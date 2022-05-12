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Окупанти 16 березня пострілами в спину вбили двох беззбройних цивільних під Києвом. ВIДЕО камер спостереження

Телеканал CNN оприлюднив відео воєнного злочину російських окупантів. 16 березня вони в спину розстріляли під Києвом власника та охоронця автосалону, а сам салон пограбували.

Американські журналісти змогли отримати відео з камер спостереження автосалону, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ці кадри були зняті 16 березня. П’ятеро російських військових намагалися потрапити всередину автосалону. До них підійшли власник та охоронець закладу. Цивільних чоловіків обшукали, потім відпустили. Але коли вони почали повертатися назад - окупанти відкрили огонь ззаду.

Окупанти 16 березня пострілами в спину вбили двох беззбройних цивільних під Києвом 01

Власник автосалону загинув на місці. Охоронець зумів дістатися до свого посту й викликати допомогу, але врятувати його не вдалося - він помер від втрати крові.

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Окупанти 16 березня пострілами в спину вбили двох беззбройних цивільних під Києвом 02

Українська прокуратура розслідує те, що сталося як воєнний злочин.

Телеканал CNN попросив Міноборони РФ про коментар, але досі не отримав відповідь.

Окупанти 16 березня пострілами в спину вбили двох беззбройних цивільних під Києвом 03

Автор: 

Київська область (4105) воєнні злочини (1882)


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Топ коментарі
+76
"нас на учения послали, мы даже не знали что на Украине"
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12.05.2022 10:38 Відповісти
+58
КАЦАПСКУЮ МРАЗЬ мы должны УБИТЬ ВСЮ !!!
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12.05.2022 10:40 Відповісти
+43
Зато как рашисты в плену поют что их абманули на учениях и не хатят вайны а хатят к маме. А у нас поразвешивали уши и верят что только проклятый путен во всем винават а рузгий нарот овечьки обманутые
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12.05.2022 10:41 Відповісти
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"нас на учения послали, мы даже не знали что на Украине"
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12.05.2022 10:38 Відповісти
Нас абманулі, пустітє пажаласьа к мамкє!!1

Ці їбані потвори тільки з цивільними і вміють воювати. І тільки підступно. Зверніть увагу, як вони все роблять підступно - вторглися, застрелюють беззбройних в спину і т.д.
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12.05.2022 13:07 Відповісти
Маю надію, що ці потвори вже червей годують...
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12.05.2022 10:39 Відповісти
хробаків
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12.05.2022 10:47 Відповісти
КАЦАПСКУЮ МРАЗЬ мы должны УБИТЬ ВСЮ !!!
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12.05.2022 10:40 Відповісти
Зато как рашисты в плену поют что их абманули на учениях и не хатят вайны а хатят к маме. А у нас поразвешивали уши и верят что только проклятый путен во всем винават а рузгий нарот овечьки обманутые
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12.05.2022 10:41 Відповісти
Давно їм уже ніхто не вірить! Казали хлопці -партизани: " Мені хату спалили а я повинен їм "соплі витирать?" Посеред лісу спостерігачів ООН немає! А дикі кабани їсти хочуть!"
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12.05.2022 10:47 Відповісти
Це чеченці ж і розповідали. кацап добрий тільки в плєну. Коли це зрозуміли,почали мамам голови відправлять
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12.05.2022 11:34 Відповісти
Ну а чего бы им не петь, раз наши хавают это дерьмо, и панькаются с ними...в тоже время они нашим пленным "розочки" вырезают.
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12.05.2022 12:33 Відповісти
кацапським тваринам ніде не буде спокою...
так само їздити десь поза межами кацапії на рос номерах має бути небезпечно...
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12.05.2022 10:42 Відповісти
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12.05.2022 10:44 Відповісти
в спину цивільним після обшуку... прокурви, документуйте ретельно та правильно! Не проїбайте!
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12.05.2022 10:45 Відповісти
Після того як "про*бали" південь України, у мене глибокі сумніви в ефективності роботи Ze-команди(
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12.05.2022 12:16 Відповісти
Ета пириадетые биндеравцы, пастановка, ето не мы, расия нинакаво не нападала
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12.05.2022 10:49 Відповісти
страшно представить что они делают с людьми в Херсоне, Мелитополе, и остальных городах которые сдали Зекоманда
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12.05.2022 10:51 Відповісти
Ані іх чєм-та справациравалі.

