УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4366 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
17 005 98

Постпред РФ в ООН Небензя заявив, що в Україні створили дитячі табори, де "готували бойовиків". ВIДЕО

Постпред РФ при ООН Небензя заявив, що в Україні було створено табори для дітей з 7 до 18 років, де з дітей готували майбутніх бойовиків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час засідання в ООН.

Автор: 

ООН (3440) пропаганда (2863) Небензя Василь (53)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+54
Сказочный ******* как и его *****
показати весь коментар
12.05.2022 23:33 Відповісти
+41
Ну, скоро в Украине будут выращивать инопланетян, даже не знаю что ещё бредового можно придумать.
показати весь коментар
12.05.2022 23:34 Відповісти
+38
нарід кінчених дебілів.
показати весь коментар
12.05.2022 23:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сказочный ******* как и его *****
показати весь коментар
12.05.2022 23:33 Відповісти
Мне всегда интересно было, как эти люди (типа Соловьева и т.п.) потом идут домой к семье, детям, родителям, как они спят. Вот неужели вообще нигде не щелкает?
показати весь коментар
12.05.2022 23:55 Відповісти
To nie jeg dzieci.
показати весь коментар
13.05.2022 00:17 Відповісти
Это он с рашистской юнармией перепутал.
Дедушка старый, больной, маразматичный. Легко ошибиться.

показати весь коментар
13.05.2022 06:40 Відповісти
bljaaa...mozhet daite Kislice PARABELLUM soboi - mozhe on sdelaet vsemu miru odolzhenie....eta lysaja abizjana uzhe *******!
показати весь коментар
12.05.2022 23:34 Відповісти
нарід кінчених дебілів.
показати весь коментар
12.05.2022 23:34 Відповісти
Ну, скоро в Украине будут выращивать инопланетян, даже не знаю что ещё бредового можно придумать.
показати весь коментар
12.05.2022 23:34 Відповісти
якщо подивитися інет то там дійсно були дитячі військові гуртки
https://rusaggression.gov.ua/ua********-viiskovopatriotychnyi-zlit---2846ea12bf1b92ed9422419acb7d4162.html

просто вони були на території окупованого русскімі Криму
показати весь коментар
12.05.2022 23:44 Відповісти
Коношенкову это читать нельзя

показати весь коментар
12.05.2022 23:34 Відповісти
Очередной поток сознания очередного кацапского идиота)
показати весь коментар
12.05.2022 23:47 Відповісти
В Рашке ЮНАРМИЯ С 9 ЛЕТ Официально ГОТОВИТ ДЕТЕЙ УБИВАТЬ ПРИКАЗОМ МО РФ ПРИЗЫВАЮТ НА СБОРЫ С 17 ЛЕТ НА ПАРАДЕ ПОБЕДЫ 2022 ГОДА ПРОШЛИ МАРШЕМ В СОСТАВЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ МО РФ...
показати весь коментар
12.05.2022 23:35 Відповісти
Да, есть такая контора по одебилованию детей. Юнармия. Интересный факт - в её руководство входит Миша Галустян (президент федерации военно-патриотических игр) - большой друг президента Украины Вовы Зеленского...
показати весь коментар
13.05.2022 00:23 Відповісти
Да эта юнармия по схеме того же гитлерюгенда. Сейчас Гитлер у рашистов почетный гражданин.
показати весь коментар
13.05.2022 07:48 Відповісти
А по какому поводу он заседал сегодня? Кого интересует мнение убийц?
показати весь коментар
12.05.2022 23:35 Відповісти
Постперд РФ)))
показати весь коментар
12.05.2022 23:36 Відповісти
"Постпєрд" у назві новини, - енто сільно для редактора! )))
Новий уровєнь журналістікі...

