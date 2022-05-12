"Красіво горить!", - бійці 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка знищують окупантів. ВIДЕО

Бійці 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка знищують окупантів опублікували відеозапис боїв підрозділу проти російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеоролик з фрагментами боїв опубліковані на сторінці бригади в соцмережі.

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