В Росії немає сміливості визнати стратегічну поразку, бо вони боягузи, - Зеленський. ВIДЕО

Росія намагається сховати правду за ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Автор: 

Зеленський Володимир (25537)
+17
Як ніч, так генералісімус з черговим відосиком. При тому, що контент не несе ніякої конкретики, тільки якісь високопарні слова в нікуди.
12.05.2022 23:15 Відповісти
+14
Пустопорожнє базікало.
12.05.2022 23:23 Відповісти
+9
Ніколи, якщо прізвища у дітей не Фірташ чи коломойша. Надра окуповані, як Херсон.
12.05.2022 23:22 Відповісти
12.05.2022 23:15 Відповісти
12.05.2022 23:23 Відповісти
Боюсь хуже - приход к вечеру...
12.05.2022 23:30 Відповісти
завдання цих відосиків - постійна присутність цього медійного персонажу де тільки можливо, на ТВ, в интернеті, щоб з кожної розетки торчала його неголена гнусава пика... Бо люди, які стоять за цим неподобством добре розуміють закони "собаки Павлова" - напрацювати рефлекс до автоматизму через систематичні постійні повторення, так само діє реклама, або НЛП програмування... Щоб потім пересічний громадянин вже не замислювався ЩО воно верзе, а просто реагував на його пику... Війна війною, а ця антиукраїнська шобла на чолі з пратнером ху..ла - Бєнєй, вже готується до майбутніх виборів і цій шоблі потрібно щоб це гнусаве неподобство обов"язково залишилося в ОПі, інакше Бєню чекає американське ФБР та 250 років ув"язнення, а поки його гнусава лялька рулить в турборежимі, у Бєні нескінченний "кінець епохі бідності", навіть під час війни ...
12.05.2022 23:59 Відповісти
"вони боягузи" сказал четырежды ...
12.05.2022 23:15 Відповісти
ви також боягузи, випустили люську з її пр...ли і все? що це за неповага до всіх нас, що це взагалі за розмова з людьми, у яких рідні загинули, все життя шкереберть через вашу м"яко кажучи недалекоглядність.
12.05.2022 23:15 Відповісти
УПЦ МП заявила, що діяльність Порошенка і ПЦУ стали причиною вторгнення Росії
12.05.2022 23:17 Відповісти
то есть ***** тут не причем
12.05.2022 23:21 Відповісти
12.05.2022 23:25 Відповісти
ці попи шо ще живі млять ..
12.05.2022 23:33 Відповісти
люся Арестовічна там на якій посаді? Може, певчої? Нещодавно співав, те ж саме, але через те, що в Конституції є запис про курс до НАТО
12.05.2022 23:57 Відповісти
12.05.2022 23:18 Відповісти
Коли почнуться виплати дітям за користування надрами?
12.05.2022 23:20 Відповісти
12.05.2022 23:22 Відповісти
Альо Дебіл південь зданий, бонелох ти шо там вже маскву взяв?
12.05.2022 23:20 Відповісти
к полуночи возьмё
12.05.2022 23:33 Відповісти
Після того, як відійшли з-під Києва, Боневтік сам себе переконує, що це ще не перемога, але рашка програла... але, яке програла, мені в Херсоні так не здається, орки вже тут мзду збирають на базарах, по 100грн за місце( сама чула), а у вас б...дь, перемога...
12.05.2022 23:36 Відповісти
Чому це невиліковні? Вони проходять військово лікарську комісію є абсолютно здоровими фізично, просто вони фашисти Вова , зрозумій це всі до єдиного від ***** до прибиральниці
12.05.2022 23:55 Відповісти
З пуйлом ВСУ розбереться, клоуне. Твій рівень - Орбан, якщо маєш сміливість.
13.05.2022 00:03 Відповісти
Цікаво булоб почути якісь плани команди Президента або конкретні відповіді. Наприклад коли в Дії можна буде здати корупціонера і зрадника? Чому бюджетники сходу і півдня отримують зп і премії, тим паче з іноземних кредитних запозичень. Чому взагалі бюджетники не на мінімалкі? Коли вигонять кацапів з Лаври? Коли зупинять дипломатичні відносини з РБ і РФ? Про САП питать марно. Зелена енергетика, яка висосує останне з кра]ни, чого в воєнний час ця схема працює? Шо з кредитами на вакцінацію, навіщо ії продовжують брати? Про массовий продаж землі через прозоро і багато чого можно спитать.
13.05.2022 02:07 Відповісти
Человек в образе, этакий Чегевара. Картинка скоро надоест и Западу, где его носят на руках, но самолетов не дают. Надо помнить, что и Ющенко тоже лепили тот же образ. Но закончил он полным чмом, привев во власть Януковича.
13.05.2022 07:23 Відповісти
бо вони боягузи..- шо за інфантільна фраза?
Окупований майже весь південь України! Азовці на заводі ахметки заживо гниють від поранень і не мають допомоги! Ці так звані "боягузи" продовжують убивати людей та руйнувати ракетними ударами українські міста!
13.05.2022 07:40 Відповісти
знову дічь несе
13.05.2022 14:11 Відповісти
 
 