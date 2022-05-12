"Раздел, руки, на#уй, связал, бл#дь и в ПАЗики загрузил и увезли", - окупант розповідає, як приборкують тих, хто відмовляється наступати проти ЗСУ. АУДIО

Російські окупанти бояться йти у зіткнення з українськими захисниками, щоб хоч якось їх приборкати – Москва відправляє в Україну "досвідчених карателів".

Про це свідчать нові телефонні розмови окупантів, які вдалося перехопити СБУ, інформує Цензор.НЕТ.



Один з таких "карателів" - генерал Мурадов, відомий своєю жорстокістю після командування об’єднаним угрупованням сил РФ у Сирії. Він влаштовує "показові суди" загарбникам, але навіть такі заходи не змінюють ситуацію кардинально: солдати все одно відмовляються наступати у найгарячіших точках.

"Ну, Мурадов, типа, приехал, типа, показательный суд устроил. Потому что никто не хотел ехать вперед дальше… Ну, ротные не хотели везти своих пацанов на смерть. И сами парни были не готовы, и все… Он вчера ротных разъе#ал, показательно там… раздел, руки, на#уй, связал, бл#дь, они все из карманов повыкладывали, связал им руки, на#уй, все.. и в ПАЗики загрузил и увезли", – розповідає своєму батькові окупант.

Він говорить, що попри такі показові виступи, російських "відказників" все одно потім повертають додому. Тому і він чекає, коли його відправлять "у відпустку".

"Бо ж РФ не може офіційно визнати, що має настільки велику кількість солдат, які відмовляються воювати в Україні. От і називає їхню втечу з війни "відпустками".Тих загарбників, які не захочуть піти із нашої землі добровільно, українські воїни відправлять додому у "довічну відпустку". На сьогодні лічильник ЗСУ уже нараховує понад 26,5 тис. окупантів", - підкреслюють у СБУ.