"У вас спецоперация, а детей и взрослых сколько погибло! Все разбомбили вы там!": Мати окупанта знає про звірства військ РФ в Україні, - перехоплення СБУ. АУДIО

Деякі росіяни знають правду про звірства рашистів на території України.

Про це свідчить чергове перехоплення розмови окупанта з батьками, інформує Цензор.НЕТ.

Рашист називає війну спецоперацією, але жінка обізнана зі звірствами рашистів в Україні і не погоджується з сином.

У розмові з батьком окупант деталізує: "У нас просто воевать нечем… Ничего у нас, ни техники, вообще ничего тяжёлого нету. Все разбомбили".

Також дивіться: "Раздел, руки, на#уй, связал, бл#дь и в ПАЗики загрузил и увезли", - окупант розповідає, як приборкують тих, хто відмовляється наступати проти ЗСУ. АУДIО