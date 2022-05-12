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"Знищили два танки, одну БМП і особового складу - до взводу", - три групи спецпризначенців провели штурмову операцію в окупованому селі на Харківщині. ВIДЕО

Три групи українських спецпризначенців провели штурмову операцію в окупованому селі на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті Радіо Свобода. За результатами штурмових дій було знищено два танка, одну БМП і особового складу - до взводу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Росіяни мають вас боятися. Для мене честь допомагати вам", - британський доброволець Конор Брейсвейт на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17906) Харківщина (6054) знищення (7618)


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Топ коментарі
+38
"зєльонка" вже повним ходом допомагає нашим захисникам! Дякуємо вам хлопці!
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12.05.2022 12:09 Відповісти
+28
Тихо прийшли наші хлопці , поклали приблизно 30 - ть орків і техніку і
тихо пішли !!

Молодці 👍🏼👍🏼👍🏼💪✊🙏🏼
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12.05.2022 12:19 Відповісти
+18
А все эти местные силовики, управленческие кадры, губернатор были назначены зелёной властью
Она за своих назначенцев, которые оказались предателями разве не должна отвечать?
Да и крымский перешеек разминировали не местные, а ведомство мадам Верещук по указанию президента.
Во всяком случае она так писала, докладывая о досрочном выполнении этого указания.
Всё в интернете есть.
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12.05.2022 12:37 Відповісти
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"зєльонка" вже повним ходом допомагає нашим захисникам! Дякуємо вам хлопці!
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12.05.2022 12:09 Відповісти
якби то це було б під Білгородом, а не під Харковом...
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12.05.2022 12:13 Відповісти
Як пояснив Шерлок Холмс - коли гадюка "отримує по морді" то повертається назад і кусає того хто попадеться на її щляху Надіюся що саме так і станеться!
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12.05.2022 12:21 Відповісти
Велика ймовірність, що ця авантюра путлєра і прихвостнів закінчиться бунтом на кацапердії. "Бєссмислєнним і бєспощадним", як і сама кацапердія.
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12.05.2022 12:40 Відповісти
як би під мацквою, то ще краще.
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12.05.2022 12:32 Відповісти
Ипашьте каZZапов !!!
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12.05.2022 12:15 Відповісти
Россияне восемь лет утверждали, что их на Донбассе нет и всё спрашивали где доказательства?
Вы из этой же команды?
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12.05.2022 12:31 Відповісти
Тихо прийшли наші хлопці , поклали приблизно 30 - ть орків і техніку і
тихо пішли !!

Молодці 👍🏼👍🏼👍🏼💪✊🙏🏼
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12.05.2022 12:19 Відповісти
які докази ? саме луче слово Без втрат . дякую хлопці.
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12.05.2022 12:23 Відповісти
ракета "Нептун", коротка https://mezha.media/2022/04/14/r-360-neptun-krylata-raketa-iaka-vtopyla-moskvu/ історія створення , випробувань та взяття на озброєння
особливо корисно почитати тим, хто верещать про згортання ракетних програм після 2019

Протягом 2019-2020 рр. випробування продовжувалися, а 27-30 травня 2020 р. відбулись державні випробування на полігоні «Алібей». 23 серпня 2020 року ракетний комплекс «Нептун» був прийнятий на озброєння. Цікаво, що розробка усього комплексу РК-360МЦ «Нептун» включно з крилатою ракетою та всіма машинами обійшлась Україні лише у $40 млн. За західними мірками це мізерна сума.
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12.05.2022 12:26 Відповісти
хватит отмазывать своего бога - сколько асфальта на на изготовления «Нептуна» он выделил...?
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12.05.2022 12:30 Відповісти
прекрасні дороги - це один з найважливіших етапів підготовки до війни
саме завдяки прекрасним дорогам було врятовано тисячі поранених, сотні тисяч біженців, які встигли виїхати та було вчасно доставлено на передову велетенської кількості західного озброєння від західних кордонів
Логістика - це один з ключових елементів ******** війни
ми переможемо в тому числі у значній мірі саме завдяки завчасно побудованим дорогам
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12.05.2022 12:37 Відповісти
Будеш воювати в броніку з асфальта?
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12.05.2022 12:39 Відповісти
так. на відміну від тебе
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12.05.2022 12:43 Відповісти
да быстро по эти дорогам кацапы оккупировали юг - кто там разминированием занимался...?
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12.05.2022 12:43 Відповісти
у тебе ж відповідь чітко вказана у методичці, навіщо ж ти мене питаєш?
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12.05.2022 12:45 Відповісти
сколько асфальта на на изготовления «Нептуна» он выделил...?
тебя об этом спросил...
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12.05.2022 12:44 Відповісти
китайські риболовельні джонки не витримають шторму більше 5 балів
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12.05.2022 12:47 Відповісти
иди уже помолись БоНеВтику...
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12.05.2022 12:48 Відповісти
То есть, хорошие дороги нас ускоряют, а кацапов, наоборот, тормозят?
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12.05.2022 18:51 Відповісти
Вот, если б мы выполнили оборонзаказ и поставили в строй хотя бы одну бригаду комплексов «Гром» или «Сапсан», или «Гром-2», или «Борисфен», у нас разработок там с десяток оперативно-тактических ракет с гарантированной дальностью пуска 480 километров. Аналог Искандера, можно так сказать. Тогда да, нужно было бы сделать в первый же день. Нанести ракетный удар по обоим пролетам моста - и по автомобильному, и по ЖД - и тем самым воспретить возможность переброски войск и входа их с Крымского полуострова», военный эксперт Игорь Жданов.
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12.05.2022 12:44 Відповісти
дивно, що всі військові на 73% голосували за Зеленського
як гадаєш, чому?
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12.05.2022 12:49 Відповісти
А вот ******* не надо. А те кто голосовали, сейчас признают что ошиблись и за клоунов голосовать теперь не будут. К тому же воюет на фронте воинствующее меньшинство, а те кто голосовал, что бы поржать, прячутся по тылам в западной части Украины и пытаются всеми правдами и неправдами за границу рвануть. Может расскажешь где на каких фронтах тищенко-каклета воюет, а юзик , а мальчик ушедший в лес. А промакашка-абрестовичь за какие подвиги подполковника получил? Это под каким полковником он побывал?
Звания и награды должны наши воины получать и деньги, а не шваль всякая.
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12.05.2022 15:40 Відповісти
Згортання і не було, як і фінансування, ось вивчай https://texty.org.ua/fragments/102407/artem-kazhe-sho-perehodyt-na-odnodennyj-tyzhden-cherez-brak-zamovlen-na-vyhotovlennya-zbroyi-minoborony-***********-zamovlennya-ye/
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12.05.2022 15:18 Відповісти
На Юге Украины все руководство расставлялось дерьмаком, вот и получили результат. А теперь оп хочет обвинить во всем военных и Залужного.