показати весь коментар
12.05.2022 23:47 Відповісти
Ну правильно написали , респект
показати весь коментар
13.05.2022 00:44 Відповісти
Небензя наркоман
показати весь коментар
12.05.2022 23:36 Відповісти
а у них кто не наркоман?
только алкоголики
показати весь коментар
13.05.2022 10:02 Відповісти
Это он про фашистскую Юнармию на засРашке??
показати весь коментар
12.05.2022 23:36 Відповісти
ні, це він про те лайно, яке вони в днр лнр в дітей пхають. Да і в Криму теж.
показати весь коментар
12.05.2022 23:38 Відповісти
Саме так 100%.
показати весь коментар
13.05.2022 06:59 Відповісти
И никто этому ушлепку "темную" не устроит на выходе?
показати весь коментар
12.05.2022 23:36 Відповісти
небензе пора уже домовину заказывать и ямку себе копать. Оно уже труп, просто не понимает этого из-за своей отсталости и дикости.
показати весь коментар
12.05.2022 23:36 Відповісти
churkin zhdet evo na koncerte kobzona
показати весь коментар
12.05.2022 23:40 Відповісти
Всем ,поголовно -рашистским мразям , руссо-гебелль ,палачам и их крепостным , умственно отсталым кацапам ‼️
показати весь коментар
13.05.2022 06:58 Відповісти
так і є, русскіє створюють табори для українських дітей, щоб готувати з них бойовиків, а табори ці знаходяться на тимчасово окупованих територіях України в так званих лнр днр і в інтернеті повно відео і фотодоказів, вони то самі навіть в соцмережах постять. Не пам"ятаю, але в Криму теж є.
показати весь коментар
12.05.2022 23:36 Відповісти
виродились ж такі далбойоби, вилізли зі сраки і мелять постійно якусь херню
показати весь коментар
12.05.2022 23:36 Відповісти
Яке ж воно кончене , той Небензя
показати весь коментар
12.05.2022 23:37 Відповісти
Якби так і було. Ми країна вюча і дітей змалку до зброї привчати трвба.
показати весь коментар
12.05.2022 23:37 Відповісти
паРаша-фашисти - йо...бнуті після перепою свині, особливо мерзенна небензя...
показати весь коментар
12.05.2022 23:39 Відповісти
...чуркін 2...
показати весь коментар
12.05.2022 23:39 Відповісти
Был такой. Говорят умер призагадочных обстоятельствах Герой россии.
показати весь коментар
12.05.2022 23:47 Відповісти
слава Богу!! отлягло, а то кто ж гусями будет заниматься!!!! боевые гуси сами себя не натренируют..
показати весь коментар
12.05.2022 23:39 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2022 23:39 Відповісти
А шо терер мочать наш народ як стадо баранов, бо ні зброї ні розуміння шо з нею робить.
показати весь коментар
12.05.2022 23:40 Відповісти
Змалку треба вчить і зброю у кожен дім
показати весь коментар
12.05.2022 23:41 Відповісти
одичалые,блин....
показати весь коментар
12.05.2022 23:41 Відповісти
так заявіть шо ця небензя рєптелоід і в нього куй замість язика..
показати весь коментар
12.05.2022 23:42 Відповісти
У вас какое образование? Лагерь по подготовке боевиков с 7-ми по 17-ть. Наши школы они такие
показати весь коментар
12.05.2022 23:42 Відповісти
+ кулінарні курси "приготування та подача русскогаварящих младєнцеф"!
Це важливо для резюме до вступу в ЄС...
показати весь коментар
12.05.2022 23:58 Відповісти
Що воно меле? Потвора!
показати весь коментар
12.05.2022 23:43 Відповісти
С трибуны общемировой организации позволяется толкать идиотские речи всяким дегенератам. Что это,как не деградация цивилизации?
показати весь коментар
12.05.2022 23:44 Відповісти
В каждой стране есть свои бойскауты или джамбори, юнармии или гитлерюгенды, кадеты, и море прочего.
показати весь коментар
12.05.2022 23:45 Відповісти
Кацапи знущаються над здоровим глуздом.
Цю погань потрібно ізолювати від всього світу. Хай існують в своїй паралельній реальності.
показати весь коментар
12.05.2022 23:48 Відповісти
вони там всі в наркотичному угарі країною керують...невиліковно хворі, який жах
