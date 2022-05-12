Вчителі та учні житомирського ліцею №25 попрощалися зі зруйнованою російськими окупантами будівлею свого навчального закладу. ВIДЕО

Педагогічний колектив, батьки та випускники 11 травня зібралися біля ліцею №25, який був зруйнований внаслідок авіаудару, та заспівали гімн закладу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Житомир info.

"Ми сьогодні зібралися з батьками, випускниками та колективом, щоб вшанувати наш рідний ліцей, бо ми розуміємо, що надалі буде зібрання комісії й наш ліцей будуть демонтувати", – cказав директор ліцею №25 Денисюк Іван.

Спочатку не вірила, а потім згадувала, щасливі шкільні роки, розповідає випускниця Ганна про день, коли окупанти зруйнували навчальний заклад.

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"Не вірилося, не вірилося з початку, а коли побачила на власні очі – це було моторошно. Навіть коли бачиш на власні очі, першим прийшло на думку – це спогади: яким він був, яким він був із середини живим, гарним, запах їжі зі столової, дзвінки, як ми сиділи у класі", – ділиться випускниця Ганна Назарчук.

Галина Пономарьова понад 30 років була директором ліцею. За її словами, вона отримала з десяток повідомлень від випускників. Сьогодні вона також доєдналася до акції.

"Той прикрий, або страшний день, 4 березня 2022 року. Я проживаю неподалік, коли відчула цей страшний гуркіт і з балкону подивилася у бік навчального закладу, побачила стовп пилу незрозумілого. Одразу прибігла сюди, на жаль, мене вже не допускали, бо приміщення було оточене. Вже з часом, на другий, день колектив, батьки, випускники мобілізувалися і прийшли рятувати все те, що можна було врятувати", – пригадує ексдиректор ліцею №25 Галина Пономарьова.

Батьки разом з вчителями створили громадську організацію, яка має всіляко сприяти відновленню роботи закладу. Зокрема, сьогоднішню акцію відзняли на відео, у якому колектив закликає прискорити відбудову ліцею.

"У ліцею №25 навчався мій син, у 2019 році він закінчив найкращий навчальний заклад Житомира. Але я не просто мама, а вчитель ліцею №25. Тому для мене цей ліцей любий і дорогий, як мамі, вчителю і просто людині. Спільно створили громадську організацію "ReNOVAtion 25 lyceum", до якої можуть долучитися всі люди. Ми хочемо, щоб нас почула і міська влада, меценати, ті, хто тут поруч у нашому місті, й ті, хто далеко за кордонами нашої рідної України. Громадська організація створена для багатопланових ідей, цілей, які, сподіваюся, будуть досягнуті. Звісно, це і фінансова підтримка, моральна підтримка, гарні ідеї та все те, що продовжить життя нашого навчального закладу",– розповідає вчитель, мама випускника ліцею №25 Наталія Лупаїн.

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Вчителі мають надію, що незабаром зможуть провести урок у класі.

"Ми не знаємо, де будемо працювати, наразі у нас дистанційне навчання. Ми хочемо вийти 1 вересня на оффлайн навчання, побачити своїх діток, побачити живі очі й викладати їм предмети", – каже вчителька ліцею №25 Світлана Хасіна.

Також сьогодні пролунав "останній дзвоник" для зруйнованого ліцею. Адже у цьому приміщенні більше не буде уроків, перерв або шкільних свят.

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