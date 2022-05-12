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Ліцей "Кадетський корпус" із Сум просить не переводити його до Хмельницького. ВIДЕО

Державна прикордонна служба, якій підпорядкованих ліцей, віддала наказ про переведення навчального закладу з Сум до Хмельницького. Але 200 працівників ліцею відмовляються переїжджати. Вони кажуть, що ліцей цілком придатний для навчального процесу, а більшість ліцеїстів - мешканці Сумської області. Через відмову колектив ліцею звільняють наказом.

Педагогічний колектив ліцею звернувся по допомогу, повідомяє Цензор.НЕТ.

"На сьогоднішній день ми залишилися в місті Суми, бо в країні війна і їхати до Хмельницького небезпечно, тому відсьогодні нас звільнено за наказом. Мова йде про переїзд 200 працівників ліцею. Ми боїмося, що заклад не планують повертати до Сум, бо про терміни переїзду в наказі не йдеться... Ми розуміємо, що наш заклад постраждав від обстрілів ворога, але більш ніж 80% придатний до використання, проживання дітей і роботи всього колективу", - пишуть вони.

Педагоги наголошують, що зараз навчання відбувається онлайн, і поточний навчальний рік вони можуть закіничити в дистанційному форматі. Та й надалі ліцеїсти не збираються переїздити до Хмельницького, адже більшість із них мешкають в Сумській області.

"Ніхто з ліцеїстів до міста Хмельницького не поїде, бо всі вони проживають в Сумській області і їхати за її межі не мають бажання та потреби. Ліцеїсти схвильовані цим незаконним рішенням, бо підстав для переміщення немає. У місті Хмельницькому постійно лунають сирени та вибухи, а із Сум, за словами голови ОДА, не має потреби евакуюватися, то який сенс знищувати "Кадетський корпус" у місті Суми?" - пишуть вони.

Колектив зауважив, що зараз матеріально-технічну базу ліцею вивозять до Хмельницького. І просить не позбавляти педагогів робочих місць, а ліцеїстів - можливості здійснити мрію та стати військовослужбовцями.

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Раніше повідомлялося, що ліцей Державної прикордонної служби України, розташований у Сумах, передислокують до Хмельницького. Таке рішення прийнято керівництвом військового відомства з метою убезпечити вихованців від загроз, пов’язаних із близькістю ворога, та зберегти кадровий військовий потенціал. Наразі у закладі навчається близько 400 ліцеїстів.

Прохання ліцеїстів підтримав і голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Кадетський корпус має залишитися в Сумах. Я − категорично проти, щоб навчальний заклад переселяли в будь-яке інше місто. Повністю підтримую колектив ліцею та батьків кадетів", - написав він 23 квітня на своїй сторінці в соцмережі.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6156) ліцей (47) Суми (926) Хмельницький (410)


