Окупант місяць переховувався на Київщині, а потім сам здався теробороні. ВIДЕО

У Київській області виявили російського окупанта, який відстав від своїх, коли ті втікали з Київщини.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео оприлюднив телеканал Espreso.TV. Після місяця переховувань росіянин сам вийшов здаватися.

Бійці територіальної оборони розповіли окупанту останні новини з фронту, а саме, що українські воїни вже ліквідували 26 тисяч його побратимів.

Тепер на росіянина чекає полон і, можливо, обмін.

+34
"26 тисяч його побратимів", яких побратимів, скота скоріше.
показати весь коментар
13.05.2022 06:51 Відповісти
+30
"Т-90 танков у вас нету, Т-90 танки есть только у нас, которые мы у вас отобрали" - якщо це правда, то півгрошика ціна кацапському війську, я розумію, що схід, південь ці орки лізуть, але то справа часу. Київ відбили, Харків відбили, і всю Україну разом з Кримом відіб'ємо! Слава Україні!
показати весь коментар
13.05.2022 07:00 Відповісти
+24
Добрі в нас люди.
Могли б закопати в канаві і влада навіть і не взнала б, що таке нещастя десь там сиділо.
показати весь коментар
13.05.2022 07:11 Відповісти
не смог харчеваться подножним кормом
показати весь коментар
13.05.2022 06:44 Відповісти
В нас же ягель не росте 😁
показати весь коментар
13.05.2022 07:00 Відповісти
Була інфа ,що то орковський снайпер !?
показати весь коментар
13.05.2022 06:49 Відповісти
"26 тисяч його побратимів", яких побратимів, скота скоріше.
13.05.2022 06:51 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2022 06:51 Відповісти
А о орка всі решта орків і є побратимами. 😊 Тобто братами. По крові, по розуму, по злочинах.
13.05.2022 07:52 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2022 07:52 Відповісти
"Т-90 танков у вас нету, Т-90 танки есть только у нас, которые мы у вас отобрали" - якщо це правда, то півгрошика ціна кацапському війську, я розумію, що схід, південь ці орки лізуть, але то справа часу. Київ відбили, Харків відбили, і всю Україну разом з Кримом відіб'ємо! Слава Україні!
13.05.2022 07:00 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2022 07:00 Відповісти
К сожалению фейк. Только один танк был разбит за всё время, при чём на днях, захваченных ноль
13.05.2022 09:25 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2022 09:25 Відповісти
Давно пора себе сказки чесать---тогда победа ближе!
показати весь коментар
13.05.2022 11:14 Відповісти
Мінімум два відео з різних локацій. Одне від москаля.
https://censor.net/ua/video_news/3339351/**************************************************************************
https://censor.net/ua/video_news/3340052/4_travnya_u_boyu_pid_starym_saltovom_znyscheno_elitnyyi_rosiyiskyyi_tank_t90m_proryv_vartistyu_do_5
показати весь коментар
13.05.2022 12:19 Відповісти
Т-90? Все що зроблено руками, руками можна і ламати.
17.11.17 "Це не перший Т-90, який втратили сирійські військові. Деякі машини захопили бойовики як трофеї. " Джерело:
показати весь коментар
13.05.2022 12:31 Відповісти
Щоб не довго шукати https://t.me/directorate4/876
показати весь коментар
13.05.2022 12:34 Відповісти
Вже сидить на табельній пляшці?
показати весь коментар
13.05.2022 07:01 Відповісти
Добрі в нас люди.
Могли б закопати в канаві і влада навіть і не взнала б, що таке нещастя десь там сиділо.
показати весь коментар
13.05.2022 07:11 Відповісти
Не люблю когда хвалятся, да ещё перед каким-то перепуганным пленным русским.
13.05.2022 07:22 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2022 07:22 Відповісти
То називається політінформація.
показати весь коментар
13.05.2022 07:36 Відповісти
Для мордору
показати весь коментар
13.05.2022 07:45 Відповісти
Правильно, нечего хвастаться, просто прострелить колени и через 5 минут расстрелять.
13.05.2022 08:23 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2022 08:23 Відповісти
А він українців не вбивав?
Може в спини стріляв
показати весь коментар
13.05.2022 08:17 Відповісти
А скільки їх ще по селах сидить?
показати весь коментар
13.05.2022 08:42 Відповісти
Хтось годував
показати весь коментар
13.05.2022 08:46 Відповісти
У погрібі покинутої хати була їжа. Як їжа скінчилася, - він здався.
13.05.2022 09:00 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2022 09:00 Відповісти
Яка їжа могла бути в погребі, овочі + закрутки, трохи тушонки. За місяць треба якось готувати, сусіди би побачили.
13.05.2022 10:29 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2022 10:29 Відповісти
та на три банки в тиждень можна там мiсяцями жити. В погребах банок сотня штук.
14.05.2022 23:19 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2022 23:19 Відповісти
та на три банки в тиждень можна там мiсяцями жити. В погребах банок сотня штук. Я в окупаваному мiстi гарно харчувався пiвкило польскоi гуманiтарки на 2 днi i так смачно було!
14.05.2022 23:21 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2022 23:21 Відповісти
можливо родственнічек
показати весь коментар
13.05.2022 09:03 Відповісти
К чему это видео?
показати весь коментар
13.05.2022 09:14 Відповісти
к чему твой дебильный вопрос?
показати весь коментар
13.05.2022 10:40 Відповісти
Робинзона из него не вышло.
показати весь коментар
13.05.2022 11:49 Відповісти
Головне, що з нього не вийшов той японець, який до старості воював на Філіпінах, бо був не в курсі, що скінчилася війна...
13.05.2022 14:58 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2022 14:58 Відповісти
P.S.: хоча, куди там кацапові до https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0,_%D0%A5%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BE Хіроо Оноди - то був Герой Честі, справжній самурай, а не мерзенний орк.
13.05.2022 20:05 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2022 20:05 Відповісти
26 тис. це з врахуваням ЧВК і днр-ів чи без? Є числа 26+7+8.
13.05.2022 17:51 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2022 17:51 Відповісти
Днр-ів? А їх що, хтось рахує? )))0)0))
показати весь коментар
13.05.2022 22:53 Відповісти
 
 