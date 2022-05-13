УКР
"Кто для вас Бандера?", - "Батько наш...", - "А вы знаете, что он Хатынь сжег?", - загарбник вчить російської "історії" українських дітей в окупованому Скадовську. ВIДЕО

В окупованому Скадовську загарбник вирішив повчити українських дітей російської "історії" і розповісти їм свою "правду" про Степана Бандеру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент розмови окупанта з дітьми опублікований у соцмережах.

"Кто для вас Бандера?", - запитує він у дітлахів, а ті йому у відповідь цитують початок першого рядка відомого хіта "Батько наш Бандера".

"А вы знаете, что он Хатынь сжег? Деревню в Беларуси", - наводить історичний "факт" загарбник.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Батько наш Бандера!" Як українські підлітки "підпалюють" ватку і обламують роги російським пропагандистам. ВIДЕО

Автор: 

Бандера Степан (198) діти (5316) окупація (6861) Скадовськ (70)
Топ коментарі
+67
Політруки, не смійтесь, дайте їм час і вони з ваших дітей зроблять таких же шизофреніків з "альтернативною" історією.
13.05.2022 10:03 Відповісти
+62
Як не крути а армія , мова, віра головні речі.
Не дороги, не какая разніца как називаєцця уліца, главнає чтоб била заасфальтована..
13.05.2022 10:09 Відповісти
+60
Ви гадаєте це жарт? А це не жарт, рашиззди вирощують покоління котре вірить що Бандера "спалив" Хатинь, Україну "захопили неонацисти" й увесь світ вороги. Й це з 5ти років їм вливають у голови, й вони свято вірять що їдуть воювати з "нациками" , а потім їх женуть на убой.... тактика рфії війни не змінилась - завалити трупами.
13.05.2022 10:05 Відповісти
Сторінка 2 з 2
Интересно, как бы среагировало ватное население мордора, если бы НАТО объявило руководство РФ маньяками-педофилами, а 73% - латентными педофилами и на этом основании ********* всю мордорскую армию, а на москву и путлерград сброисло бы парочку ядерных бомб? Ах да, все, кто пытался бы пояснить, что в рф живут не маньяки-педофилы, подлежали бы уничтожению. Вот это и было бы наиболее точным симметричным ответом мордорским пропагандонам и путлеру.
13.05.2022 12:03 Відповісти
Ті хто пережив німецьку окупацію в час ІІ Світової війни і російську окупацію в 2022 році стверджують, що німці не були такими звірами як сьогодні рашисти. Отож, можливо Хатинь спалили не гітлерівці , а россіяни НКВДісти, щоб повісити цей злочин на німців.
13.05.2022 12:08 Відповісти
Катинь - НКВД.
Хатинь - поліцаї.
13.05.2022 12:35 Відповісти
Хатинь навіть за часів СРСР вішали на німців, тоб то поліцаю тут взагалі ні до чого. Можливо ніякої Хатині і не було. Це вигадали щоб прикрити Катинь.
13.05.2022 16:32 Відповісти
Німці спостерігали , а палили команда набрана в Києві з радянських полонених. Там були багато національностей : українці , росіяни, узбеки і т.д. Що цікаво , що за кулеметами були білоруси.Спалено було декілька сіл. При Машерові , коли правда відкрилась її зам'яли. Бандера в цей час знаходився в концтаборі. Але що приємно що від одної згадки про Бандеру у московитів пердаки підгорають. А він і правда наш герой , символ нашого духу . Слава Україні
14.05.2022 12:34 Відповісти
А они мариуполь сожгли.

600 000 город.

