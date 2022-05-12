"У вас спецоперация, а детей и взрослых сколько погибло! Все разбомбили вы там!": Мати окупанта знає про звірства військ РФ в Україні, - перехоплення СБУ. АУДIО
Деякі росіяни знають правду про звірства рашистів на території України.
Про це свідчить чергове перехоплення розмови окупанта з батьками, інформує Цензор.НЕТ.
Рашист називає війну спецоперацією, але жінка обізнана зі звірствами рашистів в Україні і не погоджується з сином.
У розмові з батьком окупант деталізує: "У нас просто воевать нечем… Ничего у нас, ни техники, вообще ничего тяжёлого нету. Все разбомбили".
У читателя РИА Новости должен возникнуть вопрос: а почему бы российских боевиков тоже не готовить по стандартам НАТО? Очевидно, что они лучше российских стандартов, по которым мы только терпим одно унизительное поражение за другим, даже переправу через Северский Донец не смогли?
Не могу понять, чего в этих ежедневных новостях про учебники НАТО у украинцев больше: обиды от того, что приходится воевать не против заведомо более слабого противника, как планировалось, или гордости, что мол мы не просто так получили очередных ********, а по стандартам НАТО?