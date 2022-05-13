"Кто для вас Бандера?", - "Батько наш...", - "А вы знаете, что он Хатынь сжег?", - загарбник вчить російської "історії" українських дітей в окупованому Скадовську. ВIДЕО
В окупованому Скадовську загарбник вирішив повчити українських дітей російської "історії" і розповісти їм свою "правду" про Степана Бандеру.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент розмови окупанта з дітьми опублікований у соцмережах.
"Кто для вас Бандера?", - запитує він у дітлахів, а ті йому у відповідь цитують початок першого рядка відомого хіта "Батько наш Бандера".
"А вы знаете, что он Хатынь сжег? Деревню в Беларуси", - наводить історичний "факт" загарбник.
Хатинь - поліцаї.
600 000 город.
Это вам не деревня.
А вы знаете, что он 600 тысячный мариуполь сжег?
Ха-ха...
Знання мов -- нуль, математика --- нуль, географія -- нуль.. от лиш вигадану історію типу вони знають...
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250
Хоча до розвалу совка Бандера все таки долучився, хоч і опосередковано ...
рашенька федерашенька устроила катынь2 в смоленске в 2010м
польскому правительству как раз можно уже раскрутиться и в полном объеме обвинить рашку
все таки все польское руководство было убито вместе с президентом страны