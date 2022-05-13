Унаслідок одного з ракетних ударів по Одесі постраждав Воронцовський палац. ВIДЕО
Унаслідок одного з ракетних ударів в Одесі постраждав Воронцовський палац, одна з історико-архітектурних перлин міста.
Про це повідомили в Одеській міськраді, передає Цензор.НЕТ.
"Я хочу ще раз звернутися до міжнародної організації ЮНЕСКО щодо прийняття Одеси до списку Світової спадщини. Ми маємо зберегти нашу архітектуру для майбутніх поколінь – не лише Одеси, а й усього світу", – прокоментував мер Геннадій Труханов.
Уточнюється, що вибуховою хвилею пошкоджено вікна та елементи ліпнини Воронцовського палацу.
Ще рознесуть місто
Одеса - це його наступна мета після Маріуполя.
москальня кончена !!!
Як казала тьотя Циля із Одеси: «вы уже давно натерли нам мозоль своим портретом в нашем телевизоре со своим русским миром. Ваши танки выгорят на нашем солнце вместе с бурятами и черносотенцами»
Ну не дурень?