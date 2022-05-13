СБУ заборонила в’їзд в Україну 13 журналістам, які працювали на замовлення РФ та викрила ворожу агентурну мережу. ВIДЕО

З початку повномасштабного вторгнення РФ Служба безпеки України викрила 13 представників зарубіжних ЗМІ, які готували "замовні" матеріали для російських пропагандистів. У своїх провокаційних "сюжетах" вони публікували дезінформацію з фронтів і дискредитували українські війська.

Про це повідомляють у СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

За матеріалами СБУ, їм заборонено в’їзд в Україну строком на 3 роки.

"Також спецслужба нейтралізувала більше десятка ворожих ботоферм загальною потужністю понад 100 тис. фейкових акаунтів. Вони діяли на території Харкова, Черкас, Тернополя, Полтави, Вінниці, Закарпаття і Запоріжжя. Через них розганяли деструктивну та неправдиву інформацію, щоб дестабілізувати ситуацію. Крім того, СБУ викрила сотні інтернет-агентів, які діяли на користь окупантів, і через адміністрації соцмереж заблокувала понад 5,5 тис. акаунтів та облікових записів. Їх використовували для дезінформації, підтримки військової агресії рф і поширення фейків", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього СБУ викрила розгалужену агентурну мережу спецслужб РФ, якою керували з Криму.

"До складу групи входили псевдожурналісти і так звані "експерти", які отримували від російських кураторів гроші за свою роботу. Вони діяли під прикриттям інтернет-видання, яке було створено під керівництвом ФСБ на території тимчасово окупованого півострову. Через свої "публікації" пропагандисти нав’язували прокремлівські погляди на події в Україні. Маніпулятивні матеріали подавали у вигляді нібито аналітичних оглядів та інтерв’ю з так званими "лідерами думок". Найбільшу активність розвивали напередодні офіційних міждержавних зустрічей – щоб дискредитувати Україну на міжнародній арені", - повідомив речник СБУ.

Встановлено, що діяльність мережі координував з Криму "головний редактор", який позиціонував себе як "політолог" та "експерт з енергетичних питань". Сам він неодноразово поширював кремлівський контент через популярні телеграм-канали.

Наразі зловмисник переховується на тимчасово окупованій території. Слідчі СБУ заочно повідомили йому про підозру у вчиненні злочинів.