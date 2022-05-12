УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4710 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
19 061 45

"Робимо неможливе": Бійці "Азову" продовжують вибивати окупантів із позицій на "Азовсталі". ВIДЕО

На 78-й день повномасштабної війни, в умовах повного оточення, не зважаючи на вкрай складну обстановку, нестачу боєприпасів та велику кількість поранених - бійці полку "Азов" продовжують вибивати ворога з раніше захоплених ним позицій на території заводу "Азовсталь".

Відео українські захисники з полку "Азов" оприлюднили у мережі, інформує Цензор.НЕТ.

"Захисники Маріуполя штурмують ворожі позиції, роблячи неможливе, незважаючи на постійне використання ворогом авіації, корабельної і ствольної артилерії, танків та іншого озброєння. Боротьба наших воїнів за Україну і за збереження життів особового складу триває попри все", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Він занурений у цю ситуацію дуже сильно, - дружина бійця "Азова" Федосюк про зустріч із Папою Римським Франциском

Автор: 

Маріуполь (3267) Азов (819) Азовсталь (449)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+57
Господи, спаси их!Больше некому...
показати весь коментар
12.05.2022 21:27 Відповісти
+37
Даже не смог это видео посмотреть. Спасите этих парней! Третий месяц их убивают и это показывают на всех каналах в онлайн режиме. Сил нет смотреть.
показати весь коментар
12.05.2022 21:29 Відповісти
+36
Господи, Матінко Боже, бережіть і допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
12.05.2022 21:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Господи, спаси их!Больше некому...
показати весь коментар
12.05.2022 21:27 Відповісти
Так, господь Бог та вони самі себе спасають.
Нам зараз хоча б петицію підписати хто ще не зробив.
показати весь коментар
12.05.2022 21:38 Відповісти
Вже давно підписали.
показати весь коментар
12.05.2022 21:40 Відповісти
В СМИ была недавно информация, что было собрано на тот день миллион(!!!) подписей...
показати весь коментар
13.05.2022 12:52 Відповісти
Могли бы замочить бункерного на параде беды. Но не захотели. Они могут говорить что угодно но только для глухих. Азов в их планы не входит.
показати весь коментар
12.05.2022 23:08 Відповісти
🙏🙏🙏 😰
показати весь коментар
13.05.2022 12:50 Відповісти
Даже не смог это видео посмотреть. Спасите этих парней! Третий месяц их убивают и это показывают на всех каналах в онлайн режиме. Сил нет смотреть.
показати весь коментар
12.05.2022 21:29 Відповісти
Я також боюсь дивитись і читати щось про Марік... Господи бережи наших нових Кіборгів!
показати весь коментар
12.05.2022 22:46 Відповісти
Господи, Матінко Боже, бережіть і допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
12.05.2022 21:29 Відповісти
Як ти вже ******* своїм богом у кожному коменті
показати весь коментар
13.05.2022 08:52 Відповісти
, может Бог услышит и покарает Тебя.
показати весь коментар
13.05.2022 11:11 Відповісти
Тепер кожен зможе нанести свій удар по російському ворогу! Знаєте про російські активи в Україні або за кордоном? Повідомляйте нам. Спільно з МВС ми запустили для цього telegram-бот - @RuAssetsBot

З його допомогою кожен, хто володіє інформацією про актив путінських прихвостнів, може повідомити про них компетентним органам.

Чому кожен удар по російській економіці важливий? Тому що ці кошти в підсумку - це їх крилаті ракети, снаряди для важкого озброєння та набої. В Україні досі чимало російського бізнесу, за яким прямо або приховано стоять активні учасники рашистського режиму.

Ми чудово знаємо, що більшість цієї публіки ховає свою власність в офшорних компаніях, записує на підставних осіб або родичів, замітає сліди своєї причетності. Допоможіть їх знайти!

Нам цікава інформація як про їхні активи в Україні, так і закордоном. Про ті, які напряму належать підсанкційним росіянам та ті, які контролюються ними опосередковано.

Передача інфо буде абсолютно анонімною. Підключайтесь! Нехай ті, хто розв'язав цю війну, заплатять за це зі своєї кишені.
показати весь коментар
12.05.2022 21:31 Відповісти
КиївСтар?

