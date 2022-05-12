"Робимо неможливе": Бійці "Азову" продовжують вибивати окупантів із позицій на "Азовсталі". ВIДЕО
На 78-й день повномасштабної війни, в умовах повного оточення, не зважаючи на вкрай складну обстановку, нестачу боєприпасів та велику кількість поранених - бійці полку "Азов" продовжують вибивати ворога з раніше захоплених ним позицій на території заводу "Азовсталь".
Відео українські захисники з полку "Азов" оприлюднили у мережі, інформує Цензор.НЕТ.
"Захисники Маріуполя штурмують ворожі позиції, роблячи неможливе, незважаючи на постійне використання ворогом авіації, корабельної і ствольної артилерії, танків та іншого озброєння. Боротьба наших воїнів за Україну і за збереження життів особового складу триває попри все", - йдеться в повідомленні.
