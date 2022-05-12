Окупанти 16 березня пострілами в спину вбили двох беззбройних цивільних під Києвом. ВIДЕО камер спостереження

Телеканал CNN оприлюднив відео воєнного злочину російських окупантів. 16 березня вони в спину розстріляли під Києвом власника та охоронця автосалону, а сам салон пограбували.

Американські журналісти змогли отримати відео з камер спостереження автосалону, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ці кадри були зняті 16 березня. П’ятеро російських військових намагалися потрапити всередину автосалону. До них підійшли власник та охоронець закладу. Цивільних чоловіків обшукали, потім відпустили. Але коли вони почали повертатися назад - окупанти відкрили огонь ззаду.

Власник автосалону загинув на місці. Охоронець зумів дістатися до свого посту й викликати допомогу, але врятувати його не вдалося - він помер від втрати крові.

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Українська прокуратура розслідує те, що сталося як воєнний злочин.

Телеканал CNN попросив Міноборони РФ про коментар, але досі не отримав відповідь.