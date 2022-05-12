Ліцей "Кадетський корпус" із Сум просить не переводити його до Хмельницького. ВIДЕО

Державна прикордонна служба, якій підпорядкованих ліцей, віддала наказ про переведення навчального закладу з Сум до Хмельницького. Але 200 працівників ліцею відмовляються переїжджати. Вони кажуть, що ліцей цілком придатний для навчального процесу, а більшість ліцеїстів - мешканці Сумської області. Через відмову колектив ліцею звільняють наказом.

Педагогічний колектив ліцею звернувся по допомогу, повідомяє Цензор.НЕТ.

"На сьогоднішній день ми залишилися в місті Суми, бо в країні війна і їхати до Хмельницького небезпечно, тому відсьогодні нас звільнено за наказом. Мова йде про переїзд 200 працівників ліцею. Ми боїмося, що заклад не планують повертати до Сум, бо про терміни переїзду в наказі не йдеться... Ми розуміємо, що наш заклад постраждав від обстрілів ворога, але більш ніж 80% придатний до використання, проживання дітей і роботи всього колективу", - пишуть вони.

Педагоги наголошують, що зараз навчання відбувається онлайн, і поточний навчальний рік вони можуть закіничити в дистанційному форматі. Та й надалі ліцеїсти не збираються переїздити до Хмельницького, адже більшість із них мешкають в Сумській області.

"Ніхто з ліцеїстів до міста Хмельницького не поїде, бо всі вони проживають в Сумській області і їхати за її межі не мають бажання та потреби. Ліцеїсти схвильовані цим незаконним рішенням, бо підстав для переміщення немає. У місті Хмельницькому постійно лунають сирени та вибухи, а із Сум, за словами голови ОДА, не має потреби евакуюватися, то який сенс знищувати "Кадетський корпус" у місті Суми?" - пишуть вони.

Колектив зауважив, що зараз матеріально-технічну базу ліцею вивозять до Хмельницького. І просить не позбавляти педагогів робочих місць, а ліцеїстів - можливості здійснити мрію та стати військовослужбовцями.

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Раніше повідомлялося, що ліцей Державної прикордонної служби України, розташований у Сумах, передислокують до Хмельницького. Таке рішення прийнято керівництвом військового відомства з метою убезпечити вихованців від загроз, пов’язаних із близькістю ворога, та зберегти кадровий військовий потенціал. Наразі у закладі навчається близько 400 ліцеїстів.

Прохання ліцеїстів підтримав і голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Кадетський корпус має залишитися в Сумах. Я − категорично проти, щоб навчальний заклад переселяли в будь-яке інше місто. Повністю підтримую колектив ліцею та батьків кадетів", - написав він 23 квітня на своїй сторінці в соцмережі.