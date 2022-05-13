"Кто для вас Бандера?", - "Батько наш...", - "А вы знаете, что он Хатынь сжег?", - загарбник вчить російської "історії" українських дітей в окупованому Скадовську. ВIДЕО

В окупованому Скадовську загарбник вирішив повчити українських дітей російської "історії" і розповісти їм свою "правду" про Степана Бандеру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент розмови окупанта з дітьми опублікований у соцмережах.

"Кто для вас Бандера?", - запитує він у дітлахів, а ті йому у відповідь цитують початок першого рядка відомого хіта "Батько наш Бандера".

"А вы знаете, что он Хатынь сжег? Деревню в Беларуси", - наводить історичний "факт" загарбник.

