В Росії немає сміливості визнати стратегічну поразку, бо вони боягузи, - Зеленський. ВIДЕО
Росія намагається сховати правду за ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами.
Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+17 MAKAROV #508144
показати весь коментар12.05.2022 23:15 Відповісти Посилання
+14 5 копійок
показати весь коментар12.05.2022 23:23 Відповісти Посилання
+9 MAKAROV #508144
показати весь коментар12.05.2022 23:22 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Окупований майже весь південь України! Азовці на заводі ахметки заживо гниють від поранень і не мають допомоги! Ці так звані "боягузи" продовжують убивати людей та руйнувати ракетними ударами українські міста!