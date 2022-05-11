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Рашистські пілоти стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 оприлюднили відео пуску ракети Х-22 9 травня. ВIДЕО

Рашистські пілоти стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 опублікували пуск ракети Х-22 9 травня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пуск був здійснений по цілях в Україні. Відеозапис був зроблений з кабіни бомбардувальника. Судячи з коментаря воєнного злочинця, він упевнений, що вбиває нацистів.

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Нагадаємо, що увечері 9 травня 2022 дня російські війська обстріляли ракетами Х-22 торговий центр Riviera в селі Фонтанка неподалік Одеси та складські приміщення в Одесі. Одна людина загинула і п'ять поранені.

Автор: 

крилаті ракети (1081) обстріл (29302)


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Топ коментарі
+40
Маю надію що цим кацапським ублюдкам-вбивцям вже не довго залишилось літати...
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11.05.2022 21:08 Відповісти
+40
Когда расфигачат его военный городок с семьей,вот тогда и будет ему привет.
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11.05.2022 21:09 Відповісти
+21
Чув, що наші соколики вже опановують F-16. Скоро ці гниди долітаються.
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11.05.2022 21:19 Відповісти
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etot letajushy grob mog by statj 200tym po schetu
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11.05.2022 21:08 Відповісти
Чув, що наші соколики вже опановують F-16. Скоро ці гниди долітаються.
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11.05.2022 21:19 Відповісти
И Ф117.
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11.05.2022 21:24 Відповісти
F117 на пенсии уже, есть F22, F35, B2
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11.05.2022 21:33 Відповісти
Навіщо розповіли про це кацапам? Тоді і я скажу, що знаю. Проходила підготовка кримських чайок, яких заманили до Миколаєва. Кожна чайка проковтнула одну рибину, яка накачана ядерною зброєю, що буде вилітати через два дні з фікаліями. Чайки відпущені сьогодні і вони по приборах полетіли прямо на Севастополь. Десь 50 штук звернули в новоросійськ. Будемо чекати результату їхніх дій. Кули цим нацистам братися до нашої новітньої зброї.
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11.05.2022 21:29 Відповісти
Власне, МО Рєзніков був першим хто розповів, а от про чайок краще тримати в таємниці до нашого останнього нищівного удару
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11.05.2022 21:41 Відповісти
вони на територію України не залітають, вони з підарстана заускають
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12.05.2022 09:04 Відповісти
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/novitni_rszv_m270_ta_himars_vid_ssha_vzhe_nischjat_rashistiv_gur_zrobilo_tonkij_natjak-7108.html Новітні РСЗВ M270 або HIMARS від США вже нищать рашистів - ГУР зробило тонкий натяк
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11.05.2022 21:58 Відповісти
Какие там F !!! Им БФ хватит, что бы "улететь" надолго, если не навсегда!
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12.05.2022 12:37 Відповісти
Маю надію що цим кацапським ублюдкам-вбивцям вже не довго залишилось літати...
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11.05.2022 21:08 Відповісти
Вони не будуть навіть до кордону України підходити!
Стріляють за декількасот кілометрів: жодного шансу для ППО збити літак-носій ракети.
Ну а так, звичайно, Ту-22м3 був би чудовим трофеєм!
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11.05.2022 21:20 Відповісти
Не потрібно на них витрачати ракети, парочка з них і самі впадуть. Ви що забулися хто такі кацапи?
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11.05.2022 21:30 Відповісти
Э в нього 1 ВЕЛИЧЕЗНИЙ мінус. Він стратегічний сверхзвуковий бомбордувальник. В лоб на ракету ППО він практично беззахистний.
На відео видно 1 ракета - під брюхом. А мог би взяти три. Т.е. 1 та 2 пілот "двоечники"....
З врахуванням 50 т "кирасина" на взлёт- посадку все в загалі паскудно у рашкі. Але не оптимістично в них цього гівна (гасу(киросина- для рашки),застарілих ракет, пілотів новобранців) забагато...
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11.05.2022 21:39 Відповісти
Ну скажімо так, в бомбовому відсіку там можна розмістити ракети, але ж не всі.
Ймовірно, х-22 можна причепити лише зовні: кацапи звісно, ще ті імбіцили, але не настільки.
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11.05.2022 21:50 Відповісти
Hellis@13Hellis_13

