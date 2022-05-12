Окупанти 16 березня пострілами в спину вбили двох беззбройних цивільних під Києвом. ВIДЕО камер спостереження
Телеканал CNN оприлюднив відео воєнного злочину російських окупантів. 16 березня вони в спину розстріляли під Києвом власника та охоронця автосалону, а сам салон пограбували.
Американські журналісти змогли отримати відео з камер спостереження автосалону, повідомляє Цензор.НЕТ.
Ці кадри були зняті 16 березня. П’ятеро російських військових намагалися потрапити всередину автосалону. До них підійшли власник та охоронець закладу. Цивільних чоловіків обшукали, потім відпустили. Але коли вони почали повертатися назад - окупанти відкрили огонь ззаду.
Власник автосалону загинув на місці. Охоронець зумів дістатися до свого посту й викликати допомогу, але врятувати його не вдалося - він помер від втрати крові.
Українська прокуратура розслідує те, що сталося як воєнний злочин.
Телеканал CNN попросив Міноборони РФ про коментар, але досі не отримав відповідь.
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Ці їбані потвори тільки з цивільними і вміють воювати. І тільки підступно. Зверніть увагу, як вони все роблять підступно - вторглися, застрелюють беззбройних в спину і т.д.
так само їздити десь поза межами кацапії на рос номерах має бути небезпечно...
На жаль, так вважає ще багато хто в нас. Почитайте недавній пост Антона Сененка у ФБ.
Це все щедро намазувалось товстим шаром пропаганди останнє як мінімум сторіччя. Знімались фільмокілометри і друкувались книжкотонни пропаганди як художньої так і псевдодокументальної. Проводились різноманітні фестивалі, співались пєсні і плясались пляскі в усіх можливих неможливих місцях. Називались вулиці, проспекти, мікрорайони і міста в честь усіх можливих представників цього лайна. Лайна було стільки що кількість переросла в якість - в нього вірили не тільки його творці але багато хто в цілому світі.
Але вистачило ЗСУ і ******** технологій щоб питання чим є російська армія стало зрозумілим всім.
Пропагандистский (извиняюсь перед родственниками убитых) потенциал этого видео огромен.
Во-вторых, оно сделано CNN, которое отвечает за достоверность видео.
В-третьих, очень сложно подделать такое видео.
Посмотрите оригинал на английском. Там больше подробностей.
і пи*дливібоєздатні "підрозділи, а Зеленського вже скоро проголосять Генералісімусом всія України, за виключенням тої території, яку "про*бали"віддали оркам.