На жаль, так вважає ще багато хто в нас. Почитайте недавній пост Антона Сененка у ФБ.
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12.05.2022 11:14 Відповісти
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12.05.2022 16:55 Відповісти
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12.05.2022 16:53 Відповісти
Треба підозру виставляти...
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12.05.2022 10:55 Відповісти
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12.05.2022 11:00 Відповісти
убийство россиян отныне грехом не считается, посколько они не люди
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12.05.2022 11:01 Відповісти
Это обычная практика россиянских штурмовых подразделений:убивать всех в том числе и цивильных чтобы они не могли сообщит оперативную обстановку и и месторасположение этих самых россиянских подразделений. В том числе и поэтому россияне в Буче,Бородянке держали цивильное население в подвалах и не давали ходить по улице,не давали разбирать завалы и откапывать учелевших. Обычная циничная практика русских солдат-еще со времен Чечни. Русские солдаты в Украине ведут себя даже хуже чем солдаты Гитлеровского рейха-которые почем зря мирное население не убивали
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12.05.2022 11:02 Відповісти
єто "обычная" практика банды мародеров
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12.05.2022 11:39 Відповісти
там вже багатовікова практика.
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12.05.2022 14:54 Відповісти
З часів татаро-монголів нічого не змінилося .....
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12.05.2022 16:49 Відповісти
Москаль- то не людина
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12.05.2022 11:05 Відповісти
Но очень похожь на людину и тому вводить в оману. Москаль-це животное,тварина по-нашому
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12.05.2022 19:00 Відповісти
Какие на ....... переговоры
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12.05.2022 11:09 Відповісти
Одним з наслідків цієї війни буде повна руйнація міфу, на світовому рівні, про якусь "честь", "доблесть" чи "отвагу" російської армії.
Це все щедро намазувалось товстим шаром пропаганди останнє як мінімум сторіччя. Знімались фільмокілометри і друкувались книжкотонни пропаганди як художньої так і псевдодокументальної. Проводились різноманітні фестивалі, співались пєсні і плясались пляскі в усіх можливих неможливих місцях. Називались вулиці, проспекти, мікрорайони і міста в честь усіх можливих представників цього лайна. Лайна було стільки що кількість переросла в якість - в нього вірили не тільки його творці але багато хто в цілому світі.

Але вистачило ЗСУ і ******** технологій щоб питання чим є російська армія стало зрозумілим всім.
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12.05.2022 11:13 Відповісти
Надо просить разрешения у CNN на публикацию этого видео на русском языке в Ютубе, Тик-Токе и т.д.
Пропагандистский (извиняюсь перед родственниками убитых) потенциал этого видео огромен.
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12.05.2022 11:14 Відповісти
та таких відео вже сотні
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12.05.2022 11:36 Відповісти
Во-первых, это видео не российское и не украинское, т.е. оно не пропагандистское.
Во-вторых, оно сделано CNN, которое отвечает за достоверность видео.
В-третьих, очень сложно подделать такое видео.
Посмотрите оригинал на английском. Там больше подробностей.
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12.05.2022 12:03 Відповісти
....а предатель бонэвтик все "А мире" печется, все хочет "пА средине" сойтись. Да уж. Выбрали так выбрали в 19-м году. От вам долбни проклятые и: "Хужэ нэ будэ!... Хужэ нэ будэ ны за шо. Хто нэбудь, абы нэ Порошенко"... Вин опустыв нас ужэ ныжче плинтуса!... Липецка хвабрыка.. Свынарчукы... Ыыыы... Абырвалг..." Долбо"бы проклятые. Всю страну развалили своим гАлАсАванием. Твари конченные. Но мы то за что страдаем? Те, кто не голосовал за это недоразумение, которое каждый день пытается заглянуть Путину в задницу? Мы за что должны страдать? СЦуки 73%-ные, все свалили на западную, и "вАюют" на "мукачевских" фронтах. Идите мрази, защищайте свое ничтожество у власти. Так куда там? Проклятые пАрАхАботы только и воюют. Порохоботы гибнут чтобы на следующих выборах "мукачевские фронтовики" опять нахлобучили очередного дятла, себе подобного, на шею тому, что останется от страны. .Бо их же, тварей, все равно будет больше. Наши все на фронте "лягут", а эти бодрячком припрутся гАлАсАвать... Ненавижу, твари...
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12.05.2022 11:24 Відповісти
З Ze-команди вже ліплять героїв, достатньо спробувати глянути бєнємарафон. Аресовичі-подоляки-арахамії-верещучки самі пи*дливі боєздатні "підрозділи, а Зеленського вже скоро проголосять Генералісімусом всія України, за виключенням тої території, яку "про*бали"віддали оркам.
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12.05.2022 12:24 Відповісти
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12.05.2022 16:48 Відповісти
в Мукачевах і без них достатньо зе=дебілів!
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12.05.2022 14:58 Відповісти
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12.05.2022 16:52 Відповісти
зелень - гірше за пуйла і москалів , бо прикидається "своїми" ..... та б'є ножем в спину .....
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12.05.2022 16:52 Відповісти
Подлейшее преступление не имеющее ни какого смысла, впрочем как и все, что делает кацапская мразота!
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12.05.2022 11:35 Відповісти
этим тварям кацапским место в зоопарке
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12.05.2022 14:19 Відповісти
Цє братскій нарот?
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12.05.2022 15:06 Відповісти
Для награды этим военам дайте живительную евтаназию.
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12.05.2022 15:49 Відповісти
Как это скрепно и по-военному - стрелять в спину гражданским безоружным людям... Еще один повод ********** гордиться своей военной сволотой!
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12.05.2022 17:31 Відповісти
это как диды!!! всегда так
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12.05.2022 23:25 Відповісти
чисто по кацапски
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12.05.2022 21:13 Відповісти
главное маме позвонить..... и ******** евойной жоны от Ашотиков...
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12.05.2022 23:24 Відповісти
 
 