Жданов сказал, что Россия вчера вывезла из Карабаха все "Искандеры", которые там были, в сторону Украины, оголив Карабах.
По Одессе уже начали гатить раритетными ракетами времен СССР.
Таки что-то там с ракетами у мордора, похоже, не складывается.
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11.05.2022 22:27 Відповісти
Когда расфигачат его военный городок с семьей,вот тогда и будет ему привет.
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11.05.2022 21:09 Відповісти
не,а я бы пожелал всю прелесть жизни после разгрома в войне...когда нужно будет оплачивать контрибуции,репарации.когда газ и нефть будут менять на еду.когда татарстан и башкортостан обьявят о независимости.я бы посмотрел,какая жизнь будет в том энгельсе ,издали.конечно,по тик- токам и телеграмам
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11.05.2022 21:37 Відповісти
ну, Енгєльс притьмом перейменується назад у Покровськ, але від репарацій це не врятує, бггг
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11.05.2022 21:42 Відповісти
Ещё бы им интернет отрубить, любят смотреть тв, вот пускай его и смотрят, но только один канал.
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11.05.2022 22:15 Відповісти
збити кацапо-фашистську підарасню...
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11.05.2022 21:09 Відповісти
щиро бажаю обом літунам по півлітра гептилу за коміри, що ним заправляють оту "колоду" Х-22
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11.05.2022 21:09 Відповісти
А "колода" Х-22 доволі стара, дослідний її зразок впроваджений у 1961-му році;
- м'яко кажучи, вона й не дуже точна... "розкид" може бути до 120-ти метрів, у ході розробки і випробувань ця ракета постійно демонструвала видатну "косоокість". Тим не менш, її було прийнято на озброєння (мабуть, у розрахунку на те, що нестиме такий заряд, для якого пару сотень метрів туди чи пару сотень метрів сюди - не має значення);
- сама по собі аж надто небезпечна: є сумна хроніка в процесі її експлуатації для своїх же власників (ЖРД з дуже токсичними паливом і окислювачами);
- застосовується може винятково з Ту-22М3;
- літає не нижче 11,5 км - що прийнятно для більш-менш ******** засобів ППО... причому дуже прийнятно.

Але є в Х-22 дві переваги:
- літає дуже швидко (надзвукова) - правда, не завжди і не скрізь...
- несе БЧ майже в тонну вагою (з яких щонайменше 600 кг, власне, є вибухівка)

Атож, це справді колода, що літає (довжина 11,5 метрів і діаметр майже в метр), створювалася для полювання за американськими авіаносцями та їх ескортом (АУГ - ********** ударна група). Основний тип БЧ цієї ракети - спецзаряд (тобто ядерний). Але зустрічалися й, так би мовити, звичайні, і навіть із зменшеною потужністю - до 250 кг вибухівки. Усього країна пролетаріату, що переміг, випустила їх десь трохи більше 1000 штук - втім, американські авіаносці від них досі не потерпіли...
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11.05.2022 21:51 Відповісти
*****,бот,закрой!
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11.05.2022 21:16 Відповісти
Щоб ти здох,ублюдок кацапський!
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11.05.2022 21:10 Відповісти
А потім це лайно ловлять, коли зіб'ють, соплі пускає як баба.
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11.05.2022 21:11 Відповісти
сам себя для гааги задокументировал тварь ******* руzzейская
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11.05.2022 21:12 Відповісти
потом будет хныкать известную присказку-"нам сказали,что это учения"
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11.05.2022 21:39 Відповісти
Знову починаються фантазії про Гаагу. Цю потвору ще у полон трнба взяти. Пам'ятаєте історію про цемаха, який у нас в руках був? Ну і де він?
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11.05.2022 21:42 Відповісти
какая там ГААГА((((.... ООН, как и сам международный суд ООН давно себя исчерпали и дискредитировали.MH-17 ...8 ЛЕТ ПРОШЛО,КТО ТО ОТВЕТИЛ ИЛИ ОСУЖДЕН???? ТО ,ТО...им свои граждане побоку а Украина тем более.
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11.05.2022 21:54 Відповісти


Недолуге, Гаага це не "международный суд ООН",
деякі військові злочинці з колишньої Югославії не один рік ховались, але знайшли,
хто сів на довічне, а хтось вже і на концерті кобЗдона.
Не знало, чи забуло?

