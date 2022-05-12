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"Красіво горить!", - бійці 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка знищують окупантів. ВIДЕО

Бійці 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка знищують окупантів опублікували відеозапис боїв підрозділу проти російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеоролик з фрагментами боїв опубліковані на сторінці бригади в соцмережі.

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Автор: 

армія рф (17906) знищення (7618) 92 окрема штурмова бригада (257)


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Топ коментарі
+31
Щиро дякую Вам ЗСУ!
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12.05.2022 12:03 Відповісти
+28
неправильний заголовок. Гарно знищують русняве лайно, ось так треба
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12.05.2022 11:54 Відповісти
+28
Прокуратура Оренбурзької області порушила кримінальну справу за ознаками скоєння злочину, передбаченого ст. 293 КК РФ (недбалість) на групу військових в/ч 10801.
Санкції цієї статті у випадку заподіяння особливо великої шкоди, карається штрафом від 200 до 500 тисяч рублів, виправними роботами терміном до 2 років або арештом терміном до шести місяців.

За даними слідства, військовослужбовці в/ч 10801 під час виконання спеціальних бойових завдань, отримавши неправомірний доступ до алкоголю в м. Кіровську (Луганська область), помилково здійснили передислокацію до позицій ЗСУ.

Зрозумівши свою помилку, солдати втекли, кинувши три одиниці техніки та ********** до неї.
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12.05.2022 11:56 Відповісти
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12.05.2022 11:51 Відповісти
І собачка допомогає.
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12.05.2022 12:04 Відповісти
Орки даже дохрена боеприпасов оставили.
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12.05.2022 11:52 Відповісти
Це кацапські перевдягання??
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12.05.2022 12:03 Відповісти
Схоже бот працює.
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12.05.2022 12:08 Відповісти
Про командувача морпіхів Баранюка в полоні теж так казали.
Продовжуйте жити в рожевих окулярах, зараз Арестович вам їще розкаже
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12.05.2022 14:10 Відповісти
неправильний заголовок. Гарно знищують русняве лайно, ось так треба
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12.05.2022 11:54 Відповісти
Прокуратура Оренбурзької області порушила кримінальну справу за ознаками скоєння злочину, передбаченого ст. 293 КК РФ (недбалість) на групу військових в/ч 10801.
Санкції цієї статті у випадку заподіяння особливо великої шкоди, карається штрафом від 200 до 500 тисяч рублів, виправними роботами терміном до 2 років або арештом терміном до шести місяців.

За даними слідства, військовослужбовці в/ч 10801 під час виконання спеціальних бойових завдань, отримавши неправомірний доступ до алкоголю в м. Кіровську (Луганська область), помилково здійснили передислокацію до позицій ЗСУ.

Зрозумівши свою помилку, солдати втекли, кинувши три одиниці техніки та ********** до неї.
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12.05.2022 11:56 Відповісти
Щиро дякую Вам ЗСУ!
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12.05.2022 12:03 Відповісти
Спочатку на дорозі красіво горів трактор?
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12.05.2022 12:07 Відповісти
всі орки красіво горять
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12.05.2022 12:50 Відповісти
Він тягнув z-урал.
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12.05.2022 12:51 Відповісти
Трактор немного поспешил на сбор металлолома.
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12.05.2022 13:01 Відповісти
схоже на те(
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12.05.2022 14:09 Відповісти
я думаю его мокши в качестве заслона выставили
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12.05.2022 14:16 Відповісти
Слава Героям! Слава Україні!
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12.05.2022 12:19 Відповісти
Не плохо
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12.05.2022 12:27 Відповісти
Бережи вас Господь, хлопчики
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12.05.2022 12:44 Відповісти
головне після перемоги побудувати справжню Україну, а не передавати це в руки... ну... руки... які нічого не ворували, або ще щось...
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12.05.2022 12:54 Відповісти
Бандеромобиль - запрещенное оружие! Даже мастер спорта Какашенков подливу в штаны пускает, когда говорит о нем!
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12.05.2022 12:55 Відповісти
Низкий поклон нашим защитникам. Какие смелые воины... Выкладывают реальные видео, круче, чем постановочные в американских блокбастерах. Это какое нужно иметь мужество, чтобы так громить врага!
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12.05.2022 14:27 Відповісти
Можна дивитися нескінченно!!!
Слава 92-й!
Слава воїнам ЗСУ!!!
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12.05.2022 16:34 Відповісти
 
 