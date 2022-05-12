Ліцей "Кадетський корпус" із Сум просить не переводити його до Хмельницького. ВIДЕО
Державна прикордонна служба, якій підпорядкованих ліцей, віддала наказ про переведення навчального закладу з Сум до Хмельницького. Але 200 працівників ліцею відмовляються переїжджати. Вони кажуть, що ліцей цілком придатний для навчального процесу, а більшість ліцеїстів - мешканці Сумської області. Через відмову колектив ліцею звільняють наказом.
Педагогічний колектив ліцею звернувся по допомогу, повідомяє Цензор.НЕТ.
"На сьогоднішній день ми залишилися в місті Суми, бо в країні війна і їхати до Хмельницького небезпечно, тому відсьогодні нас звільнено за наказом. Мова йде про переїзд 200 працівників ліцею. Ми боїмося, що заклад не планують повертати до Сум, бо про терміни переїзду в наказі не йдеться... Ми розуміємо, що наш заклад постраждав від обстрілів ворога, але більш ніж 80% придатний до використання, проживання дітей і роботи всього колективу", - пишуть вони.
Педагоги наголошують, що зараз навчання відбувається онлайн, і поточний навчальний рік вони можуть закіничити в дистанційному форматі. Та й надалі ліцеїсти не збираються переїздити до Хмельницького, адже більшість із них мешкають в Сумській області.
"Ніхто з ліцеїстів до міста Хмельницького не поїде, бо всі вони проживають в Сумській області і їхати за її межі не мають бажання та потреби. Ліцеїсти схвильовані цим незаконним рішенням, бо підстав для переміщення немає. У місті Хмельницькому постійно лунають сирени та вибухи, а із Сум, за словами голови ОДА, не має потреби евакуюватися, то який сенс знищувати "Кадетський корпус" у місті Суми?" - пишуть вони.
Колектив зауважив, що зараз матеріально-технічну базу ліцею вивозять до Хмельницького. І просить не позбавляти педагогів робочих місць, а ліцеїстів - можливості здійснити мрію та стати військовослужбовцями.
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Раніше повідомлялося, що ліцей Державної прикордонної служби України, розташований у Сумах, передислокують до Хмельницького. Таке рішення прийнято керівництвом військового відомства з метою убезпечити вихованців від загроз, пов’язаних із близькістю ворога, та зберегти кадровий військовий потенціал. Наразі у закладі навчається близько 400 ліцеїстів.
Прохання ліцеїстів підтримав і голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Кадетський корпус має залишитися в Сумах. Я − категорично проти, щоб навчальний заклад переселяли в будь-яке інше місто. Повністю підтримую колектив ліцею та батьків кадетів", - написав він 23 квітня на своїй сторінці в соцмережі.
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взагалі все державне якесь ідіотське. чого їх начальство не може прислухатися до людей? для чого ці скандали. якийсь один начальник вперся рогом і маєш.
Іхати за межі Сумщини він не збирається .... А він служити як збирається ? Як його викладачі вчили і чому ? Накази обговорювати ? І це під час війни .... В нормальних арміях в даному випадку частину розформовують нафіг, це як мінімум .
Там не в пацанах справа а у викладачах що не хочуть залишать насиджені місця! Весна прийшла - треба дачами займаться а їх відправляють через півУкраїни!
Чи служити вони готові , також, лише виключно в межах Сумської області біля своєї хатинки ? В Криму до речі така організація служби біля хатинки своєї в 2014 році вже себе і всі наслідки показала ...
без сцикливого обговорення! Що це за офіцер який порушує
Статут й присягу? Таким не місце в війську, ім не можна довіряти.
В Армії не їснує демократії,там сувора дісципліна та виконання
наказів. Не згодний? Тоді знімай погони й занімайся демократією
на "гражданці". Не впевнен що таким й там не надають по вухам!
идиотская база это перевозить кадетов из Сум в Хмельницк где в Каменецк- Подольске уже есть лицей.
Вывозить из Сум лицеистов и оставлять в Харькове,который ближе к границе,Национальную Академию Нацгвардии которая входит в ту же систему МВД это тоже идиотское решение.
Дело скорее всего в деньгах,зданиях лицея и прочее но никак не угроза кацапстана
Детский сад - хочу здесь. Крымчане также хотели "жить здесь" Правильно, их надо расформировать.
А я вам скажу,що ви переслідували одну мету й це В И Г О Д А !
Не треба кормити, поїти одягати й виховувати дитину. Всі
турботи взяла на себе держава, але з благородною метою
й це виховати захісника Батьківщини, в тому числі й Вас самих.
А своїми теревенями ви виховуєте колаборанта,не більше!
Вигода і право на освіту різні речі...
А для того, щоб скориставшись ситуацією знищити заклад:працівники відмовляться (це зрозуміло), діти ( учні 8, 9, 10, 11 класу) не поїдуть...Все,,це ліквідація закладу,,, натомість голова ДПСУ отримує все майно закладу....
Порушено ряд Законів України, трудовий кодекс, право дітей на освіту, адже не зрозуміло як ліцеїсти будуть отримувати свідоцтва про освіту....
І чому тоді не евакуйовують ні одну школу області?????? Навчання по всій Україні - дистанційне,,, нехай діти собі продовжують навчання спокійно,,,, мало того, що війна з зовнішнім ворогом маємо ще війну і за існування.... Ганьба
а то что приказов 24го не было, пакетов "на случай войны" тоже не было (в полу-военных то госучреждениях) после оккупации Крыма и ежедневных погибших это ***** всего руководства с 14го года. (ну или минобразования или кто там главный, или как водится, у семи нянек дитя без глаза)
так что приказы надо выполнять, а если уж очень хочется назад - все перевезли а потом на "дистанционно" договорились (или нет). и вообще, чему там учат преподы, если не вкуривают военную обстановку полной жопы? или они пошли рыть окопы, валить оккупантов и обучать в реале нужным действиям и не имеют времени отвлекаться на всяческие "приказы", тогда конечно велкам, но тогда и увольнение им не сильно нервы сделает.