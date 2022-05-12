Чоловік на Чернігівщині вибрався з могили після того, як його розстріляли окупанти. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Рашисти катували та розстріляли трьох братів, бо вдома знайшли форму ЗСУ, що належала молодшому, та дідові медалі. Середній брат вижив - куля пройшла через щоку. Він зміг вибратися з могили і врятувався.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".
Окупанти вдерлися до будинку братів Куліченків з обшуком 18 березня. Вони схопили чоловіків, зав’язали їм очі та привезли на пилораму в сусіднє село. Там протримали три дні, а потім повезли на розстріл.
Дідові медалі
Молодший з братів - Євген, який служив у ЗСУ
Пилорама в сусідньому селі, де братів тримали три дні
Поруч із ними тут були також інші захоплені чернігівці
"Я тут, поруч старший брат, а трохи далі, менший. І його першого застрелили. Вкинули в яму, а потім Діму застрелили, але не вкидали в яму. А потім, як в мене вистрелили, мене ще і ногою штовхнули. Я впав наверх старшого", - розповідає Микола Куліченко.
Могила, яку окупанти викопали для братів
Микола показує, де куля увійшла в його щоку
Куля зайшла в щоку біля рота та вийшла назовні поруч із вухом. Микола вибрався з могили та дійшов до найближчого села. Там його прихистила жителька Валентина Петрівна.
"Я побачила, що він побитий, синій, у землі. Я запросила його до хати, щоб він умився, поснідав. Зібрала його трохи на дорогу і він пішов. Ми коли зустрічаємось, завжди обіймаємось. Він став нам, як рідний", - розповідає жінка.
Микола, Валентина Петрівна та сестра Миколи
До свого села Микола пройшов пішки 40 км. Вже після звільнення населеного пункту його обстежили лікарі - виявили два зламаних ребра.
Прокурор Чернігівської окружної прокуратури Сергій Хамайко підтвердив, що розстріл мирних мешканців - це порушення законів та звичаїв війни.
Тьху,***.Яка мерзенна банда на чолі з членограєм.
https://ua.krymr.com/a/khersonshchyna-reportazh-kordon-krym/31712297.html
але те що ти 3,14здиш з блокпосту на ньюйоркщині добавляє в твій 3,14здьож закордонного колориту, петріот кацапський.
Те що він здав Південь України це вже нажаль факт.
Падлюка без совісті і гідності, зрадник і розкрадач державних коштів .....
не можу дочекатися побачити його десь на гиляці ...... за Оман, вагнергейт, кубло зрадників в ОПі, травлю чесних і патріотичних громадян, кумовство, торгівлю державними посадами, банальне розкрадання мілліардів і тд і ті .....
По наводці.
Скільки ще таких розстрілів по країні відбулось..
Українців конкретно поменшало. Просто страчували.
І ДОСІ ВІЗИ НЕ ВВЕЛИ !!!
Какая крыса их составила?????
Мова йшла про шашлики. Це банальна неорганізованість , яку породила влада.
Вони не дали хлопцям зброї. Не дали можливості себе захистити.
Орки сами сюжет закрутили.
И Месть имеет быть только такой !