"Красіво горить!", - бійці 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка знищують окупантів. ВIДЕО
Бійці 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка знищують окупантів опублікували відеозапис боїв підрозділу проти російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеоролик з фрагментами боїв опубліковані на сторінці бригади в соцмережі.
Топ коментарі
+31 Sergei Sergei #259809
показати весь коментар12.05.2022 12:03 Відповісти Посилання
+28 MAKAROV #508144
показати весь коментар12.05.2022 11:54 Відповісти Посилання
+28 Олександр Кирик
показати весь коментар12.05.2022 11:56 Відповісти Посилання
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Продовжуйте жити в рожевих окулярах, зараз Арестович вам їще розкаже
Санкції цієї статті у випадку заподіяння особливо великої шкоди, карається штрафом від 200 до 500 тисяч рублів, виправними роботами терміном до 2 років або арештом терміном до шести місяців.
За даними слідства, військовослужбовці в/ч 10801 під час виконання спеціальних бойових завдань, отримавши неправомірний доступ до алкоголю в м. Кіровську (Луганська область), помилково здійснили передислокацію до позицій ЗСУ.
Зрозумівши свою помилку, солдати втекли, кинувши три одиниці техніки та ********** до неї.
Слава 92-й!
Слава воїнам ЗСУ!!!