Это вам не деревня.
13.05.2022 12:29 Відповісти
Кто для вас путин?
А вы знаете, что он 600 тысячный мариуполь сжег?
13.05.2022 12:30 Відповісти
А Буча, та Ірпінь? Чернігівщина... Лунанщина... Пів величезної країни!!!
14.05.2022 17:39 Відповісти
Мля коли ці імбіцили навчаться казати Бандера, а не Бендера. Воно кончене.
13.05.2022 12:50 Відповісти
Ще є Биндера
14.05.2022 08:39 Відповісти
Вони вважають себе розумнішими за цих школярів...
Ха-ха...
Знання мов -- нуль, математика --- нуль, географія -- нуль.. от лиш вигадану історію типу вони знають...
14.05.2022 17:41 Відповісти
В нас такі самі дебіли десятки років не здатні опанувати державну.
13.05.2022 13:17 Відповісти
И чем ты щирий українец отличаешься от этих орков?
13.05.2022 22:53 Відповісти
Свинособачу не розумію, буряте - ти помилився країною.
14.05.2022 10:19 Відповісти
Чи випадково, панове, що першими на згадку про москворотих дебілів відгукуються саме москвороті дебіли?
14.05.2022 10:22 Відповісти
Тревор, Ти хворй - більша частина ВСУ розмовляє російською та утілізує орків. Тому думай головою, а не дупою.
14.05.2022 21:58 Відповісти
Одне недорозвинуте гроші за голову Бандери обіцяє, другий дегенерат каже, шо Бандера хатинь спалив. Але їх об'єднує одне - Степан Андрійович добряче і через десятиліття підпалює пердаки к а ц а п а м, а його нащадки - просто палять русню. Слава Україні!
13.05.2022 13:59 Відповісти
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250 Петиція - ЗВЕРНЕННЯ ДО ДЕРЖДЕПУ США ДЛЯ ПОРЯТУНКУ ВОЯКІВ З МАРІУПОЛЯ
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250
13.05.2022 14:08 Відповісти
Бендера ? может Бендер Остап ?
13.05.2022 14:54 Відповісти
13.05.2022 15:09 Відповісти
13.05.2022 15:32 Відповісти
Наші території потрібно визволяти в першу чергу заради мізків отих дітей!!! А вони вже 8 років в окупації промиваються пропагандою в школах садочках інститутах! Тому слабак Зеленський іди ти ***** зі своїми 15-10 роками 'падаждать с Кримом'!!! Ми вже почекали Кубань, де кожен є етнічним українцем, а вважає себе якимось незрозумілим 'расіяніном'!!!
13.05.2022 15:25 Відповісти
Сжегь хатынь и оставил визитку СА. БАНДЕРА
13.05.2022 15:52 Відповісти
Вроде этот самый умный кацап..
13.05.2022 15:54 Відповісти
це політрук з освітою психолога сама небезпечна тварюка, труїть мозок і людина стає зомбі. Зі своїх виб...ів нароби, тепер за наших вирішив взятися, небєнзя нещодавно розповідав про табори для дітей на території України, де з дітей роблять бойовиків. А це їб..й русскій вампір як раз з тих, хто такі табори створюють на тимчасово окупованих територіях України.
13.05.2022 16:41 Відповісти
Так оцей Небензя, судячи з прізвища, сам етнічний українець через діда-прадіда...
14.05.2022 17:44 Відповісти
Людина з польських тюрем і нацистських концтаборів не вилазила.... А навішали на нього і волинську різанину, і Хатинь, і Катинь, і навіть розвал совка...

