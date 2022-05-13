Окупант місяць переховувався на Київщині, а потім сам здався теробороні. ВIДЕО

У Київській області виявили російського окупанта, який відстав від своїх, коли ті втікали з Київщини.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео оприлюднив телеканал Espreso.TV. Після місяця переховувань росіянин сам вийшов здаватися.

Бійці територіальної оборони розповіли окупанту останні новини з фронту, а саме, що українські воїни вже ліквідували 26 тисяч його побратимів.

Тепер на росіянина чекає полон і, можливо, обмін.

Також дивіться: Окупанти 16 березня пострілами в спину вбили двох беззбройних цивільних під Києвом. ВIДЕО камер спостереження