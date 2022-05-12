Вибухівка в милиці: СБУ викрила та затримала зловмисника, що планував теракт у Запоріжжі. ВIДЕО

Зловмисником виявився мешканець Дніпра, 1966 року народження. Він хотів посіяти хаос та паніку у Запоріжжі і для цього спланував злочин на об’єкті масового скупчення людей у центрі міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у СБУ.



"Вибуховий пристрій виготовив сам і замаскував його під милицю. Він вмонтував у її порожнину піропатрон, вибухову речовину, а для посилення ефекту ураження – начинив вибухівку елементами вражаючої дії: цвяхами та болтами. Чоловік намагався "заплутати сліди" і за два дні до запланованої дати теракту прибув у Запоріжжя із західного регіону", - йдеться у повідомленні.

СБУ вдалося розкрити його злочинні наміри і спрацювати на випередження. Українська спецслужба затримала його у "підпільному" помешканні, а вибухівку було знешкоджено.

Наразі тривають слідчо-оперативні дії, затриманий дає свідчення, відпрацьовується версія причетності російських спецслужб до підготовки злочину.