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Топ коментарі
+15
Дитина вірно сказала : створіть кадетський корпус у Хмельницькому , якщо так бажаєте , але не чіпайте наш.
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12.05.2022 12:55 Відповісти
+11
А після закінчення ліцею вони що - думають залишиться у Сумській області? Україна велика і її кордони не тільки в Сумській області! Ті ж самі "кадети" чи "суворовці" і "нахімовці" в 14-літньому віці їхали вчиться за сотні кілометрів і не вважали це проблемою! І лише раз у півроку на кілька тиєнів їздили до рідних А тут хлопчик боїться що від "маминих пиріжків" відірвуть! Ти готуєшся офіцером стать - і вже зараз починаєш "кочевряжиться"?!
Там не в пацанах справа а у викладачах що не хочуть залишать насиджені місця! Весна прийшла - треба дачами займаться а їх відправляють через півУкраїни!
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12.05.2022 13:27 Відповісти
+10
Цікава логіка. "У місті Хмельницькому постійно лунають сирени та вибухи", а Суми за 40 км до кордону, який орки обстрілювали нещадно і окупували на деякий час - то найбезпечніше місто, так виявляється?
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12.05.2022 12:56 Відповісти
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Здається все якраз навпаки: у Хмельницькому не стріляють
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12.05.2022 12:48 Відповісти
В Хмельницький області - загроза від кацапських ракет, в Сумський - загроза від кацапських ракет ПЛЮС безпосередній кордон із кацапстаном, через який вже лізли орки. Але на Хмельниччині загроза більша?
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12.05.2022 12:55 Відповісти
о, ну тепер прилетить і кадетам. напросилися.
взагалі все державне якесь ідіотське. чого їх начальство не може прислухатися до людей? для чого ці скандали. якийсь один начальник вперся рогом і маєш.
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12.05.2022 12:55 Відповісти
Дитина вірно сказала : створіть кадетський корпус у Хмельницькому , якщо так бажаєте , але не чіпайте наш.
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12.05.2022 12:55 Відповісти
А кадетський корпус, це цивільний навчальний заклад? Якщо військовий, то які питання?!
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12.05.2022 13:25 Відповісти
Це не дитина, це випускник, майбутній офіцер , але він досі не зрозумів , що вибрав професію військового, а не філолога чи ботаніка .
Іхати за межі Сумщини він не збирається .... А він служити як збирається ? Як його викладачі вчили і чому ? Накази обговорювати ? І це під час війни .... В нормальних арміях в даному випадку частину розформовують нафіг, це як мінімум .
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12.05.2022 14:00 Відповісти
Хмельниччина має кадетський корпус в Кам'янці
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12.05.2022 15:35 Відповісти
Цікава логіка. "У місті Хмельницькому постійно лунають сирени та вибухи", а Суми за 40 км до кордону, який орки обстрілювали нещадно і окупували на деякий час - то найбезпечніше місто, так виявляється?
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12.05.2022 12:56 Відповісти
Суми не були окуповані.
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12.05.2022 13:15 Відповісти
Ну Сумы это дорога на Киев была для свинособак, они свободно перемещались по Ахтырской трассе. Цели захватить город небыло как таковой, ибо это трата ресурсов в пустую. Они только уничтожали маленькие города области и марадерили, потому что скоты ******* и иначе не умеют.
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12.05.2022 13:32 Відповісти
Цель была, ресурсов не было
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12.05.2022 18:43 Відповісти
А після закінчення ліцею вони що - думають залишиться у Сумській області? Україна велика і її кордони не тільки в Сумській області! Ті ж самі "кадети" чи "суворовці" і "нахімовці" в 14-літньому віці їхали вчиться за сотні кілометрів і не вважали це проблемою! І лише раз у півроку на кілька тиєнів їздили до рідних А тут хлопчик боїться що від "маминих пиріжків" відірвуть! Ти готуєшся офіцером стать - і вже зараз починаєш "кочевряжиться"?!
Там не в пацанах справа а у викладачах що не хочуть залишать насиджені місця! Весна прийшла - треба дачами займаться а їх відправляють через півУкраїни!
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12.05.2022 13:27 Відповісти
Тут залежить від того якого типу ліцей: відкритого чи закритого. Якщо хлопці після навчання йдуть ночувати додому, то обурення зрозуміле.
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12.05.2022 13:47 Відповісти
Вони і навчаються вдома, в статті же написано - "дистанційно", тому і безпечно. В Хмельницькому всіх можуть поселити разом - і викладачів, і ліцеїстів. І навчання буде проходити там же, де будуть мешкати. Такий варіант вважається небезпечним, бо вже були випадки смертельних обстрілів казарм.
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13.05.2022 03:05 Відповісти