показати весь коментар
12.05.2022 23:50 Відповісти
Якщо касап відкрив клюва - то він бреше.
показати весь коментар
12.05.2022 23:51 Відповісти
Чуму це лайно там сидить гавкає
показати весь коментар
12.05.2022 23:51 Відповісти
Яке ж воно кончене.. як вони вже дістали всіх.. ну коли ж їх *****ть вже нормально ракетою
показати весь коментар
12.05.2022 23:52 Відповісти
той дурень не зміг навіть розібратися з підручником географії за 8 клас. змішав в купу галичтну і галів
показати весь коментар
12.05.2022 23:54 Відповісти
Яка різниця,що протявкав
показати весь коментар
12.05.2022 23:56 Відповісти
У меня только один вопрос - почему этот паРашный дурдом до сих пор в ООН?
показати весь коментар
12.05.2022 23:57 Відповісти
Вигнати з ООН
показати весь коментар
12.05.2022 23:57 Відповісти
Тепер я знаю де саме і з кого писали "симптоми шизофренії" для медичних довідників...
- "Ух - жалко пацана" (с) Л. Поддерев'янський...
показати весь коментар
13.05.2022 00:01 Відповісти
Спочатку не звернув увагу на оце "постперд", а потім як звернув... 😂😂😂🤣🤣🤣
показати весь коментар
13.05.2022 00:03 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
показати весь коментар
13.05.2022 00:07 Відповісти
він то сказав правду але країну переплутав,
це в мордорі вони таким займаються,
і відео було як школярі окопи копають
показати весь коментар
13.05.2022 00:08 Відповісти
Хитро поблискуючи окулярами у палату входить Зігмунд Фрейд….
Небздензя, это ты видать с пацанами с вашей «юнармии» наших детей перепутал??? Расскажи как вы всех детей в военную форму одеваете и учите военному делу… фашисты-милитаристы сраные!
показати весь коментар
13.05.2022 00:10 Відповісти
Якби у нас таке було, то уже б на Курилах з японцями святкували, нечисть ти рабсєйська
показати весь коментар
13.05.2022 00:13 Відповісти
Діти не хочуть уходити з тих таборів і тренуються там до 80 років, тому довелося закрити всі школи і розпустити пенсійний фонд.
показати весь коментар
13.05.2022 00:13 Відповісти
як тільки касап відкриє хлебало що-небудь прокаркати - знай, це буде брехня. Нагла і цинічна брехня.
показати весь коментар
13.05.2022 00:16 Відповісти
Вони завжди судять по собі : читаєш про "табори бойовиків" - значить десь на території Росії такі табори уже розвернуті і працюють Піднявся крик про "нацистські шабаші" - а в Росії вони вже давно проходять (в СПБ наприклад) Почали кричать про загрозу хімічного ураження - значить готуються подібне зробить самі
показати весь коментар
13.05.2022 03:49 Відповісти
А с другой стороны... Учить, как бить кацапов надо с детства, потому что эта раковая опухоль по-соседству - надолго!
показати весь коментар
13.05.2022 00:19 Відповісти
Коли вже їх об'являть державою-терористом??? Аби це лисе бидло не мало права слова в жодній міжнародній організації. А московія стала лепрозорієм.
показати весь коментар
13.05.2022 00:19 Відповісти
Поэтому рашка решила разнести пол-Украины - потому что тут детей в каких то лагерях готовили? Они детей испугались?
показати весь коментар
13.05.2022 00:19 Відповісти
А що ж ви кацапи хотіли? У нас ще кожна дитина співає «батько наш Бандера
показати весь коментар
13.05.2022 00:22 Відповісти
В Естонії кокс вилучили в порту.. 3 тони, якщо не плутаю. В Туреччіні -ще 4 тони.. В них ломка та абсцентний сіндром.. бєлочка якщо звичайною мовою..
"Савсєм бєлий... Савсєм гарячий.."(С)
показати весь коментар
13.05.2022 00:28 Відповісти
В этих лагерях из детей клепали биороботов с простейшей программой, которые скакали кузнечиками и с кастрюлями на голове намертво приживленными ручками к ушам (сарказм)
показати весь коментар
13.05.2022 00:36 Відповісти
Ни хера не понимаю! Вот честно.

