Українські воїни знищили комплекс РЕБ "Леєр-2" та командний пункт окупантів на Херсонщині. ВIДЕО
Українські воїни нанесли вогневе ураження по комплексу РЕБ "Леєр-2" та командному пункту окупантів в селі Високопілля на Херсонщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, по це повідомляє телеграм-канал Оперативний ЗСУ.
"Знищення російського мобільного комплексу радіоелектронної боротьби Леєр-2, бронетехніки та командного пункту окупантів у Високопілля Херсонської області", - зазначається у повідомленні.
Картинка на відео аналогічно якісна.
Технології на нашому боці.
Слава Україні!