Українські воїни знищили двох окупантів біля села Перемога на Харківщині: "Обидва тюлені кацапські. Йшли на розслабоні і на нас вийшли". ВIДЕО 18+
Українські воїни знищили двох окупантів біля села Перемога на Харківщині.
Про це розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, що побував на місці знищення ворогів.
"Ми собі думаємо, що це - десантники. Але екіпіровка у них хороша - каски не залізні, з усіма обвісами... У нас тут точка. Вони йшли з Українки... Йшли на такому розслабоні - зовсім не схоже на ДРГ... І все... Обидва тюлені кацапські", - кажуть про деталі знищення окупантів українські воїни.
Увага! Ненормативна лексика!
- Стою.
- Стреляю.
Але тут.....Україна!!!!
Тому ...спати НАЗАВЖДИ...свинособаки
Я тоже могу говорить мы.
Мы, вернее наши военнослужащие, на них совсем непохожи, мы не нападали на их Кацапщину, не разрушали их города, не убивали их мирных жителей, а вот они пришли сюда, обеспечить своему фюреру геноцид украинцев, и порабощение и ассимиляцию оставшихся, тех кого можно будет запугать смертью за сопротивление, пришли уничтожить народ со славной интересной историей, и превратить его в то, что сделали цари маньяки с Новгородом и Псковом, которые совсем не были ордынской натуры, и что же теперь от них осталось.
Кто с оружием на нашу землю зашел, должен осознать, что в любую минуту может умереть, а подавляющее большинство этих орков пришли сюда по своей воле и уже разрушили десятки городов и сотни сел, и в восторге от своего безумного сифилитика-царя.
но не фартануло.
Дякую
Немає москаля.
Немає ***** вапщє,
Одна сира земля.
Доброго вечора, ми з України!
Какая мотивация будет сдаваться если мы с одной стороны говорим, сдавайтесь ложите оружие что бы не умирать а с другой убиваем сразу.
Здаваться в плен уметь надо, только за косой взгляд можешь получить пулю.
Дякую за вашу нелегку працю, хлопці! Вдалих вам подальших полювань!
А то привыкли, взяли ублюдка в плен, накормили, одели и обогрели, отправили в наРФию, через какое то время снова ублюдка взяли в плен...