"Буде довіку стояти праведне місто Марії": Вакарчук представив кліп на пісню про Маріуполь. ВIДЕО
Святослав Вакарчук представив кліп на пісню "Місто Марії". Відео скаладається з кадрів оборони Маріуполя від рашистських окупантів.
Відео опубліковано на сторінці Вакарчука у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+12 Денис Коновалов #376331
показати весь коментар12.05.2022 10:03 Відповісти Посилання
+10 Валентина Саюн
показати весь коментар12.05.2022 09:51 Відповісти Посилання
+8 Mark #517628
показати весь коментар12.05.2022 10:16 Відповісти Посилання
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Домаха- фортеця Павла- святої Марії- Маріуполь
https://localhistory.org.ua/texts/reportazhi/mariupol-tse-********/
Бо ОЕ - це легенда української сцени - в Україні ніколи не було і поки немає іншої на стільки титулованої і крутої команди.
Ви, покидькі, хоча б під час війни засунули б свої політичні амбіції собі в зад і перестали б обливати брудом патріотів України!
Роботодавець платить білу зарплату і податки в бюджет України, а не Кіпру і Мордору як наш гарант.
Ти видно з секти "73%", бо такий агресивний і не стриманий.
Наш "Віслюк Апокаліпсису" привів покидьків, ослабив державу, а тепер маємо війну.
Іноді краще співати.
Це можна і про Зеленського сказати, але некомпетентний Вакарчук пішов і зайнявся тим, що у нього виходить найкраще, а Зеленський залишився і зайнявся зі своїми друзями-покидьками тим, в чому поняття не має., а по факту розвів срач інфррмаційний і угробив країну.
Голосуйте ще раз бл*ть по приколу, якщо ще не наржалися!
Те ******* фанати рошенкі не можуть йому простити те, що він відібрав пару % голосів на виборах-2019 до Ради і при цьому провів у Раду набагато більше проукраїнськії нардепів - то це проблема ******** фанатиків, а не Вакарчука.
Ви, рошенкі, ніяк не можете зрозуміти, що в країні ВІЙНА і потрібно хоча б до перемоги перестати боротися за електорат, закидуючи гімном політичних конкурентів і об'єднатися не заради порошенкі і не навколо порошенкі, а заради України і навколо України!
Що з бійцями ?
Особисто для мене вони саме цінне що там є.