Російські окупанти обстріляли громаду Лозової на Харківщині, загинула одна людина, - мер Зеленський. ВIДЕО
Російські окупанти 11 травня обстріляли місто Лозова на Харківщині. Одна цивільна людина загинула.
Про це повідомив мер Лозової Сергій Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Трагічний день для нашої громади. В результаті ракетних обстрілів було вщент знищено склад сільгосппродукції. Одна цивільна людина загинула", - сказав він.
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Ан Мур
показати весь коментар11.05.2022 23:10 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Чайка Київ
показати весь коментар11.05.2022 23:48 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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