Гірше дурня тільки дурень з ініціативою. Якщо і варто було перевести цей ліцей вглиб країни, то до війни. Чи хтось з нашого керівництва військового відомства мріє, що орки можуть повторити окупацію ? По суті , переїзд без нагальної потреби - це диверсія. Бо зрозуміло, що переїдуть далеко не всі. Поїхали б вглиб країни всі добровільно якби була реальна загроза нападу ворога. Коли загроза була, Суми успішно оборонялися. І захистили своє місто. Немає підстав думати, що в майбутньому Суми окупують вороги. А обстрілюють нині і до кінця війни всю територію України включно з Хмельницьким і Сумами. До вересня може і активні бойові дії завершаться раніше ніж переїзд на нове місце. Тому скоріше вирішуйте, наказує переселятися дурень чи ворог?
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12.05.2022 13:29 Відповісти
чушь.
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12.05.2022 15:06 Відповісти
а шо й то? война уже закончилась? а когда конкретно? а то вон Хйло не в курсе может быть, вы бы ему сказали, что ли.
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12.05.2022 17:17 Відповісти
Це знов якісь маразми вилазять . Яка різниця де безпечно , а де ні ? Які б не були причини , що це за військові , що обговорюють і відмовляються виконувати накази ? Виконуй , а потім маєшь право подати відповідний рапорт.
Чи служити вони готові , також, лише виключно в межах Сумської області біля своєї хатинки ? В Криму до речі така організація служби біля хатинки своєї в 2014 році вже себе і всі наслідки показала ...
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12.05.2022 13:46 Відповісти
Ваши думки підтримую повністью! В Армії накази виконуються
без сцикливого обговорення! Що це за офіцер який порушує
Статут й присягу? Таким не місце в війську, ім не можна довіряти.
В Армії не їснує демократії,там сувора дісципліна та виконання
наказів. Не згодний? Тоді знімай погони й занімайся демократією
на "гражданці". Не впевнен що таким й там не надають по вухам!
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12.05.2022 18:07 Відповісти
Так а де тут армія?????
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12.05.2022 19:34 Відповісти
Тобі подобається як москалі виконують накази без обговорення? На жаль не у всіх наказувальщиків мізки працють нормально.
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12.05.2022 21:11 Відповісти
Бред какой то. Перемещают полувоенное учебное заведение внуть страны, тут же вылазят личные интересы преподавателей. И еще идиотскую базу подводят-мол в Хмельницке, в центре страны "небезопасно", а в 50 км от границы-"очень безопасно". Уже забыли шо идет широкомасштабная война и завтра может быть повторное вторжение на Сумщину. В шею всех-городы копать, кто "не согласен"!
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12.05.2022 14:09 Відповісти
В мене таке враження що цей ліцей начисто корумпований.
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12.05.2022 18:11 Відповісти
Повторное вторжение может быть и в Киеве но это не мешает Тимошенко осваивать бабло на ускоренном восстановлении мостов.
идиотская база это перевозить кадетов из Сум в Хмельницк где в Каменецк- Подольске уже есть лицей.
Вывозить из Сум лицеистов и оставлять в Харькове,который ближе к границе,Национальную Академию Нацгвардии которая входит в ту же систему МВД это тоже идиотское решение.
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13.05.2022 10:05 Відповісти
Все военные лицеи и училища вместе с оборудованием нужно переносить в центр и запад Украины.Это еще с 2014 нужно было делать.
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12.05.2022 15:02 Відповісти
Так давайте і садочки і всу школи, лікарні, бізнес,,,, все перенесемо,,, сядемо складемо ручки і будемо чекати.... Якісь у Вас заклики цікаві,,, Ви не вірите в перемогу!!!!?????????
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12.05.2022 15:17 Відповісти
Ну да,лицеи это первоочередное,а на предприятия ВПК в Харькове и Сумах насрать.к стати буквально недавно зеленожопые собирались на базе завода Звезда в Шостке ( производитель порохов и зарядов)выпускать снаряды и никто не чухается его эвакуировать.
Дело скорее всего в деньгах,зданиях лицея и прочее но никак не угроза кацапстана
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13.05.2022 10:16 Відповісти
Это не военнослужащие, а потенциальные коллаборанты.
Детский сад - хочу здесь. Крымчане также хотели "жить здесь" Правильно, их надо расформировать.
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12.05.2022 15:05 Відповісти
А це військовослужбовці, не курсанты-це загальноосвітній навчальний заклад з посиленою військово-фізичною підготовкою,,,, тут навчаються діти віком від 13до 17 років... Така собі школа для хлопців... В подальшому більшість з них вступають до лав ЗСУ... Велика кількість випускників боронить зараз нашу країну,,,, нажаль,,, є загиблі герої України посмертно...
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12.05.2022 15:10 Відповісти
А з якою метою Ви відправили дитину у військовий ліцей?
А я вам скажу,що ви переслідували одну мету й це В И Г О Д А !
Не треба кормити, поїти одягати й виховувати дитину. Всі
турботи взяла на себе держава, але з благородною метою
й це виховати захісника Батьківщини, в тому числі й Вас самих.
А своїми теревенями ви виховуєте колаборанта,не більше!
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12.05.2022 18:33 Відповісти
Вигоду звикли переслідувати працівники ДПСУ при перетині кордонів цивільними,,, яку вигоду отримала вони після 24.02 страшно представити🤦‍♀️,,,, а в школу чи садочок коли відають дітей то теж переслідують вигоду????? Ви мабуть не в собі....
Вигода і право на освіту різні речі...
