УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8106 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
25 536 24

"У вас спецоперация, а детей и взрослых сколько погибло! Все разбомбили вы там!": Мати окупанта знає про звірства військ РФ в Україні, - перехоплення СБУ. АУДIО

Деякі росіяни знають правду про звірства рашистів на території України.

Про це свідчить чергове перехоплення розмови окупанта з батьками, інформує Цензор.НЕТ.

Рашист називає війну спецоперацією, але жінка обізнана зі звірствами рашистів в Україні і не погоджується з сином.

У розмові з батьком окупант деталізує: "У нас просто воевать нечем… Ничего у нас, ни техники, вообще ничего тяжёлого нету. Все разбомбили".

Також дивіться: "Раздел, руки, на#уй, связал, бл#дь и в ПАЗики загрузил и увезли", - окупант розповідає, як приборкують тих, хто відмовляється наступати проти ЗСУ. АУДIО

Автор: 

СБУ (13377) перехоплення (364)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+36
День Победы 2022 в поселке Лесной Челябинской области

показати весь коментар
12.05.2022 18:37 Відповісти
+29
Вот такой он настоящий русский мир. И эти ***#ща хотят нам что-то светлое и доброе принести? Дикие люди, китайской стеной от них Нужно отгородиться. А любую пророссийскую (украинофобскую) партию в Украине нужно сразу ставить на учёт в колаборанты и лишать гражданства и на 1001 километр. В челябинскую Область суки. Срусским миром подышите и подохните в России.
показати весь коментар
12.05.2022 18:55 Відповісти
+25
Звичайна російська провінція.
показати весь коментар
12.05.2022 18:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все они знают правду, их в интернете не забанили. Просто по разному интерпретируют. Некоторые радуются что все разбомбили и людей убили, другие сожалеют, но считают это необходимыми жертвами, а свою миссию - нести добро людям.
показати весь коментар
12.05.2022 18:35 Відповісти
День Победы 2022 в поселке Лесной Челябинской области

показати весь коментар
12.05.2022 18:37 Відповісти
Шо за сходняк бомжей ?
показати весь коментар
12.05.2022 18:42 Відповісти
Звичайна російська провінція.
показати весь коментар
12.05.2022 18:44 Відповісти
Типовий бужинок культури!! Яка культура такий і будинок !!!)))
показати весь коментар
12.05.2022 19:09 Відповісти
eto prosto lenivy i grazny narodec - rjuske.....pozorishe.
показати весь коментар
12.05.2022 18:42 Відповісти
Хуже чем в Мариуполе
показати весь коментар
12.05.2022 18:46 Відповісти
Вот такой он настоящий русский мир. И эти ***#ща хотят нам что-то светлое и доброе принести? Дикие люди, китайской стеной от них Нужно отгородиться. А любую пророссийскую (украинофобскую) партию в Украине нужно сразу ставить на учёт в колаборанты и лишать гражданства и на 1001 километр. В челябинскую Область суки. Срусским миром подышите и подохните в России.
показати весь коментар
12.05.2022 18:55 Відповісти
Час зупинився. Якась антиутопія навиворіт.
показати весь коментар
12.05.2022 18:57 Відповісти
Застряли в перестройке.
показати весь коментар
12.05.2022 22:01 Відповісти
Рейхстаг?
показати весь коментар
12.05.2022 23:58 Відповісти
Хоч ця не просила привезти труси розстріляних українців.
показати весь коментар
12.05.2022 18:45 Відповісти
Через місяць - другий оце кацапське біосміття не буде знати, що вони тут всі роблять. Бидло тупе. За що вони дохнуть на чужій землі. Слава ЗСУ. Смерть кацапам.
показати весь коментар
12.05.2022 18:46 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2022 18:47 Відповісти
Твари кацапские, живут в говне и всех в такое же говно тянут.
показати весь коментар
12.05.2022 18:48 Відповісти
Alexey Kovalyov

У читателя РИА Новости должен возникнуть вопрос: а почему бы российских боевиков тоже не готовить по стандартам НАТО? Очевидно, что они лучше российских стандартов, по которым мы только терпим одно унизительное поражение за другим, даже переправу через Северский Донец не смогли?

Не могу понять, чего в этих ежедневных новостях про учебники НАТО у украинцев больше: обиды от того, что приходится воевать не против заведомо более слабого противника, как планировалось, или гордости, что мол мы не просто так получили очередных ********, а по стандартам НАТО?
показати весь коментар
12.05.2022 18:54 Відповісти
Если бы им просто не дали п#здюлей по стандартам НАТО, их бы посадили на кол азовцы!
показати весь коментар
12.05.2022 19:04 Відповісти
по новости вы должны осознать,шо в мокшании купа блызькых до нормы...а стандарты нато то такэ...як казав маркевич.
показати весь коментар
12.05.2022 19:09 Відповісти
если у человека может возникнуть вопрос, то ему некогда быть читателем риа новостей
показати весь коментар
12.05.2022 21:16 Відповісти
На жаль таких дуже мало !!!)))
показати весь коментар
12.05.2022 18:57 Відповісти
исключение из правила...
показати весь коментар
12.05.2022 19:07 Відповісти
Смотри как они мыслят. Сынишка мой родненький людей режет и насилует. Так в интернете говорят. Ну ничего. Ты всё равно мой любимый. Насилуй, убивай, я тебя всё равно люблю. Не все, но вот многие кто говорит там резать-убивать они как бы просто таким образом выражают свою любовь. Потому что так учат в России - что надо возлюбить зло и прочая чушь. Вся их великая литература как бы посвящена этой теме. Вот они и передают своим детям-мужьям сигнал - чтобы ты не делал, я тебя не разлюблю. А эта мамаша строгая попалась.
показати весь коментар
12.05.2022 19:17 Відповісти
Смотрю настроеньице то меняется потихоньку. Убивать - насиловать прыть поуменьшилась. Живым бы остаться. Козлы. Накрыло их градами. Мало накрыло если еще живой с родственниками общаешься. Ну да надеюсь это упущение ВСУ исправят в скором времени. Твари.
показати весь коментар
12.05.2022 21:04 Відповісти
https://m.youtube.com/watch?v=*********** УВИДЕТЬ УНИТАЗ И УМЕРЕТЬ 2 !!!
показати весь коментар
13.05.2022 05:08 Відповісти
 
 