Українські воїни знищили комплекс РЕБ "Леєр-2" та командний пункт окупантів на Херсонщині. ВIДЕО

Українські воїни нанесли вогневе ураження по комплексу РЕБ "Леєр-2" та командному пункту окупантів в селі Високопілля на Херсонщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, по це повідомляє телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

"Знищення російського мобільного комплексу радіоелектронної боротьби Леєр-2, бронетехніки та командного пункту окупантів у Високопілля Херсонської області", - зазначається у повідомленні.

обстріл (30965) Херсонська область (6228)
Топ коментарі
+34
Наші котики. Бережи вас Господь
12.05.2022 21:28 Відповісти
+26
Щира подяка нашим воінам за гарну роботу 👍🏼✊💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼
12.05.2022 21:33 Відповісти
+18
Супер.
Картинка на відео аналогічно якісна.
Технології на нашому боці.
Слава Україні!
12.05.2022 21:34 Відповісти
Що ця погань досі робить під Кривим Рогом???!!!
12.05.2022 21:30 Відповісти
Умирает,видео то о чем).
12.05.2022 21:37 Відповісти
Нехай вони краще вмирають на південному березі Криму, притиснуті ВСУ до моря, без шансу на відступ.
12.05.2022 21:54 Відповісти
Хотелки отличаются от реалий.
12.05.2022 22:30 Відповісти
Сегодня эти ****** утром сына моих знакомых убили обстрелом хаотичным 10 дней пацан до 25-ти лет не дожил
12.05.2022 21:41 Відповісти
Хто вбив?
12.05.2022 22:25 Відповісти
співчуття вашій родині..
12.05.2022 22:54 Відповісти
И музыка хорошая...
13.05.2022 01:07 Відповісти
 
 