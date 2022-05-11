Рашистські пілоти стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 оприлюднили відео пуску ракети Х-22 9 травня. ВIДЕО
Рашистські пілоти стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 опублікували пуск ракети Х-22 9 травня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пуск був здійснений по цілях в Україні. Відеозапис був зроблений з кабіни бомбардувальника. Судячи з коментаря воєнного злочинця, він упевнений, що вбиває нацистів.
Нагадаємо, що увечері 9 травня 2022 дня російські війська обстріляли ракетами Х-22 торговий центр Riviera в селі Фонтанка неподалік Одеси та складські приміщення в Одесі. Одна людина загинула і п'ять поранені.
Топ коментарі
+40 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар11.05.2022 21:08 Відповісти Посилання
+40 govtva
показати весь коментар11.05.2022 21:09 Відповісти Посилання
+21 Aleks Sun
показати весь коментар11.05.2022 21:19 Відповісти Посилання
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Стріляють за декількасот кілометрів: жодного шансу для ППО збити літак-носій ракети.
Ну а так, звичайно, Ту-22м3 був би чудовим трофеєм!
На відео видно 1 ракета - під брюхом. А мог би взяти три. Т.е. 1 та 2 пілот "двоечники"....
З врахуванням 50 т "кирасина" на взлёт- посадку все в загалі паскудно у рашкі. Але не оптимістично в них цього гівна (гасу(киросина- для рашки),застарілих ракет, пілотів новобранців) забагато...
Ймовірно, х-22 можна причепити лише зовні: кацапи звісно, ще ті імбіцили, але не настільки.
Жданов сказал, что Россия вчера вывезла из Карабаха все "Искандеры", которые там были, в сторону Украины, оголив Карабах.
По Одессе уже начали гатить раритетными ракетами времен СССР.
Таки что-то там с ракетами у мордора, похоже, не складывается.
- м'яко кажучи, вона й не дуже точна... "розкид" може бути до 120-ти метрів, у ході розробки і випробувань ця ракета постійно демонструвала видатну "косоокість". Тим не менш, її було прийнято на озброєння (мабуть, у розрахунку на те, що нестиме такий заряд, для якого пару сотень метрів туди чи пару сотень метрів сюди - не має значення);
- сама по собі аж надто небезпечна: є сумна хроніка в процесі її експлуатації для своїх же власників (ЖРД з дуже токсичними паливом і окислювачами);
- застосовується може винятково з Ту-22М3;
- літає не нижче 11,5 км - що прийнятно для більш-менш ******** засобів ППО... причому дуже прийнятно.
Але є в Х-22 дві переваги:
- літає дуже швидко (надзвукова) - правда, не завжди і не скрізь...
- несе БЧ майже в тонну вагою (з яких щонайменше 600 кг, власне, є вибухівка)
Атож, це справді колода, що літає (довжина 11,5 метрів і діаметр майже в метр), створювалася для полювання за американськими авіаносцями та їх ескортом (АУГ - ********** ударна група). Основний тип БЧ цієї ракети - спецзаряд (тобто ядерний). Але зустрічалися й, так би мовити, звичайні, і навіть із зменшеною потужністю - до 250 кг вибухівки. Усього країна пролетаріату, що переміг, випустила їх десь трохи більше 1000 штук - втім, американські авіаносці від них досі не потерпіли...
Недолуге, Гаага це не "международный суд ООН",
деякі військові злочинці з колишньої Югославії не один рік ховались, але знайшли,
хто сів на довічне, а хтось вже і на концерті кобЗдона.
Не знало, чи забуло?
Доречі, "швидкі рішення" і покарання бувають тільки у зебілів (наслідки добре помітно) і у диктаторів. Так що про винних у збитті MH-17 не хвилюйся, виконавці скоріше всього хор алєксандрова не перший рік слухають, а хто повище сяде на довічне, якщо доживе.
Феерические долбо@бы...
А когда они пускают ракеты по тем, кто на них не нападал -
они шалунишки, русскыя удальцы, можно сказать - мОлодцы.
ООН смотрит и ухмыляется, а если взлетит на воздух база, откуда он влетает, вот тогда подымется вой.
Надо чтобы он зашёл на посадку, а полосы нет - она дымится воронками.
Вот тогда он покажет рукой, что у него всё ОК.