Піхота 93-ї ОМБр знищила три російські танки Т-72Б3М гранатометами Panzerfaust 3, - Бутусов. ВIДЕО
Піхота 93-ї окремої механізованої бригади у день української піхоти відбила російську танкову атаку німецькими гранатометами Панцерфауст.
Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Сходив у сіру зону перед нашими позиціями на сході України, та відзняв новенькі російські Т-72Б3М зразка 2016 року, які розірвало від прямих влучань та вибуху боєкомплекту. Двоє російських командирів танків добре помітні у відлетівших баштах, рештки інших членів екіпажів випарувались під час вибухів.
Російські танкісти приїхали карати "бандерівців" і раптом потрапили під удари Панцерфаустів як у роки Другої світової. Блискучий успіх піхотинців 93-ї бригади, здобутий у дуже складних умовах, за рахунок сміливих та нестандартних дій, які гідні найвищих нагород Украіни", - наголосив Бутусов.
Слава ЗСУ