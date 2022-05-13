Унаслідок одного з ракетних ударів по Одесі постраждав Воронцовський палац. ВIДЕО

Унаслідок одного з ракетних ударів в Одесі постраждав Воронцовський палац, одна з історико-архітектурних перлин міста.

Про це повідомили в Одеській міськраді, передає Цензор.НЕТ.

"Я хочу ще раз звернутися до міжнародної організації ЮНЕСКО щодо прийняття Одеси до списку Світової спадщини. Ми маємо зберегти нашу архітектуру для майбутніх поколінь – не лише Одеси, а й усього світу", – прокоментував мер Геннадій Труханов.

Уточнюється, що вибуховою хвилею пошкоджено вікна та елементи ліпнини Воронцовського палацу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти випустили по Одесі 7 ракет радянського зразку, загинула одна людина, поранено 5 осіб, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж