"Робимо неможливе": Бійці "Азову" продовжують вибивати окупантів із позицій на "Азовсталі". ВIДЕО

На 78-й день повномасштабної війни, в умовах повного оточення, не зважаючи на вкрай складну обстановку, нестачу боєприпасів та велику кількість поранених - бійці полку "Азов" продовжують вибивати ворога з раніше захоплених ним позицій на території заводу "Азовсталь".

Відео українські захисники з полку "Азов" оприлюднили у мережі, інформує Цензор.НЕТ.

"Захисники Маріуполя штурмують ворожі позиції, роблячи неможливе, незважаючи на постійне використання ворогом авіації, корабельної і ствольної артилерії, танків та іншого озброєння. Боротьба наших воїнів за Україну і за збереження життів особового складу триває попри все", - йдеться в повідомленні.

