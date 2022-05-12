"Раздел, руки, на#уй, связал, бл#дь и в ПАЗики загрузил и увезли", - окупант розповідає, як приборкують тих, хто відмовляється наступати проти ЗСУ. АУДIО
Російські окупанти бояться йти у зіткнення з українськими захисниками, щоб хоч якось їх приборкати – Москва відправляє в Україну "досвідчених карателів".
Про це свідчать нові телефонні розмови окупантів, які вдалося перехопити СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Один з таких "карателів" - генерал Мурадов, відомий своєю жорстокістю після командування об’єднаним угрупованням сил РФ у Сирії. Він влаштовує "показові суди" загарбникам, але навіть такі заходи не змінюють ситуацію кардинально: солдати все одно відмовляються наступати у найгарячіших точках.
"Ну, Мурадов, типа, приехал, типа, показательный суд устроил. Потому что никто не хотел ехать вперед дальше… Ну, ротные не хотели везти своих пацанов на смерть. И сами парни были не готовы, и все… Он вчера ротных разъе#ал, показательно там… раздел, руки, на#уй, связал, бл#дь, они все из карманов повыкладывали, связал им руки, на#уй, все.. и в ПАЗики загрузил и увезли", – розповідає своєму батькові окупант.
Він говорить, що попри такі показові виступи, російських "відказників" все одно потім повертають додому. Тому і він чекає, коли його відправлять "у відпустку".
"Бо ж РФ не може офіційно визнати, що має настільки велику кількість солдат, які відмовляються воювати в Україні. От і називає їхню втечу з війни "відпустками".Тих загарбників, які не захочуть піти із нашої землі добровільно, українські воїни відправлять додому у "довічну відпустку". На сьогодні лічильник ЗСУ уже нараховує понад 26,5 тис. окупантів", - підкреслюють у СБУ.
в 14-му "отпустники" їхали в Україну, а
зараз - навпаки
Раздают кацапы ценные советы,
Ведь они всё знают, и во всём секут,
Где чего случится вдруг на белом свете,
А кацап незваный, - сразу тут как тут.
Где его не просят, и не уважают, -
Именно в то место сунет он свой хер,
Хоть своей же властью вечно унижаем, -
Он на всё согласен, словно пионер.
Жили бы нормально, как все люди в мире,
Но кацап, однако, твёрдо убежден,
Что ему мешает смыть говно в сортире
Хитрый и коварный, подлый Вашингтон.
Как же вы, болваны, жалки и нелепы, -
Сами обосрались с головы до пят,
До чего забавно наблюдать, как скрепы
В ваших черепушках без мозгов скрипят.
Между тем, имея кой-какой всё ж опыт,
Пьяная Россия всё встает с колен, -
Но не понимает, бедная, что в жопе
Не духовный стержень, а кремлёвский член.