Хоча до розвалу совка Бандера все таки долучився, хоч і опосередковано ...
13.05.2022 17:00 Відповісти
А що Бандера? Він спершу хай спитає, хто такий "рускій"? І дізнається, що бандера не дарма вас шваль кацапську палив! Правильна історія така: Русня - вбивці, а Бандера вбивця кривдників. Тому, він наш герой!
13.05.2022 18:45 Відповісти
надо было нассать ему в морду и финкой в кадык.....как в фильме пандорум чик по горлу - 1 ватник
13.05.2022 20:25 Відповісти
Хатынь жгли ещё совсем недавние бывшие красноармейцы, полный советский интернационал по национальностям, вы "дорогие" россияне у себя на носу вот это зарубите. И помните о том, что вы на беларуской земле делали. Хатынь сожгли картели 118-го полицейского батальона, сформированного из офицеров и рядовых Красной Армии, которых захватили в плен в первые месяцы войны. Среди полицаев были бывшие советские военнослужащие, как украинцы, так и русские - Скрипка, Варламов, Хренов, Егоров, Субботин, осетин Искандеров, армянин Хачатурян и др. Приказ о сожжении Хатыни был отдан летувисом Антанасом Импулявичусом. Хатынь уничтожал весь советский по национальностям интернационал, все бывшие красноармейцы.Еще раз для дебилов - приказ об уничтожении был отдан лично Антанасом Импулявичусом(для великих знатоков которые кивают здесь на украинцев). Погибло 143 жителя деревни. А как на счёт того, чтобы русским знать и помнить о своих "боевых подвигах" в Беларуси? На протяжении 1943 года 1-я русская национальная бригада СС «Дружина», под командованием оберштурмбаннфюрера СС Владимира Родионова действовала в районе Глубокого и Лепеля. Здесь, где летом 1943 года сожгли несколько белорусских деревень, а население, якобы помогавшее белорусским партизанам, более трёх тысяч (3000) человек, было согнано в район села Иконки, и Родионов обратился к крестьянам с предложением просить его о помиловании на «русском языке». Его белорусские крестьяне не знали. Тогда Родионов приказал расстрелять «npeдателей» из пулеметов. В августе 1943-го в результате неудачного наступления против партизан «Дружина» понесла большие потери. Тогда Родионов установил контакты с партизанами и, получив личные гарантии, вместе с большей частью БСРН перешел на их сторону. Вместе с орденом Красной Звезды Родионов получил звание полковника Красной Армии, действовал против вермахта в Лепельском районе Белоруссии. 14 мая 1944 года он получил тяжелое ранение и сдох от ран. «Дружину» расформировали. llfkde eee
13.05.2022 21:34 Відповісти
причем тут хатынь?
рашенька федерашенька устроила катынь2 в смоленске в 2010м

польскому правительству как раз можно уже раскрутиться и в полном объеме обвинить рашку
все таки все польское руководство было убито вместе с президентом страны
13.05.2022 22:32 Відповісти
Зачем детям с ними разговаривать,!
13.05.2022 22:50 Відповісти
и короновирус запустил
14.05.2022 07:46 Відповісти
будущие трупы рассказывают детям об "истории".
14.05.2022 11:09 Відповісти
Да *****! В СССР еще в 1973 году ограниченным тиражем вышла книга "Жаворонки над Хатынью", а в РБ в 2005 вышла документальная повесть "Распятая Хатынь". Если коротко, то Хатынь была уничтожена советскими партизанами в ходе рейда. Причем, Хатынь была третьей - сначала партизаны расстреляли жителей в деревне Козыри, затем была уничтожена деревня Великая Губа, а Хатынь стала третьей. Правда, в Хатыни советским партизанам пришел бесславный конец. Пока партизаны сгоняли жителей деревни в сарай, один из жителей Хатыни - Иосиф Каминский (тот самый, что послужил прообразом пафосному памятнику в хатынском мемориале) успел сбегать за помощью к немцам в соседнее село. У самого Каминского, кстати, сын был полицаем. В итоге немцы партизан в Хатыни и накрыли. После боя немцы насчитали 48 трупов советских партизан. Во время боя загорелся и сарай с запертыми жителями Хатыни, но немцам и партизанам было не до них. В этом сарае сгорел и внук Каминского. Такова правда. Так что выверт нынешней российской пропаганды с бабкой с советским флагом - слабенькое подражание советским виртуозам пропаганды...
14.05.2022 11:19 Відповісти
Хатинь згоріла 22.03.1943. В цей час "батько наш" сидів в Заксенхаузені. Тож, якщо вірити цьому ідіоту, Хатинь - то сусідній барак в концтаборі, в який Бандера кинув недопалок. Я нічого не наплутав?
14.05.2022 13:40 Відповісти
Очередной знаток зашкварной кацапской истории !!!! быдло тупое !!!!
14.05.2022 15:51 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 