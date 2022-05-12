"Буде довіку стояти праведне місто Марії": Вакарчук представив кліп на пісню про Маріуполь. ВIДЕО

Святослав Вакарчук представив кліп на пісню "Місто Марії". Відео скаладається з кадрів оборони Маріуполя від рашистських окупантів.

Відео опубліковано на сторінці Вакарчука у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

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