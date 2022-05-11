Китайські журналісти зафіксували вибух та політ башти російського танку, атакованого українськими бійцями. ВIДЕО
Китайські воєнні журналісти, що працюють з боку окупантів, з безпосередньої близькості зафіксували вибух російського танку, підбитого українськими воїнами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис оприлюднений у Китаї, опублікований в соцмережах. На записі видно момент вибуху та помітний високий політ відірваної башти російського танку.
Топ коментарі
+73 Белла Богун
показати весь коментар11.05.2022 16:25 Відповісти Посилання
+62 Микола Мазуренко
показати весь коментар11.05.2022 16:26 Відповісти Посилання
+52 John Mitchel #513286
показати весь коментар11.05.2022 16:26 Відповісти Посилання
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Вместо того, чтобы ВАМ ПОГИБАТЬ В ОБРЕЧЁННЫХ НА НЕИЗБЕЖНОЕ ПОРАЖЕНИЕ попытках воевать в Украине против неизвестно насколько, однако понятно, что ОГРОМНОГО ЧИСЛА ОТЛИЧНО ВООРУЖЁННЫХ защитников Украины,
ВАМ НАМНОГО ПРОЩЕ И БЕЗОПАСНЕЕ, А ГЛАВНОЕ - С ШАНСОМ НА УСПЕХ УСТРАНИТЬ основную, главную и практически единственную НАСТОЯЩУЮ ПРИЧИНУ ВАШЕГО РИСКА ПОГИБНУТЬ - УСТРАНИТЬ одержимого глупыми фантазиями и страхом потерять власть Путлера.
Куда он ведёт Россию?
ПОДУМАЙТЕ уже, наконец, НЕ О ПРОШЛОМ, А О БУДУЩЕМ РОССИИ.