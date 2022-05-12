"Знищили два танки, одну БМП і особового складу - до взводу", - три групи спецпризначенців провели штурмову операцію в окупованому селі на Харківщині. ВIДЕО

Три групи українських спецпризначенців провели штурмову операцію в окупованому селі на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті Радіо Свобода. За результатами штурмових дій було знищено два танка, одну БМП і особового складу - до взводу.

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