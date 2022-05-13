УКР
Українські воїни знищили двох окупантів біля села Перемога на Харківщині: "Обидва тюлені кацапські. Йшли на розслабоні і на нас вийшли". ВIДЕО 18+

Українські воїни знищили двох окупантів біля села Перемога на Харківщині.

Про це розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, що побував на місці знищення ворогів.

"Ми собі думаємо, що це - десантники. Але екіпіровка у них хороша - каски не залізні, з усіма обвісами... У нас тут точка. Вони йшли з Українки... Йшли на такому розслабоні - зовсім не схоже на ДРГ... І все... Обидва тюлені кацапські", - кажуть про деталі знищення окупантів українські воїни.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Піхота 93-ї ОМБр знищила три російські танки Т-72Б3М гранатометами Panzerfaust 3, - Бутусов. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18766) Харківщина (6054) знищення (8270) Бутусов Юрій (3648)
Топ коментарі
+42
скрепненько приняли классическую позицию в Украине как прописано

13.05.2022 09:37 Відповісти
+39
За бухлом " посильні "

13.05.2022 09:36 Відповісти
+37
Тепер лежать на расслабоні 😂

13.05.2022 09:39 Відповісти
За бухлом " посильні "

13.05.2022 09:36 Відповісти
Парочка гоубків шукала затишне місце. І таки знайшла.)

13.05.2022 10:05 Відповісти
- Стой, стрелять буду.
- Стою.
- Стреляю.


13.05.2022 11:08 Відповісти
скрепненько приняли классическую позицию в Украине как прописано

13.05.2022 09:37 Відповісти
За тюленей выплат дебильным кацапским родичам не предусмотрено)

13.05.2022 09:37 Відповісти
Тепер лежать на расслабоні 😂

13.05.2022 09:39 Відповісти
Це класна робота,і для СБУ менше мороки відео записувати

13.05.2022 09:39 Відповісти
Пошлешь дурней за водкой, ничего не принесут. И сами не вернутся

13.05.2022 09:41 Відповісти
😃 ага, типа - дай дураку стеклянный *** и *** побъёт и руки с языком порежет

13.05.2022 21:05 Відповісти
А чому це один ластоногий так рясно пустив гілля із себе? Потепліло і внутрішні метастази попроростали?

13.05.2022 09:42 Відповісти
нассіння мав у кишенях доброї якості )

13.05.2022 13:52 Відповісти
То жгут.

13.05.2022 19:28 Відповісти
Короче взяли у полон, нагодували і дали пазваніть мамє

13.05.2022 09:42 Відповісти
Чергові дохлі смердючі кацапські свині...

13.05.2022 09:42 Відповісти
Гіркін-Стрілков звернувся до Путіна: хто дав вам хибну інформацію щодо ситуації в Україні? "Покажите голову того, кто дал вам абсолютно ложную информацию о ситуации в Украине, благодаря которой вы золотые дни, когда мог быть совершен блицкриг. Его вы не совершили именно потому что у вас ложное представление об оперативной обстановке в Украине. Голову покажите! Одну хотя бы",https://www.youtube.com/watch?v=FstdB645WAo&t=36s

13.05.2022 09:43 Відповісти
Шукають крайнього....

13.05.2022 09:54 Відповісти
Раскудахтался смерд. В расход суку.

13.05.2022 10:16 Відповісти

13.05.2022 11:52 Відповісти
то что "блицкриг" после 14 года был вообще возможен это таки немного дно ...

13.05.2022 23:07 Відповісти
Але ж багато у кацапів цього сміття

13.05.2022 09:43 Відповісти
Так й зброї вистачить.... дякувати друзям України.

13.05.2022 10:00 Відповісти
Лежать відпочивають.

13.05.2022 09:46 Відповісти
Йшли наче по кРасній площі)))
Але тут.....Україна!!!!
Тому ...спати НАЗАВЖДИ...свинособаки

13.05.2022 09:46 Відповісти
"укрывшись от дождя велосипедом" (С) ))

13.05.2022 09:47 Відповісти
Падло вже кросівки собі десь змародерило.

13.05.2022 09:51 Відповісти
не понятно зачем было убивать, неужели в плен нельзя взять если их всего двое.

13.05.2022 09:52 Відповісти
На)(¥й вони не вср@лися у полон їх брати, мороки купа й годуй їх ще. Вірно зробили хлопці, немає кацапа-немає проблем.

13.05.2022 09:56 Відповісти
Свидетель Иеговы?

13.05.2022 10:24 Відповісти
Ватник, только что зарегистрировавшейся.

13.05.2022 12:32 Відповісти
Русские свинособаки никогда не придерживались законов ведения боевых дейтвий. Они ведут себя с военнопленными вот так: попадает боец к ним в плен, они звонят его матери и он ее успокаивает, а через минуту они звонят и показывают матери его уже мертвого. И ты призываешь к гуманному отношению к этим человекоподобным существам?