(власники -- через Veon і Letterone -- Фрідман, Хан і Кузьмічов)
показати весь коментар
12.05.2022 21:48 Відповісти
Тю..купа обленерго на касабського олігарха Бабакова.
показати весь коментар
12.05.2022 21:57 Відповісти
Это нельзя трогать как и трубу с транзитом газа. Дивные твои чудеса господни. Война, а мы газ прокачиваем. Прямо не родись красивой, а родись православной
показати весь коментар
12.05.2022 22:01 Відповісти
Новінскій подтвєрждає
показати весь коментар
12.05.2022 22:11 Відповісти
Приходит мил человек в военкомат и говорит, а я манал идти воевать в то время как государство качает кацапский газ в Европу. И что ему должна комиссия сказать? А ещё он за него не голосовал. как-то так. Двойные стандарты. Там парней убивают, а кто-то газ качает. Прикиньте шоб гитляр из советской параши в войну газ себе качал и сралину отслюнявливал бабло за это и девствениц белобрысых с правильными черепами
показати весь коментар
12.05.2022 22:16 Відповісти
Так сталин гитлеру до 43 посылал
показати весь коментар
13.05.2022 12:22 Відповісти
Воины екстра уровня
показати весь коментар
12.05.2022 21:31 Відповісти
Так! I Вони потрiбнi нам ЖИВИМИ!!!
показати весь коментар
13.05.2022 12:57 Відповісти
Господи , збережи і допоможи нашим Воінам світла , вижити в цих срашенних і нелюдських умовах !!🙏🏼🙏🏼🙏🏼

Путлєр , щоб ти ти здох в страшенних муках зі своєю фсбшною сворою !!
показати весь коментар
12.05.2022 21:39 Відповісти
Не люди - ТИТАНИ!!!...
показати весь коментар
12.05.2022 21:50 Відповісти
гранату тобі в дупу... без запобіжника - лови.
показати весь коментар
12.05.2022 21:58 Відповісти
Лахта випий бояри.
показати весь коментар
12.05.2022 21:58 Відповісти
Тварюка рашинська , здохни 😠
показати весь коментар
12.05.2022 22:00 Відповісти
Иди *****, орк ******! Присядь поплотнее на бутылку, петушара, и прокукарекай гимн Забордюрья! Твоё место на паРаше, Дуня!
показати весь коментар
12.05.2022 22:05 Відповісти
Люди - Титани!!!!!! Слава героям Азовсталі!!!!!!
показати весь коментар
12.05.2022 21:56 Відповісти
Мариуполя!
показати весь коментар
12.05.2022 22:02 Відповісти
іда ***** кацап обісраний
показати весь коментар
12.05.2022 21:59 Відповісти
Тримайтеся воїни українці
показати весь коментар
12.05.2022 21:54 Відповісти
Бережи їх Бог.
показати весь коментар
12.05.2022 21:57 Відповісти
Тихо лютую.. Усе закарбовується в пам'ять... Спитається за усе, кожен відповість, пощади не буде нікому!
показати весь коментар
12.05.2022 22:00 Відповісти
Незламні та нездоланні ГЕРОЇ УКРАЇНИ.
показати весь коментар
12.05.2022 22:05 Відповісти
АЗОВ - СТАЛЬ!
І це не про залізо - це про людей!
показати весь коментар
12.05.2022 22:27 Відповісти
напад - найкращий захист!
показати весь коментар
12.05.2022 23:03 Відповісти
Жаль,що порт заміновано, а так могли б водою спастись
показати весь коментар
12.05.2022 23:20 Відповісти
Після війни зе та генштабу прийдеться відповідати за південь, Маріуполь, за Азовців.
показати весь коментар
13.05.2022 07:19 Відповісти
Господи, спаси их!
показати весь коментар
13.05.2022 09:50 Відповісти
Просто хлопці хочуть жити! А для цього їм потрібно знищити орків!
показати весь коментар
13.05.2022 11:00 Відповісти
КРАСАВЦЫ !!! НО НАХЙ СЕБЯ ДО ЭВАКУАЦИИ СВЕТИТЬ НА ВИДЕО !?
показати весь коментар
13.05.2022 11:12 Відповісти
А бородатая бабушка тем временем миллиарды считает
показати весь коментар
13.05.2022 11:48 Відповісти
 
 