УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4506 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
12 669 27

Вибухівка в милиці: СБУ викрила та затримала зловмисника, що планував теракт у Запоріжжі. ВIДЕО

Зловмисником виявився мешканець Дніпра, 1966 року народження. Він хотів посіяти хаос та паніку у Запоріжжі і для цього спланував злочин на об’єкті масового скупчення людей у центрі міста.

 Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у СБУ.

"Вибуховий пристрій виготовив сам і замаскував його під милицю. Він вмонтував у її порожнину піропатрон, вибухову речовину, а для посилення ефекту ураження – начинив вибухівку елементами вражаючої дії: цвяхами та болтами. Чоловік намагався "заплутати сліди" і за два дні до запланованої дати теракту прибув у Запоріжжя із західного регіону", - йдеться у повідомленні.

СБУ вдалося розкрити його злочинні наміри і спрацювати на випередження. Українська спецслужба затримала його у "підпільному" помешканні, а вибухівку було знешкоджено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контррозвідка СБУ викрила на Львівщині агента російських спецслужб

Наразі тривають слідчо-оперативні дії, затриманий дає свідчення, відпрацьовується версія причетності російських спецслужб до підготовки злочину.

затримання (4376) Запоріжжя (2389) СБУ (13377) теракт (1070)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Бандерівську смузі йому в дупло і нехай танцює, *****!
показати весь коментар
12.05.2022 12:34 Відповісти
+6
Терорист на милицях. Кабздєц.

показати весь коментар
12.05.2022 12:41 Відповісти
+6
********- в україні вже давно немає МЕНТІВ. ))) ******)) ідинахуйбот
показати весь коментар
12.05.2022 12:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бандерівську смузі йому в дупло і нехай танцює, *****!
показати весь коментар
12.05.2022 12:34 Відповісти
і підпалити....хай "яблучко" зтанцює.
показати весь коментар
12.05.2022 12:37 Відповісти
Славно попрацювали. В моєму містечку менти спинили хлопця на розібраному скутері, троє складають на нього протокол. Герої, правда?
показати весь коментар
12.05.2022 12:39 Відповісти
********- в україні вже давно немає МЕНТІВ. ))) ******)) ідинахуйбот
показати весь коментар
12.05.2022 12:42 Відповісти
Поліція веде себе як мєнти погані, від того що їх називати поліцейськими, вони бути мєнтами не перестануть. Потрібна реформа. Пів року назад мене мєнти зупинили на вулиці, посадили в свою машину і відвезли в місцевий воєнкомат. Там 50 хвилин потримали і відпустили. Протокол затримання не складали. Коли я телефонував на 102 і повідомляв про злочин, операторка відмовилась реагувати на мій дзвінок. Я понаписував заяви в поліцію, ДБР, ВСП, але ніхто не відреагував, навіть формально, хоча за незаконне обмеження свободи посадовою особою передбачена відповідальність до 8-ми років тюрми. Тому вони і мєнти або мусора. Поліції в цій країні немає.
показати весь коментар
12.05.2022 13:06 Відповісти
І що тобі у "військкоматі" сказали (якого вже давно нема)? Як же ви -брехуни кацапські заїбли своєю тупістю: один про "мєнтів" пише другий - про "воєнкомат"
показати весь коментар
12.05.2022 13:18 Відповісти
теж не зрозумів, якце "мєнти протримали у військоматі", брєд сівого мєріна якийсь)
показати весь коментар
12.05.2022 18:07 Відповісти
Чому брєд? 8 ранку, йду на роботу, мені перегороджує дорогу якийсь чоловік і каже, що він з воєнкомату і просить щоб я показав йому документи які посвідчуюють особу, бо у нього є список призовників і йому треба звірити чи там є моє імя. Я попросив його предявити документи, щоб я переконався хто він. Він відмовився, тоді до мене підійшли двоє поліцейських і почали вимагати, щоб я їм предявив документи, бо їм треба звірити мої дані зі списком призовників. Звичайно я всім трьом відмовив, по перше такої причини перевірки документів не існує - вимоги поліцейського були незаконними, по друге вони не представились, а в нас діє Закон про захист персональних даних, і особи які обробляють мої перс. дані мають представитись і розказати що вони будуть робити з моїми перс. даними, і лівим людям які можуть понабирати на мене кредитів в мікрофінансових організаціях які ррозповсюджувати не збираюсь. Відповідно мене посадили в машину відвезли в воєнкомат. Там уже працівники воєнкомату (які не представлялись і в яких навіть бейджиків не було) почали казати, щоб я назвав їм своє імя і прізвище, щоб перевірити чи я є в спску призовників, інакше я буду сидіти там до вечора. Звичайно вони були послані. Мене протримали там годину і відпустили. Свої перс. дані я їм так і не назвав.
показати весь коментар
13.05.2022 08:42 Відповісти
муссора они и остались та милиция просто вверх законности и адекватности были
показати весь коментар
12.05.2022 13:06 Відповісти
В моєму містечку менти спинили хлопця на розібраному скутері.
показати весь коментар
12.05.2022 13:47 Відповісти
Не треба бути такими прискіпливими - це звичайні для кацапів труднощі гугл-перекладу.
показати весь коментар
12.05.2022 16:03 Відповісти
Ну їхав собі хлоп на розібраному скутері...)
показати весь коментар
12.05.2022 18:08 Відповісти
ох і дохера ще вати і сепарів, які **** живуть тут в україні і дрочать на расеюшку... але ж їхати туди суки не хотять...
показати весь коментар
12.05.2022 12:40 Відповісти
Терорист на милицях. Кабздєц.

показати весь коментар
12.05.2022 12:41 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2022 15:20 Відповісти
а міг жеж в інвалідне крісло ТМ-89 вмонтувати...
показати весь коментар
12.05.2022 16:06 Відповісти
Странно, ещё никто не написал "Какие ваши доказательства?"...
показати весь коментар
12.05.2022 12:42 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2022 13:46 Відповісти
Неизлечимый идиот.
показати весь коментар
12.05.2022 12:47 Відповісти
Это точно. Умом дебила не понять.
показати весь коментар
12.05.2022 13:07 Відповісти
ох ... время идет, но шаражка под названием сбуне изменяет себе в дешевом пиаре ... люди, которые, должны охранять безопасность Украины ловят перехваты звонков орков своим самкам и мамкам ... ловят, якобы, престарелого террориста из клуба юного техника .... но в упор не видят пятую колону и позволяют выводить миллиарды в офшоры .... после войны эта контора должна быть зачищена и ликвидирована также как беркут
показати весь коментар
12.05.2022 12:59 Відповісти
Частина колишнього беркуту плавно перекочувала в нову поліцію.Ну а есбеушники теж не всі люстровані за участь в злочинах на Майдані- чоловік верещучки є підтвердженням цього факту.
показати весь коментар
12.05.2022 14:42 Відповісти
Убейте подонка!
показати весь коментар
12.05.2022 12:59 Відповісти
он каин..гитлер..БАрмалей..кстати такие белые зубы какой у него зарплата....??
показати весь коментар
12.05.2022 13:04 Відповісти
Кіно і нємци...
Зверніть увагу з 0:47, яким професійним і жорстким прийомом спєцназ кладе терориста-ізмєнщіка на підлогу...
показати весь коментар
12.05.2022 14:50 Відповісти
нехер чим хричу було зайнятися, підзаробити захотілось
показати весь коментар
12.05.2022 16:08 Відповісти
засунуть ему эту палку инвалидную в прямую кишку и активировать
показати весь коментар
12.05.2022 18:30 Відповісти
 
 