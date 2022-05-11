"Росіяни мають вас боятися. Для мене честь допомагати вам", - британський доброволець Конор Брейсвейт на Харківщині. ВIДЕО
Громадянин Великої Британії Конор Брейсвейт потрапив в Україну як волонтер, що займався організацією перевезення медичних товарів, ліків, "швидких", потім допомагав столичним лікарям, опісля потрапив на службу до київських рятувальників де пройшов навчання, і, врешті, потім потрапив на передову як доброволець для надання догоспітальної допомоги пораненим бійцям на передовій.
Про своє життя в Україні та його перепетії британець розповів в інтерв'ю головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову.
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=5143984689017692&set=a.449849001764641&type=3&theater Джерело