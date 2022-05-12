УКР
Піхота 93-ї ОМБр знищила три російські танки Т-72Б3М гранатометами Panzerfaust 3, - Бутусов. ВIДЕО

Піхота 93-ї окремої механізованої бригади у день української піхоти відбила російську танкову атаку німецькими гранатометами Панцерфауст.

Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Сходив у сіру зону перед нашими позиціями на сході України, та відзняв новенькі російські Т-72Б3М зразка 2016 року, які розірвало від прямих влучань та вибуху боєкомплекту. Двоє російських командирів танків добре помітні у відлетівших баштах, рештки інших членів екіпажів випарувались під час вибухів.

Російські танкісти приїхали карати "бандерівців" і раптом потрапили під удари Панцерфаустів як у роки Другої світової. Блискучий успіх піхотинців 93-ї бригади, здобутий у дуже складних умовах, за рахунок сміливих та нестандартних дій, які гідні найвищих нагород Украіни", - наголосив Бутусов.

Також дивіться: ЗСУ з американських гаубиць М777А2 знищили російську САУ "Акація", - Бутусов. ВIДЕО З БОЙОВИХ ПОЗИЦІЙ

Бутусов Юрій (3648) 93 окрема механізована бригада Холодний яр (309)
12.05.2022 23:46
Дякуємо за фото і відеоматеріали з передової,Юрію.
12.05.2022 23:46
Повага німецьким конструкторам Панцерфауста. А ще більша пошана Українським Воїнам. Хай береже вас Бог! Слава Україні! 💙💛
12.05.2022 23:52
без коментарів.
12.05.2022 23:45
Дякуємо за фото і відеоматеріали з передової,Юрію.
12.05.2022 23:46
12.05.2022 23:46
А он чё,без формы пришел?Дезертир,так и запишем.Никаких выплат.
13.05.2022 00:07
за форму вычтут с семьи
13.05.2022 11:00
Бутусов красава

Слава ЗСУ
12.05.2022 23:48
Металобрухт.
12.05.2022 23:50
И мясобрухт или м'ясобрухт, как правильно будет?
13.05.2022 00:41
Епічне відео.
12.05.2022 23:51
Повага німецьким конструкторам Панцерфауста. А ще більша пошана Українським Воїнам. Хай береже вас Бог! Слава Україні! 💙💛
12.05.2022 23:52
Героям слава !!
13.05.2022 00:14
Qualität aus Deutschland : Panzerfaust 3. Und ukrainische Helden.
13.05.2022 00:02
АУ!!!!! куди ногу відсилати? чи сама добіжить?
13.05.2022 00:02
Люблю чорний гумор
13.05.2022 00:16
Как диды)
13.05.2022 00:03
Гарнюче.
13.05.2022 00:09
Азербайджанський Боинг 747 прямо зараз залетів в повітряний простір України, а там повітряна тривога. Як так? https://www.flightradar24.com/AZG212/2bd54933
13.05.2022 00:14
прикол
13.05.2022 00:29
так пунктиром жы.. то бишь транспондер отключен и предполагаемый курс рисуется.. Транспондер отключен еще над Чехией был
13.05.2022 00:38
Збій. Тут правильна траєкторія: https://de.flightaware.com/live/flight/AZG212
13.05.2022 00:37
Ну шо, партия "пропавших без вести", денежки и блендеров не будет.
13.05.2022 00:16
Треба Шольцу подякувати і послати йому хоча б ногу трофейного танкіста - хай старий теж порадіє.
13.05.2022 00:21
Дякую за дуже красівих рускіх на ніч подивитися.
13.05.2022 00:27
ФАШИСТОВ !!! НЕМЕЦКИМ ОРУЖИЕМ !!! ЭТО ЗНАМЕНАТЕЛЬНО !)
13.05.2022 01:53
НЕОБХОДИМО ВОЕННОПЛЕННЫХ ЗАСТАВИТЬ УБИРАТЬ ЗА СВОИМИ !)
13.05.2022 01:57
Всё поле засрали своим металлоломом
13.05.2022 02:40
Хенде хох, русиш швайне!
13.05.2022 04:38
Хорошо что немецкие и шведские противотанковые гранатометы эффективны против путлеровских модернизированных танков.А то были сомнения.Ведь они в крышу не бьют.А с боков где броня толще и стоит динамическая защита.
13.05.2022 05:35
привет кацапии из 1944 года, посчитавшей себя в одностороннем порядке победителем в войне с Германией... побеждайте...
13.05.2022 07:29
Молодець Бутусов! Під звуки канонади зробити такий репортаж - це не в сепарському ТВ марафоні штани протирати! Дякую! Слава Україні!!!
13.05.2022 07:59
Вже давно пора цапорилим вивчити: Ja zdayusia, Ja zdayusia, Putler - kaput!
13.05.2022 09:18
Я так розумію, що німці прислали новітню модифікацію PzF 3-IT. Удосконалений протитанковий варіант з тандемною кумулятивною бойовою частиною (призначена для пробиття реактивної броні). Пробійність: 900 мм. Спалені танки на відео у чистому полі, дальність дії панцерфауста 300-400 м. Тобто чи зеленка десь поруч, чи добре замасковані окопи. Геройські у нас хлопці.
13.05.2022 09:33
В чистому полі з РПГ? Це не піхота, це якісь демони.
13.05.2022 09:36
Бумеранг за "дєдов" що в 1945 гвалтували жінок в Берліні прилітає на голови нових "асвабадітєлєй"....
13.05.2022 09:44
Ну этож надо быть таким далбо....ми , приехать , в Украину, чтобы здохнуть . Весна ,май месяц, могли бы сидеть у себя на ******, трахать баб ,пить водку зачем я не понимаю, сюда перется Написано же не входи, Убёт
13.05.2022 09:44
водку пить да, а баб трахать это врядли.
31.05.2022 21:48
Если Украина решит провести парад поверженной техники рашистов (как в Азербайджане) то такой парад будет длиться несколько дней, если не больше. Наверное, для него и трейлеров не хватит.
13.05.2022 09:50
 
 