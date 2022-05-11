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Російські окупанти обстріляли громаду Лозової на Харківщині, загинула одна людина, - мер Зеленський. ВIДЕО

Російські окупанти 11 травня обстріляли місто Лозова на Харківщині. Одна цивільна людина загинула.

Про це повідомив мер Лозової Сергій Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Трагічний день для нашої громади. В результаті ракетних обстрілів було вщент знищено склад сільгосппродукції. Одна цивільна людина загинула", - сказав він.

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Автор: 

обстріл (29302) Харківщина (6054)


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в нас часом мера Байди нема ніде?
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11.05.2022 23:10 Відповісти
показати весь коментар
11.05.2022 23:48 Відповісти
 
 