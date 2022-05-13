СБУ заборонила в’їзд в Україну 13 журналістам, які працювали на замовлення РФ та викрила ворожу агентурну мережу. ВIДЕО
З початку повномасштабного вторгнення РФ Служба безпеки України викрила 13 представників зарубіжних ЗМІ, які готували "замовні" матеріали для російських пропагандистів. У своїх провокаційних "сюжетах" вони публікували дезінформацію з фронтів і дискредитували українські війська.
Про це повідомляють у СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
За матеріалами СБУ, їм заборонено в’їзд в Україну строком на 3 роки.
"Також спецслужба нейтралізувала більше десятка ворожих ботоферм загальною потужністю понад 100 тис. фейкових акаунтів. Вони діяли на території Харкова, Черкас, Тернополя, Полтави, Вінниці, Закарпаття і Запоріжжя. Через них розганяли деструктивну та неправдиву інформацію, щоб дестабілізувати ситуацію. Крім того, СБУ викрила сотні інтернет-агентів, які діяли на користь окупантів, і через адміністрації соцмереж заблокувала понад 5,5 тис. акаунтів та облікових записів. Їх використовували для дезінформації, підтримки військової агресії рф і поширення фейків", - йдеться у повідомленні.
Окрім цього СБУ викрила розгалужену агентурну мережу спецслужб РФ, якою керували з Криму.
"До складу групи входили псевдожурналісти і так звані "експерти", які отримували від російських кураторів гроші за свою роботу. Вони діяли під прикриттям інтернет-видання, яке було створено під керівництвом ФСБ на території тимчасово окупованого півострову. Через свої "публікації" пропагандисти нав’язували прокремлівські погляди на події в Україні. Маніпулятивні матеріали подавали у вигляді нібито аналітичних оглядів та інтерв’ю з так званими "лідерами думок". Найбільшу активність розвивали напередодні офіційних міждержавних зустрічей – щоб дискредитувати Україну на міжнародній арені", - повідомив речник СБУ.
Встановлено, що діяльність мережі координував з Криму "головний редактор", який позиціонував себе як "політолог" та "експерт з енергетичних питань". Сам він неодноразово поширював кремлівський контент через популярні телеграм-канали.
Наразі зловмисник переховується на тимчасово окупованій території. Слідчі СБУ заочно повідомили йому про підозру у вчиненні злочинів.
щось ви мбу якомь підозріло оминаєте цього діяча
https://imi.org.ua/news/mediaspilnota-zaklykaye-vidstoronyty-vid-uchasti-v-natsmarafonah-prorosijskyh-veduchyh-i45530
Українські журналісти та правозахисні організації закликають відсторонити від участі в національних телемарафонах та інших медійних марафонів, що називають себе "національними", ведучих, які багато років підігрували ворогу та поширювали кремлівську пропаганду.
Йдеться насамперед про Василя Голованова, Тиграна Мартиросяна, Наташу Влащенко, Тетяну Гончарову, Назара Довгого, Володимира Полуєва, Анну Степанець, Анастасію Даугуле.
Як ідеться у зверненні, ці ведучі просували кремлівські наративи про зовнішнє управління США Україною, "дискримінацію" російської мови, "громадянську війну" на Донбасі, правомірність загарбання Росією Криму тощо.
"На фоні того, що жоден із них не визнав публічно факт багаторічного підігравання ворогу, подальша участь цих ведучих в ефірах може бути використана ними як індульгенція", - йдеться у зверненні.
Автори звернення закликають Національну раду з питань телебачення і радіомовлення, Міністерство культури та інформаційної політики України та власників телеканалів, які беруть участь у марафонах, відсторонити цих ведучих від ефіру.
"Зараз український медіапростір має шанс очиститись і запустити створення інституту репутації, аби вберегти Україну від повторення історії в майбутньому", - йдеться у зверненні.
Звернення відкрите для підписання, відправляйте свої ПІБ та приналежність до медіа чи організацій на пошту .