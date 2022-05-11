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Китайські журналісти зафіксували вибух та політ башти російського танку, атакованого українськими бійцями. ВIДЕО

Китайські воєнні журналісти, що працюють з боку окупантів, з безпосередньої близькості зафіксували вибух російського танку, підбитого українськими воїнами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис оприлюднений у Китаї, опублікований в соцмережах. На записі видно момент вибуху та помітний високий політ відірваної башти російського танку.

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Автор: 

армія рф (17889) Китай (4718) знищення (7608)


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Топ коментарі
+73
Що каже не зрозуміло, але судячи з інтонації, захоплюється.
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11.05.2022 16:25 Відповісти
+62
Китайці передумали вчитися робити танки у москалів.
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11.05.2022 16:26 Відповісти
+52
"Летающие танки"
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11.05.2022 16:26 Відповісти
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высоко летит,знать к дождю
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11.05.2022 19:36 Відповісти
Радует!!! Сразу три кацапа стали ,,пропавшими без вести,,!!!!
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11.05.2022 19:38 Відповісти
І дорогая нє узнаєт,какой в танкіста біл конєц..
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11.05.2022 20:08 Відповісти
Ваньки хоть в трусах были?
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11.05.2022 20:10 Відповісти
А ще кажуть:народжений повзати-літати не може...ще й як може.
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11.05.2022 20:36 Відповісти
Скільки там тих рашистів, на майонезну баночку мабуть не назбирається
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11.05.2022 20:48 Відповісти
москаль пернув..
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11.05.2022 20:51 Відповісти
Красота
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11.05.2022 21:06 Відповісти
Так виглядає красота.
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11.05.2022 21:07 Відповісти
Після таког кіно китайці морзянкою відстукають- ріжте весь той мотлох шо будувався за радянської схемою, бо інакше наших мілліардів населення не вистачить на єкіпажі.
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11.05.2022 21:31 Відповісти
Танкісти по пекінськи
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11.05.2022 22:28 Відповісти
Первый бурятский экипаж со званиями "Лётчик- космонавт"
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11.05.2022 22:47 Відповісти
Інтерв'ю у танкістів не брали?
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11.05.2022 22:56 Відповісти
Мне одному показалось, что китаец говорит "їбать"
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11.05.2022 23:00 Відповісти
Красивое )))
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11.05.2022 23:14 Відповісти
Красивое!
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11.05.2022 23:35 Відповісти
Эх, немного не доехали. Короче, опаздали на концерт...
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12.05.2022 02:16 Відповісти
Российские солдаты, ПОДУМАЙТЕ:

Вместо того, чтобы ВАМ ПОГИБАТЬ В ОБРЕЧЁННЫХ НА НЕИЗБЕЖНОЕ ПОРАЖЕНИЕ попытках воевать в Украине против неизвестно насколько, однако понятно, что ОГРОМНОГО ЧИСЛА ОТЛИЧНО ВООРУЖЁННЫХ защитников Украины,

ВАМ НАМНОГО ПРОЩЕ И БЕЗОПАСНЕЕ, А ГЛАВНОЕ - С ШАНСОМ НА УСПЕХ УСТРАНИТЬ основную, главную и практически единственную НАСТОЯЩУЮ ПРИЧИНУ ВАШЕГО РИСКА ПОГИБНУТЬ - УСТРАНИТЬ одержимого глупыми фантазиями и страхом потерять власть Путлера.

Куда он ведёт Россию?

ПОДУМАЙТЕ уже, наконец, НЕ О ПРОШЛОМ, А О БУДУЩЕМ РОССИИ.
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12.05.2022 02:45 Відповісти
та якби ж вони вміли думати...
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12.05.2022 08:27 Відповісти
Неувязочка в рекомендации. Между понятиями "думай" и " расеец" лежит пустыня Сахара!
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12.05.2022 09:17 Відповісти
все понятно без перевода особенно в конце
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12.05.2022 07:39 Відповісти
то новий танк-ракета ,нічяво ви ніпанімаєте
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12.05.2022 09:04 Відповісти
Або крісло-катапульта нештатно спрацювало, або рогозінський космо батут дійсно існує.
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12.05.2022 09:22 Відповісти
На минуточку - башня весит 14 тонн. Это же какая дурная сила у взрывчатки! И правильно использована.
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12.05.2022 16:43 Відповісти
Ще яка
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17.05.2022 08:38 Відповісти
А мене більше цікавить якого буя китайці їздять з убивцями дітей, гвалтівниками і мародерами? І що вони потім показують своїм жовторотим сородичам?
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12.05.2022 17:00 Відповісти
Зірвало дах
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17.05.2022 08:36 Відповісти
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