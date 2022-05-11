Російські окупанти обстріляли громаду Лозової на Харківщині, загинула одна людина, - мер Зеленський. ВIДЕО

Російські окупанти 11 травня обстріляли місто Лозова на Харківщині. Одна цивільна людина загинула.

Про це повідомив мер Лозової Сергій Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Трагічний день для нашої громади. В результаті ракетних обстрілів було вщент знищено склад сільгосппродукції. Одна цивільна людина загинула", - сказав він.

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