После того, как Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш посетил Киев и буквально в него (специально ДЛЯ НЕГО) в Киев прилетела рф-Ракета, ВО ВРЕМЯ ЕГО ВИЗИТА В КИЕВ (!!!) - НЕ ОЧЕНЬ БЕНЗЕ еще вообще разрешается что-то трындеть?! Что раша там вообще еще делает?! И что вообще - делает ООН?! И как лвысого небензю еще не опустили в обественном туалете за эту пургу?!!!!
показати весь коментар
13.05.2022 00:39 Відповісти
Вот этот што ли? Ой, нет, это же в Казани!

показати весь коментар
13.05.2022 00:41 Відповісти
Пральна, Спартанцы.
показати весь коментар
13.05.2022 00:43 Відповісти
Небензя - це не постпред. Небензя - це дієприслівник (що роблячи?) від дієслова "небензеть" ☝️🤓
показати весь коментар
13.05.2022 00:52 Відповісти
Z недолюди! Либо zолбонутые либо zебилы! Zмерть окупантам и их единомышленикам!
показати весь коментар
13.05.2022 01:17 Відповісти
Придурошні, може він з кадировцями сплутав...
показати весь коментар
13.05.2022 01:28 Відповісти
Це діагноз. У психології він називається - проекція.
показати весь коментар
13.05.2022 01:37 Відповісти
Цікаво, а чому проти кадирова немає ніяких санкцій?
показати весь коментар
13.05.2022 01:30 Відповісти
А какие санкции можно наложить на *******, который дальше своего аула нигде не бывал и не побывает?
показати весь коментар
13.05.2022 08:21 Відповісти
хворих рашистів вже ніхто не слухає, ООН можуть розпустити тільки що б з русопотворами не сидіти в одному приміщенні
показати весь коментар
13.05.2022 01:31 Відповісти
Брехня..... Мы там у них кровь берём и на органы.....
показати весь коментар
13.05.2022 02:46 Відповісти
Да накройте уже крышкой этот горшок под названием Небензя, а то дерьмом воняет на весь мир. Вообще мне интересно, почему послы РФ в ООН всегда с такими корявыми фамилиями? То Чуркин, теперь это свинорылое, кривоухое и нечленораздельное. Следующий кто будет, Суходрищев?
показати весь коментар
13.05.2022 03:01 Відповісти
А я вважаю, що цим дебілам вже й не треба заперечуватм.
Навпаки - погоджуватися.

Так, готували. І не з 8ми, а 5-ти. Чи ще раніше. І не просто табори час від часу, а на постійній основі.

Треба їх здивувати. Щоб їхня маячня стала ще дикішою.
Довести до абсурду, щоб вони більше не мали з чого придумувати.
показати весь коментар
13.05.2022 03:05 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2022 03:09 Відповісти
Этот ******** дебил и рожа его достойна кирпича.
показати весь коментар
13.05.2022 05:21 Відповісти
Ну, просто сказочный *******. Если бы в словаре Даля нужно было бы объяснить значение слов: идиот, дебил, дегенарат и подобных , всё, что нужно было бы сделать ,просто поместить его фотографию. И всё стало бы ясно. Создаётся ощущение, что его родила лошадь, и скорее всего через задницу. Причём когда он вылез, через задницу, он своей тупой башкой ударился об асфальт. Редчайший упырь.
показати весь коментар
13.05.2022 05:52 Відповісти
а чем он лучше или хуже других?
в качестве иллюстрации к значению этих слов нужно просто размещать карту РФ с припиской "население этой страны состоит из них", и не ошибёшься
показати весь коментар
13.05.2022 10:09 Відповісти
І він правий!
На території Криму і окупованих територіях Луганської та Донецької областей були створені загони йунармії як у мордорі...
показати весь коментар
13.05.2022 06:53 Відповісти
Венесуэльский кокс классно ,, вставляет,,- ,,тяга,, бешеная. Класс. Недавно получили полный самолёт - по дипломатическим каналам, хватит на неделю всему руководству раши. Сегодня Машке- удмуртке дадут пайку.
показати весь коментар
13.05.2022 07:23 Відповісти
Это типа советское дерьмо..
Юные пианеры....в борьбе за дело коммунистического говна товаристча Сралина будьте готовы...быдло в ответ... усигда гатовы...
показати весь коментар
13.05.2022 07:30 Відповісти
Це, до речі, якраз те що зробила росія.
показати весь коментар
13.05.2022 07:46 Відповісти
как в анекдоте -
- меня достал раввин...
- а вы скажите, что его дочь - проститутка
- так у него же сын
- вы скажите, а он пусть оправдывается...
на что небендзё надеется, что ему удастся приютиться в Штатах?
показати весь коментар
13.05.2022 07:59 Відповісти
А его хрюканину там еще кто-то слушает?
показати весь коментар
13.05.2022 08:19 Відповісти
Давно треба викинути цих уродів з цього імпотентного ООН
показати весь коментар
13.05.2022 09:25 Відповісти
Чуркина врала и заливала так как никто на свете(слава богу убрали), так эта гниль теперь такое заливает ,видно у гнилой лошади учится...
показати весь коментар
13.05.2022 12:19 Відповісти
Не відомо мені про табори з військової підготовки в Україні, а от про "Юнармию" на РоССії відомо усьому світу!
показати весь коментар
09.09.2022 11:22 Відповісти
 
 