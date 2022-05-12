Франківські художники зібрали вже понад 200 тисяч гривень для потреб української армії. ВIДЕО
Франківські художники на місцевому аукціоні від лютого зібрали вже понад 200 тисяч гривень для потреб української армії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Подробиці, один з учасників організації допомоги військовим франківський художник Богдан Бринський.
Більшість своїх полотен Бринський створив у своїй майстерні, яка нині стала прихистком для ще одного митця, який зумів вибратись з Ірпеня. Сергій Лаушкін розповідає: весь свій творчий доробок - картини та скульптури - він залишив вдома. Був впевнений, що їде ненадовго і скоро повернеться. Та й у Франківську він не сидить без діла. Практично щодня малює, передусім - аби відволіктися.
Обидва художники - з числа тих, хто працює на мистецькому фронті та допомагають українському війську ще із 2014-го. Вони разом з іншими колегами з Мистецького братства постійно виставляють на торги свої полотна, не лише в Україні, але і за кордоном. А виручені кошти переказують на потреби Збройних сил.
