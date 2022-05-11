ЗСУ з американських гаубиць М777А2 знищили російську САУ "Акація", - Бутусов. ВIДЕО З БОЙОВИХ ПОЗИЦІЙ

Американські гаубиці М777А2, які надходять до усіх гарячих точок фронту, знищили російську САУ "Акація".

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Перший репортаж з вогневих позицій - американські гаубиці М777А2 Збройних Сил України знищили російську самохідну артилерійську установку 2С3 Акація. Гармати у відмінному стані, працюють дуже точно, російські батареї накривають першими залпами. Американські гармати надходять до усіх гарячих точок фронту", - йдеться в повідомленні.

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