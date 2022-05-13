Українські воїни знищили двох окупантів біля села Перемога на Харківщині: "Обидва тюлені кацапські. Йшли на розслабоні і на нас вийшли". ВIДЕО 18+

Українські воїни знищили двох окупантів біля села Перемога на Харківщині.

Про це розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, що побував на місці знищення ворогів.

"Ми собі думаємо, що це - десантники. Але екіпіровка у них хороша - каски не залізні, з усіма обвісами... У нас тут точка. Вони йшли з Українки... Йшли на такому розслабоні - зовсім не схоже на ДРГ... І все... Обидва тюлені кацапські", - кажуть про деталі знищення окупантів українські воїни.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Піхота 93-ї ОМБр знищила три російські танки Т-72Б3М гранатометами Panzerfaust 3, - Бутусов. ВIДЕО