вибуху та помітний високий політ відірваної башти російського танку.

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