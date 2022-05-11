Рашистські пілоти стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 оприлюднили відео пуску ракети Х-22 9 травня. ВIДЕО

Рашистські пілоти стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 опублікували пуск ракети Х-22 9 травня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пуск був здійснений по цілях в Україні. Відеозапис був зроблений з кабіни бомбардувальника. Судячи з коментаря воєнного злочинця, він упевнений, що вбиває нацистів.

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Нагадаємо, що увечері 9 травня 2022 дня російські війська обстріляли ракетами Х-22 торговий центр Riviera в селі Фонтанка неподалік Одеси та складські приміщення в Одесі. Одна людина загинула і п'ять поранені.