ЗСУ з американських гаубиць М777А2 знищили російську САУ "Акація", - Бутусов. ВIДЕО З БОЙОВИХ ПОЗИЦІЙ
Американські гаубиці М777А2, які надходять до усіх гарячих точок фронту, знищили російську САУ "Акація".
Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Перший репортаж з вогневих позицій - американські гаубиці М777А2 Збройних Сил України знищили російську самохідну артилерійську установку 2С3 Акація. Гармати у відмінному стані, працюють дуже точно, російські батареї накривають першими залпами. Американські гармати надходять до усіх гарячих точок фронту", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+90 шеколадный зае%ец
показати весь коментар11.05.2022 23:18 Відповісти Посилання
+73 Мистер Икс #492862
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+60 Александр Кузнецов #348848
показати весь коментар11.05.2022 23:19 Відповісти Посилання
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В оптиці в мене москаль
На вітер поправочка і допобачення
Дамой за «парєбрік», бай-бай!
Сядем в окопчику десь за Дебальцево.
Нас тут багато, не сам!
Глянь, моя рибонька, хвилею полум'я
Ворога б'є "Ураган"
Гай чарівний, ніби променем всипаний,
Чи загадався, чи спить:
Ген на стрункій та високій осичині
Шмат москаляки висить.
Ти не дивись, що гвинтівочка зношена.
Б'є вона влучно щораз.
Кожному "ватніку" зробимо дірочку,
Щоб вже не лізли до нас!
https://twitter.com/QrPtJwN4af81Tbz/status/1524421483761745920 4 ч
Покійний батько розказував, що фашисти пробивали в металевих діжках отвори і скидали такі "конструкції" на окопи червоної арм! Звук був жахливий, до і після батько нічого подібного ніколи більше не чув!Цікаво, що б робили рашисти, якби наші хлопці скинули на цих підорів таку "чудо-зброю"?
Да що за горе таке
https://i.obozrevatel.com/gallery/2022/5/11/31.jpg
П.С. Не понял только почему Цензор не хочет вставлять картинку по этой ссылке
малувато буде
https://www.youtube.com/watch?v=nohYvVACddY "Быстрая тяжелая артиллерия. М777 на учениях в Австралии." Посмотрите как Австралийцы обслуживают эту гаубицу.
Працюємо до ПЕРЕМОГИ!!!
https://twitter.com/i/status/1524101006165958658
Вместо того, чтобы ВАМ ПОГИБАТЬ В ОБРЕЧЁННЫХ НА НЕИЗБЕЖНОЕ ПОРАЖЕНИЕ попытках воевать в Украине против неизвестно насколько, однако понятно, что ОГРОМНОГО ЧИСЛА ОТЛИЧНО ВООРУЖЁННЫХ защитников Украины,
ВАМ НАМНОГО ПРОЩЕ И БЕЗОПАСНЕЕ, А ГЛАВНОЕ - С ШАНСОМ НА УСПЕХ УСТРАНИТЬ основную, главную и практически единственную НАСТОЯЩУЮ ПРИЧИНУ ВАШЕГО РИСКА ПОГИБНУТЬ - УСТРАНИТЬ одержимого глупыми фантазиями и страхом потерять власть Путлера.
Куда он ведёт Россию?
ПОДУМАЙТЕ уже, наконец, НЕ О ПРОШЛОМ, А О БУДУЩЕМ РОССИИ.