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12.05.2022 19:39 Відповісти
Спробую роз'яснити ситуацію,,, 24.02 в день коли почалася війна, а діти були на навчанні ні одного наказу про евакуацію дітей не було, офіцери власними силами та рішенням керівника закладу передали дітей до безпечних місць перебування,,, ДПСУ абстрагувалася від ситуації аж на 37 днів війни,,, а вже 01.04, коли Сумщина звільнилася і Голова ОВА Дмитро Живицький повідомив, що наша область стала безпечнішою, можна повертатися і налагоджувати всі процеси в області і підстав евакуйовуватись немає ДПСУ видала 2 накази, за якими місце дислокації з якогось дива місто Хмельницький,,, в наказах мова про дітей-ліцеїстів взагалі не велася. Наказано з'явитись до Хмельницького керівному складу з матеріально-технічною базою (її треба везти 800 км), а також приїхати 200 працівників закладу, хто не згоден заяви про звільнення,,, тобто 200 працівників мають покинути родини, дітей і поїхати??????? Чи залишитися в скрутний час без роботи?????? Кошти державного бюджету витрачаються на перевезення майна з міста Суми до міста Хмельницький, кошти на проживання, харчування та облаштування не зрозуміло з якою метою людей в чужому місті,,,, для чого все це????
А для того, щоб скориставшись ситуацією знищити заклад:працівники відмовляться (це зрозуміло), діти ( учні 8, 9, 10, 11 класу) не поїдуть...Все,,це ліквідація закладу,,, натомість голова ДПСУ отримує все майно закладу....
Порушено ряд Законів України, трудовий кодекс, право дітей на освіту, адже не зрозуміло як ліцеїсти будуть отримувати свідоцтва про освіту....
І чому тоді не евакуйовують ні одну школу області?????? Навчання по всій Україні - дистанційне,,, нехай діти собі продовжують навчання спокійно,,,, мало того, що війна з зовнішнім ворогом маємо ще війну і за існування.... Ганьба
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12.05.2022 15:06 Відповісти
Они ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ! ТАК СЛЫШНО? ВИДНО?
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12.05.2022 15:10 Відповісти
Хто військовослужбовці?????? Діти від 13 до 16 років????????
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12.05.2022 15:18 Відповісти
ТИ дебіл ? Цей ліцей фактично школа, там вчаться діти. Комусь захотілось приватизувати лакомий шматок в місті
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12.05.2022 21:17 Відповісти
ну если сказали, значит решили, что риск есть большой и оставлять "материально-техническую базу" оккупантам вместе с колаборантами-учителями (ведь они не хотят остаться "без работы", правда, и ехать не хотят, а в оккупации "работать" или нет это видимо им все равно) нельзя. а то потом на этой "материально-технической базе" учителя выучат очередных янычар. да и расстрел военных лицеев он смотрится несколько по-другому чем обычных школ, нет? по крайней мере в цивилизованном мире, это кацапам все равно, мирняк или военный. хотя имхо военные цели все равно в приоритете. так что то что приказали это правильно.
а то что приказов 24го не было, пакетов "на случай войны" тоже не было (в полу-военных то госучреждениях) после оккупации Крыма и ежедневных погибших это ***** всего руководства с 14го года. (ну или минобразования или кто там главный, или как водится, у семи нянек дитя без глаза)
так что приказы надо выполнять, а если уж очень хочется назад - все перевезли а потом на "дистанционно" договорились (или нет). и вообще, чему там учат преподы, если не вкуривают военную обстановку полной жопы? или они пошли рыть окопы, валить оккупантов и обучать в реале нужным действиям и не имеют времени отвлекаться на всяческие "приказы", тогда конечно велкам, но тогда и увольнение им не сильно нервы сделает.
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12.05.2022 17:09 Відповісти
Злочинні накази можна не виконувати - це по-перше,,, і не вести себе як орки, які напали на нашу країну і гребуть все без розбору,,, так і ДПСУ "очі завидющі, руки загребущі"
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12.05.2022 19:41 Відповісти
А місто буде в окупації???? Мешканці Сумської області чогось незнають?????
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12.05.2022 20:08 Відповісти
И еще. Прикордонники часто-густо занимаются контрабандой. Боятся потерять уже присмотренный бизнес? Хотелось бы ошибиться, но правда жизни говорит другое.
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12.05.2022 15:09 Відповісти
Ось саме цей випадок,,, скористалися ситуацією,,, і ламають те,,, до чого взагалі і "рубля" не приложили... Так, заробітна плати платили,,, але на поліпшення умов ні копійки,,, а тепер все хочуть забрати, що створювалося роками... ВОЮЮТЬ з жінками і дітьми
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12.05.2022 15:21 Відповісти
А по коментарях в принципі ВИДНО працівники ДПСУ включилися в розмову,,,, герої,,, то приїдьте до нашого міста і по говоріть з містянами,,, і скажіть їм, яка загроза у нас тут і що робити з Ліцеєм,,, вони пояснять швидко що і до чого
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12.05.2022 19:44 Відповісти
Більше немає чим зайнятись. Зараз і так складна ситуація в країні, а тут ще затіяли переїзд, який може зруйнувати декілька навчальних закладів і в Хмельницькій області. Таке враження, що просто користуються воєнним станом.
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21.05.2022 23:48 Відповісти
 
 