Доречі, "швидкі рішення" і покарання бувають тільки у зебілів (наслідки добре помітно) і у диктаторів. Так що про винних у збитті MH-17 не хвилюйся, виконавці скоріше всього хор алєксандрова не перший рік слухають, а хто повище сяде на довічне, якщо доживе.
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11.05.2022 22:55 Відповісти
із под тишка ізза забора.....
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11.05.2022 21:15 Відповісти
по братски
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11.05.2022 21:18 Відповісти
С акватории Каспийскава моря шоп на энгельс не ********** это адоробло при пуске, часто падают и не летят.
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11.05.2022 21:22 Відповісти
приборы стрелочные, ЖК экранов нет, сверхдержава
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11.05.2022 21:15 Відповісти
Якби були цифрові та інтерактивні прилади інтелектуального наведення, вам було б легше?
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11.05.2022 21:49 Відповісти
Плешивый питар возлагает цветы на стелу Одесса утром а вечером бомбит Одессу. Только сатана на такое способен
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11.05.2022 21:18 Відповісти
А хто пропил и парезал х55, которыми ******* бы по марксу с энгельсом.
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11.05.2022 21:19 Відповісти
не трынди...сто раз уже эту ольгинскую маячню обсуждали.
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11.05.2022 21:41 Відповісти
а потом будет плакать и говорить : отпустите дяденьки, больше не буду
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11.05.2022 21:22 Відповісти
Дебильное видео , как и сами дебилы сего видео.
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11.05.2022 21:28 Відповісти
🇺🇦 Гниды подохните в огненой гиене🖤🖕
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11.05.2022 21:30 Відповісти
Эти идиоты живут ещё в прошлом веке. Всех их, их имена, имена жен, детей установить не проблема. Домашний адрес, домашний адрес родителей, имена собаки и хомячка. Это все уже не скрыть.
Феерические долбо@бы...
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11.05.2022 21:35 Відповісти
Только тронь хомячка и тебя объявят нацистом.
А когда они пускают ракеты по тем, кто на них не нападал -
они шалунишки, русскыя удальцы, можно сказать - мОлодцы.
ООН смотрит и ухмыляется, а если взлетит на воздух база, откуда он влетает, вот тогда подымется вой.
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12.05.2022 04:55 Відповісти
сдохнут мрази
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11.05.2022 21:42 Відповісти
Tot letchik debil.
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11.05.2022 21:43 Відповісти
Пора нам з'їздити на курорт на Каспій і влаштувати там салюти!
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11.05.2022 21:45 Відповісти
... пику свою засвітив... мо-ло-дець...
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11.05.2022 22:07 Відповісти
Впевнений, що наш Моссад вже встановив їх особистості. Тепер справа за малим. Покійнички, бл.. Бажаю їм і їх сім'ям лютой смерті!
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11.05.2022 22:43 Відповісти
Прилетить, курво, незабаром і тобі в Шайковку. І замовкне твій "Речной".
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11.05.2022 22:52 Відповісти
от же дурень московитьский, спалимо і пепелац, і домівку з родичами..
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12.05.2022 00:07 Відповісти
ніяк тих підарів збити не можна?
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12.05.2022 00:51 Відповісти
Ну эти Ту-22 откуда-то взлетают.
Надо чтобы он зашёл на посадку, а полосы нет - она дымится воронками.
Вот тогда он покажет рукой, что у него всё ОК.
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12.05.2022 03:59 Відповісти
нет на расии офицеров... есть лапотные свинопасы без чести и совести, без мозгов и собственного мнения... и это чмо за 3-х разовую бесплатную пайку в летной столовой опуститься до уровня ниже плинтуса... позор...
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12.05.2022 05:32 Відповісти
фото морды есть? есть. ну и в перед.маму папу бабу выб лядков под нож
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12.05.2022 06:08 Відповісти
 
 