Беспрецедентный акт измены: боец ТрО объяснил, почему Россия смогла оккупировать ХерсонщинуЧетверг, 12 мая 2022, 11:41

Российские войска смогли оккупировать Херсонскую область из-за беспрецедентного акта государственной измены со стороны местных властей. Коллаборанты среди политиков и силовиков саботировали оборонные меры, что привело https://apostrophe.ua/news/society/2022-05-07/ubyem-okkupantov-skolko-nado-u-zelenskogo-anonsirovali-osvobojdenie-hersonschinyi/268324 к захвату Херсонщины рашистами.

Об этом в эфире Апостроф TV заявил член координационного совета Движения сопротивления "Свободная Украина", боец ТрО ВСУ Сергей Пархоменко.

"К большому сожалению, именно в Херсонской области был совершен беспрецедентный акт государственной измены со стороны местного руководства, со стороны местных силовиков, которые подготовили почву для оккупации региона. Они сделали возможным окружение Мариуполя. Этот акт они совершили еще в 2021 году, когда российская федерация рассматривала возможность проведения операции для того, чтобы взять под контроль дамбу в Новой Каховке и возобновить подачу воды в засыхавший Крым. Тогда, в 2021 году, было понятно, что именно в Херсонской области у них полностью сформирована агентурная сеть из местных политиков, коллаборантов-силовиков", - объяснил Пархоменко.

Именно из-за функционирования агентурной сети в Херсонской области российские войска смогли оккупировать регион. Власти саботировали оборонные меры, что в дальнейшем привело к захвату области и уничтожению Мариуполя и Волновахи.

"В связи с этим был осуществлен саботаж оборонных мероприятий, не взорваны мосты и другие объекты инфраструктуры и захвачена область. Вопрос, что делать с коллаборантами? После войны с ними жестко разберемся. Никто из сдавших область от ответственности не уйдет. Речь идет именно о конкретных местных чиновниках, политиках и силовиках, именно к ним будут вопросы, и они предстанут перед справедливым судом как люди, способствовавшие оккупации юга Украины, уничтожению города Мариуполь, города Волноваха, и виновные в гибели тысяч и тысяч украинских граждан", - подчеркнул Пархоменко.
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12.05.2022 12:26 Відповісти
А все эти местные силовики, управленческие кадры, губернатор были назначены зелёной властью
Она за своих назначенцев, которые оказались предателями разве не должна отвечать?
Да и крымский перешеек разминировали не местные, а ведомство мадам Верещук по указанию президента.
Во всяком случае она так писала, докладывая о досрочном выполнении этого указания.
Всё в интернете есть.
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12.05.2022 12:37 Відповісти
Можна посилання на новину, де Верещук рапортує про розмінування?

Просто цікаво.
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12.05.2022 12:42 Відповісти
Ща буде ...
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12.05.2022 13:48 Відповісти
14 февраля 2022года. УНН. На КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" начали курсировать шаттлы от пункта пропуска к админчерте. Об этом на своей странице в Facebook рассказала вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Задание выполнено . НА НЕДЕЛЮ РАНЬШЕ ДЕДЛАЙНА !. Шаг за шагом меняем реальность - написала она …
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12.05.2022 13:49 Відповісти
Задание выполнено. На неделю раньше дедлайна.
https://www.unn.com.ua/ru/news/1963884-vereschuk-na-kpvv-chongar-ta-kalanchak-zapustili-shatli-vid-punktu-propusku-do-adminmezhi
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12.05.2022 13:51 Відповісти
ти вказав ссилку на те, що Подоляк герой
запутався у методичках?
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12.05.2022 12:42 Відповісти
єрунда якась ... хто показує обличчя "спецпризначенців" ??
Крім того. Чого це "спецпризначенці" штурмують населені пункти ? Для цього є армія, наче ...
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12.05.2022 12:28 Відповісти
Значить, тут спецпризначенці були доцільніші. Їх менше видно і чути, ніж гуркотливу армію.
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12.05.2022 12:42 Відповісти
Спецпризначенці - це не штурмові підрозділи. СП - це розвідка, наведення авіаударів, снайперська робота, диверсійна. У нас СП називають кого завгодно.
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12.05.2022 19:01 Відповісти
орки починають щось підозрювати...

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12.05.2022 12:34 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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12.05.2022 12:37 Відповісти
Спасибі Вам ,хлопці,Боже Вас бережи.
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12.05.2022 22:49 Відповісти
 
 