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"Росіяни мають вас боятися. Для мене честь допомагати вам", - британський доброволець Конор Брейсвейт на Харківщині. ВIДЕО

Громадянин Великої Британії Конор Брейсвейт потрапив в Україну як волонтер, що займався організацією перевезення медичних товарів, ліків, "швидких", потім допомагав столичним лікарям, опісля потрапив на службу до київських рятувальників де пройшов навчання, і, врешті, потім потрапив на передову як доброволець для надання догоспітальної допомоги пораненим бійцям на передовій.

Про своє життя в Україні та його перепетії британець розповів в інтерв'ю головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські бійці на Харківщині знищили з німецьких гранатометів Panzerfaust 4 нових російських танки Т-72Б3, - Бутусов. ФОТО

Автор: 

Велика Британія (5667) іноземець (394) Харківщина (6054) Бутусов Юрій (3618) добровольці (936)


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11.05.2022 20:45 Відповісти
Всім хто підтримує Україну у важкі часи-респект...
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11.05.2022 20:46 Відповісти
Бережи тебе Господь, Конор. Дякую, друже.
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11.05.2022 20:47 Відповісти
Дорогий брате дякуємо Богу , що ти є 🙏🏼
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11.05.2022 20:49 Відповісти
багато добровольців з різних країн. навіть з чілі, аргентина, бразілія. нова зеландія та австралія. нас підтримує весь світ.
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11.05.2022 20:49 Відповісти
Роми боронять Батьківщину зі зброєю в руках.



https://www.facebook.com/photo.php?fbid=5143984689017692&set=a.449849001764641&type=3&theater Джерело
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11.05.2022 21:01 Відповісти
Тихо ша. Бо ща кацыпы свои припасы ныкать будут. ))
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11.05.2022 21:30 Відповісти
thank you , Conor B. may the force be with you!
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11.05.2022 20:54 Відповісти
Братику! Дякуемо тобі!!!!
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11.05.2022 22:27 Відповісти
 
 