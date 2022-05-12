Чоловік на Чернігівщині вибрався з могили після того, як його розстріляли окупанти. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рашисти катували та розстріляли трьох братів, бо вдома знайшли форму ЗСУ, що належала молодшому, та дідові медалі. Середній брат вижив - куля пройшла через щоку. Він зміг вибратися з могили і врятувався.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

Окупанти вдерлися до будинку братів Куліченків з обшуком 18 березня. Вони схопили чоловіків, зав’язали їм очі та привезли на пилораму в сусіднє село. Там протримали три дні, а потім повезли на розстріл.

Дідові медалі

Молодший з братів - Євген, який служив у ЗСУ

Пилорама в сусідньому селі, де братів тримали три дні

Поруч із ними тут були також інші захоплені чернігівці

"Я тут, поруч старший брат, а трохи далі, менший. І його першого застрелили. Вкинули в яму, а потім Діму застрелили, але не вкидали в яму. А потім, як в мене вистрелили, мене ще і ногою штовхнули. Я впав наверх старшого", - розповідає Микола Куліченко.

Могила, яку окупанти викопали для братів

Микола показує, де куля увійшла в його щоку

Куля зайшла в щоку біля рота та вийшла назовні поруч із вухом. Микола вибрався з могили та дійшов до найближчого села. Там його прихистила жителька Валентина Петрівна.

"Я побачила, що він побитий, синій, у землі. Я запросила його до хати, щоб він умився, поснідав. Зібрала його трохи на дорогу і він пішов. Ми коли зустрічаємось, завжди обіймаємось. Він став нам, як рідний", - розповідає жінка.

Микола, Валентина Петрівна та сестра Миколи

До свого села Микола пройшов пішки 40 км. Вже після звільнення населеного пункту його обстежили лікарі - виявили два зламаних ребра.

Прокурор Чернігівської окружної прокуратури Сергій Хамайко підтвердив, що розстріл мирних мешканців - це порушення законів та звичаїв війни.