13.05.2022 10:46 Відповісти
Что значит мы, тебе кто-то дал мандат от народа.
Я тоже могу говорить мы.
Мы, вернее наши военнослужащие, на них совсем непохожи, мы не нападали на их Кацапщину, не разрушали их города, не убивали их мирных жителей, а вот они пришли сюда, обеспечить своему фюреру геноцид украинцев, и порабощение и ассимиляцию оставшихся, тех кого можно будет запугать смертью за сопротивление, пришли уничтожить народ со славной интересной историей, и превратить его в то, что сделали цари маньяки с Новгородом и Псковом, которые совсем не были ордынской натуры, и что же теперь от них осталось.
Кто с оружием на нашу землю зашел, должен осознать, что в любую минуту может умереть, а подавляющее большинство этих орков пришли сюда по своей воле и уже разрушили десятки городов и сотни сел, и в восторге от своего безумного сифилитика-царя.

13.05.2022 10:47 Відповісти
пацаны к успеху шли,
но не фартануло.

13.05.2022 09:56 Відповісти
спаліть трупи, щоб їхні самки на русні нікуя не отримали.

13.05.2022 09:57 Відповісти
- нелюди , своїх не хочуть забирать додому на московію . Тож таки прийдеться спалити ...

13.05.2022 21:01 Відповісти
Хороший тюлень - мертвий

13.05.2022 10:04 Відповісти
оторвали Ваньке встаньку )))

13.05.2022 10:06 Відповісти
Поховали москаля край дороги: видно руки, видно ноги, видно роги.

13.05.2022 10:10 Відповісти
каждый первый кацап должен быть уничтожен...

13.05.2022 10:12 Відповісти
Добра робота!
Дякую

13.05.2022 10:17 Відповісти
І москаля нема,
Немає москаля.
Немає ***** вапщє,
Одна сира земля.

Доброго вечора, ми з України!

13.05.2022 10:22 Відповісти
Если они шли всего вдвоем и на расслабоне , вероятно шли сдаваться.

Какая мотивация будет сдаваться если мы с одной стороны говорим, сдавайтесь ложите оружие что бы не умирать а с другой убиваем сразу.

13.05.2022 10:23 Відповісти
А ля гер сом аля гер. На війні як на війні. Про обставини цього епізоду можливо ніхто нам не розкаже.Ну якщо йшли здаватись, то мала бути біла стрічка. Яккщо без неї значить хлопці вчинили на свій розсуд. Бо й справді-навіщо ризикувати своїми заради двох кацапських"тюлєнєй". А відносно жмурів- ти зі зброєю на території іншої держави вже є потенційним трупом, тобто поза законом.

13.05.2022 10:55 Відповісти
В к

13.05.2022 21:14 Відповісти
Наши хлопцы должны были рискнуть жизнью чтоб в плену оказалось 2 кацапа?
Здаваться в плен уметь надо, только за косой взгляд можешь получить пулю.

13.05.2022 12:55 Відповісти
Два БЫВШИХ кацапских тюленя. Теперь уже хорошие кацапы. Хороших кацапов с каждым днём все больше...

13.05.2022 10:24 Відповісти
хороший ка цап - мертвий ка цап!

13.05.2022 10:40 Відповісти
ЗДАСТЬСЯ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ !(

13.05.2022 10:46 Відповісти
Нех..й шастать!!!

13.05.2022 11:04 Відповісти
Их там что в лунку положили, типа как кортошку прикопают и новые вырастут

13.05.2022 11:14 Відповісти
От дурні, шли б з білим прапором і піднятими догори руками, то хтоб їх стріляв ??

13.05.2022 12:33 Відповісти
Так, а может, они заблудились?

13.05.2022 12:56 Відповісти
декацапікация України триває

13.05.2022 12:57 Відповісти
Хароший кацап - мертвий кацап. Чим більше, тим краще.
Дякую за вашу нелегку працю, хлопці! Вдалих вам подальших полювань!

13.05.2022 13:16 Відповісти
кацапские тюлени...

13.05.2022 17:15 Відповісти
сонячний удар отримали та прилягли на асфальт

13.05.2022 17:29 Відповісти
Один ,тот шо ветками закиданый, видно в сито превратился?😀приятная картина,аж душа радуется

13.05.2022 17:30 Відповісти

13.05.2022 19:00 Відповісти
Шкода тільки, що хіба 2 😡

13.05.2022 19:39 Відповісти
***** лазить по копаному

13.05.2022 23:06 Відповісти
ім прєдлажилі сдацца, ані сказалі шо урускіє, тіпа, умірают, но сдаюцца

13.05.2022 23:27 Відповісти
По що прийшли, те й знайшли

14.05.2022 01:11 Відповісти
Прервали круговорот оккупантов в Украине.
А то привыкли, взяли ублюдка в плен, накормили, одели и обогрели, отправили в наРФию, через какое то время снова ублюдка взяли в плен...

14.05.2022 12:51 Відповісти
 
 