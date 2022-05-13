УКР
Унаслідок одного з ракетних ударів по Одесі постраждав Воронцовський палац. ВIДЕО

Унаслідок одного з ракетних ударів в Одесі постраждав Воронцовський палац, одна з історико-архітектурних перлин міста.

Про це повідомили в Одеській міськраді, передає Цензор.НЕТ.

"Я хочу ще раз звернутися до міжнародної організації ЮНЕСКО щодо прийняття Одеси до списку Світової спадщини. Ми маємо зберегти нашу архітектуру для майбутніх поколінь – не лише Одеси, а й усього світу", – прокоментував мер Геннадій Труханов.

Уточнюється, що вибуховою хвилею пошкоджено вікна та елементи ліпнини Воронцовського палацу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти випустили по Одесі 7 ракет радянського зразку, загинула одна людина, поранено 5 осіб, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж

Одеса (5616) ракети (4183) Труханов Геннадій (383)
Топ коментарі
+14
А чи не ти Трухлявий волочив руZ Zьгемір в Україну? Ніщо не забуто.
13.05.2022 08:30 Відповісти
+8
Щось дуже вже часто обстрілюють Одесу.
Ще рознесуть місто
13.05.2022 08:22 Відповісти
+7
мерзенні створіння..., перетворюють на лайно усе, до чого дотягуються...
13.05.2022 09:12 Відповісти
Щось дуже вже часто обстрілюють Одесу.
Ще рознесуть місто
13.05.2022 08:22 Відповісти
З градів і створеної артилерії не розстрілюють, так що не розвалять, друге діло що треба зброя для ураження цілей в Криму.
13.05.2022 08:39 Відповісти
Розвалювати ракетами місто це дуже дороге задоволення. Так що ні.
13.05.2022 09:24 Відповісти
Ви думаєте, що бункерне ***** пошкодує на це грошей?

Одеса - це його наступна мета після Маріуполя.
13.05.2022 11:07 Відповісти
Покорства добиваються. Це ж «южная пальмира» расєйськай імперії.
13.05.2022 11:05 Відповісти
А чи не ти Трухлявий волочив руZ Zьгемір в Україну? Ніщо не забуто.
13.05.2022 08:30 Відповісти
Ой ! Була там на екскурсії в дитинстві. Сподобалося.

москальня кончена !!!
13.05.2022 08:40 Відповісти
мерзенні створіння..., перетворюють на лайно усе, до чого дотягуються...
13.05.2022 09:12 Відповісти
давайте кацапы еще по "Катьке" епаните - меньше возни будет со сносом
13.05.2022 09:55 Відповісти
Одеса - це улюблене місто кацапів в Україні. Вони дуже ********* відпочивати в Одесі, їхали сюди, щоб побачити її ні з чим не зрівняний колорит. А зараз починають мститися за те, що Одеса «нє рузкій город» та не зустрічає окупанта з квітами.

Як казала тьотя Циля із Одеси: «вы уже давно натерли нам мозоль своим портретом в нашем телевизоре со своим русским миром. Ваши танки выгорят на нашем солнце вместе с бурятами и черносотенцами»
13.05.2022 11:04 Відповісти
БЫСТРЕЕ БУДЕТ ВЕСЬ ЧМ ФЛОТ РФ РАСПЗДЯЧИТЬ !!! ДАЙТЕ НОВОЕ ВООРУЖЕНИЕ !!!
13.05.2022 10:31 Відповісти
Зараз я не про війну, а про рівень обізнаності у питаннях градоуправління мера Труханова. Він звертається до ЮНЕСКО, бо, можливо, думає, що воно пришле своє військо щодо захисту. Це як дитинка з садочку думає приблизно. До спадщини ЮНЕСКО зараховують ВИКЛЮЧНО НАТИВНІ ПАМ'ЯТКИ. Тобто, якщо, наприклад стара будівля перестроювалась, то зась. Якщо пластикові вікна поставили - знову зась. Тому Одесу послали років десять назад шляхом кацапського крейсера звудти. А тут терехов типу згадав і використовує "слушний момент".
Ну не дурень?
13.05.2022 13:23 Відповісти
Нічого страшного, в Криму є оригінальний і побільше, покрасивше і з парком воронцовський палац.
13.05.2022 15:30 Відповісти
 
 